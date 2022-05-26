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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 4635
Сарпсборг-08
1:2
Конец матча
Мольде
0'
0:1
51' Гол
Грёдем Магнус
1:1
66' Гол
Хейнтс Тобиас
1:2
68' Гол
Фофана Датро
83' Желтая карточка
Карлстрём Якоб
90'+6

Ход матча

35'
 
Фофана Датро
Зехнини Рафик
51'
0:1
Грёдем Магнус
(Эйкрем Магнус)
66'
Хейнтс Тобиас
1:1
68'
1:2
Фофана Датро
(Карлстрём Якоб)
71'
Молинс Гильермо
Сколевик Стеффен
 
71'
Эдегор Магнар
Скиппер Антон
 
78'
 
Кнутсон Эрлинг
Бьорнбак Мартин
83'
 
Карлстрём Якоб
90'
 
Niklas Odegard
Эйкрем Магнус
90'
 
Johan Bakke
Брейвик Эмиль

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 59 Владение мячом, % 41
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
4
Утвик
Бьорн
31
Скиппер
Антон
17
Солтведт
Йоахим
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
20
Салетрос
Антон
25
Майгор
Миккел
11
Линнсет
Йонатан
41
Хейнтс
Тобиас
15
Сколевик
Стеффен
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
21
Линнес
Мартин
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
22
Грёдем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
17
Зехнини
Рафик
7
Эйкрем
Магнус
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Мольде
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Мольде

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

20 матчей

35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

К
4:2
Т
1:0
Т
4:1
Т
5:0
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
2:2
Т
2:2
Т
1:0
Т
0:1
ТМК
5:1
Т
4:0
Т
0:0
Т
1:4
Т
0:2
Т
5:1
Т
1:0
Т
3:1

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0
Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 35'
    Зехнини Рафик уходит с поля. Фофана Датро выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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