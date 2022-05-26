Стадион: Myrdal Gress
0'
Ход матча
30
Лисгард
Идар
15
Emil
Kalsaas
17
Ryan
Doghman
- Основной состав
-
30 Лисгард ИдарВратарь
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Ryan DoghmanЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
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-
Главный тренер: Johan Gjoennes Nilsen
История личных встреч
Осане
Гроруд
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
8 матчей
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Согндаль - Осане 2:3 Ус - Осане 6:5 Брюне - Осане 2:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Конгсвингер - Осане 1:1 Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0
Гроруд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3
Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3