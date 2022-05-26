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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Скейд
0:1
Конец матча
Санднес
0'
0:1
90' Гол
Espen Hammer Berger
90'+4
12
Гундерсен
Андерс
29
Боянг
Сулайман
5
Anders
Johansen
4
Fredrik
Tobias
Berglie
33
Tomas
Borgersen
15
Morten
Renaa
Olsen
39
Bendik
Rise
7
Мельхиор
Маркус
22
Jakob
Napoleon
Romsaas
11
David
Hickson
9
Будусон
Джонни
27
Sander
Loenning
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
2
Fredrik
Mani
Paalerud
17
Ingvald
Halgunset
22
Таддесе
Хоренус
21
Anders
Hiim
9
Jostein
Ekeland
25
Sander
Ringberg
29
Рамсланн
Мартин
Скейд
5-3-2
Санднес
3-4-1-2

История личных встреч

Скейд
Санднес

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:0

Результаты последних матчей

Скейд
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Скейд - Стйордалс Блинк 3:1 Оппсал - Скейд 0:4 Фредрикстад - Скейд 2:0 Скейд - Мьёндален 1:2
Старт - Скейд 3:2 Скейд - Бранн 2:3 Конгсвингер - Скейд 1:0 Скейд - Стабек 2:3 Саннефьёрд - Скейд 2:0 Фрам Ларвик - Скейд 1:2 Скейд - Русенборг-2 12:0 Хьельсос - Скейд 2:2 Скейд - Нутодден 2:2 Нардо - Скейд 0:4 Эгерсунд - Скейд 2:2 Скейд - Оддс Баллклубб-2 2:0 Нутодден - Скейд 2:3 Арендал - Скейд 2:2 Скейд - Сутра 3:0 Скейд - Левангер 2:1
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0 Санднес - Фредрикстад 0:4
Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2 Санднес - Брюне 2:0
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 37'
    Боянг Сулайман уходит с поля. Стиан Петтерсен выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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