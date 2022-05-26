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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Осане
3:2
Конец матча
Гроруд
0'
45' Желтая карточка
Hassan Mohamed Yousef
1:0
47' Гол
Стефенсен Кристоффер Нессе
1:1
57' Гол
Bjoern Martin Kristiansen
1:2
63' Гол
Nikolai Jakobsen Hristov
70' Желтая карточка
Bjoern Martin Kristiansen
85' Желтая карточка
William Fredriksen Bjeglerud
2:2
87' Гол
Bjarte Haugsdal
3:2
89' Гол
Ryan Doghman
90'+5
30
Лисгард
Идар
15
Emil
Kalsaas
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
17
Ryan
Doghman
7
Mats
Selmer
Thornes
16
Didrik
Fredriksen
20
Stian
Nygaard
I
29
Стефенсен
Кристоффер
Нессе
4
Jonas
Eide
Vaagen
6
Bjarte
Haugsdal
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
27
Карсон-Педерсен
Фредрик
5
Glenn
Andre
Harviken
21
Geirald
Meyer
16
Vetle
Skaattun
15
Fabian
Oestigaard
Ness
20
Saadiq
Faisal
Elmi
8
Hassan
Mohamed
Yousef
7
Preben
Mankowitz
14
Nikolai
Jakobsen
Hristov
29
Bjoern
Martin
Kristiansen
Осане
4-2-3-1
Гроруд
5-3-2

История личных встреч

Осане
Гроруд

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
1:4
ПД
1:1
ВД
4:3
ВД
2:3
2ЙД
2:1
2ЙД
1:0

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Согндаль - Осане 2:3 Ус - Осане 6:5 Брюне - Осане 2:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1
Конгсвингер - Осане 1:1 Осане - Стабек 0:4 Бранн - Осане 1:1 Осане - Старт 1:5 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Хёугесунн - Осане 1:1 Рёуфосс - Осане 1:1 Осане - Стйордалс Блинк 1:1 Гроруд - Осане 3:2 Осане - Брюне 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3 Осане - КФУМ 3:0 Санднес - Осане 3:2 Осане - Улленсакер-Киса 3:3 Старт - Осане 1:1 Осане - Согндаль 1:0
Гроруд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гроруд - Брюне 2:2 Фолло - Гроруд 0:0 Стабек - Гроруд 1:1 Гроруд - Старт 0:3
Рёуфосс - Гроруд 1:1 Ранхейм - Гроруд 2:1 Гроруд - Фредрикстад 2:2 КФУМ - Гроруд 2:2 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Стрёммен - Гроруд 1:3 Гроруд - Осане 3:2 Дьерв - Гроруд 0:0 Гроруд - Брюне 4:2 Гроруд - Фредрикстад 1:2 Старт - Гроруд 3:0 Гроруд - Рёуфосс 2:1 Улленсакер-Киса - Гроруд 1:2 Гроруд - Ранхейм 3:2 КФУМ - Гроруд 2:0 Гроруд - Лиллестрём 2:3
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      48'
      Hassan Mohamed Yusuf получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Jonas Eide Vaagen уходит с поля. Ларсен Кристоффер выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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