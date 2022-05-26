Стадион: Сарпсборг Зрители: 4635
1:2
Конец матча
0'
0:1
51' ГолГрёдем Магнус
1:1
66' ГолХейнтс Тобиас
1:2
68' ГолФофана Датро
83' Желтая карточкаКарлстрём Якоб
90'+6
Ход матча
51'
0:1
66'
1:1
68'
1:2
83'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 7
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
59 Владение мячом, % 41
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Менди ЛоранПолузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Лервик ПедерВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Johan Bakke
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Главный тренер: Моэ Эрлинг
История личных встреч
Сарпсборг-08
Мольде
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
20 матчей
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
60%
15%
5 побед 12 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0
Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 1:1
Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2 Мольде - Одд 3:0
Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0 Хёугесунн - Мольде 1:2