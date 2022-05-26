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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Сарпсборг-08
0:0
Первый тайм: 23'
Мольде
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Мольде
3.83
3.85
2.62
Все Коэффициенты
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
15
Сколевик
Стеффен
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
22
Грёдем
Магнус
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
25
Брейвик
Эмиль
28
Хёуген
Кристоффер
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Мольде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
4:2
Т
1:0
Т
4:1
Т
5:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
4:0
Т
0:0
Т
1:4
Т
0:2
Т
5:1
Т
1:0
Т
3:1

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0
Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сарпсборг-08
Ничья
Мольде
3.83
3.85
2.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сарпсборг-08 0:0 Мольде онлайн

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