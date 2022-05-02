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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A

2021-2022

Стадион:
Салернитана
 
Позже
Венеция
Прогнозы 52
Салернитана 51.9% (27)
X 32.7% (17)
Венеция 15.4% (8)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Салернитана
Ничья
Венеция
1.86
3.90
4.69
Все Коэффициенты

История личных встреч

Салернитана
Венеция

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:2
СB
2:1
СB
1:2
СB
2:0
СB
1:0
СB
1:0
СB
2:0
СB
1:1
СB
1:0
СB
3:2
СB
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 8 (1) 0.24
Джурич Милан II 5 (1) 0.15
Верди Симоне 3 0.09
Эдерсон Хонорато 2 0.06
Кулибали Мамаду 2 0.06
Цортеа Надир 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Кастанос Григорис 1 0.03
Фасио Федерико 1 0.03
Радованович Иван 1 0.03
Скьявоне Андреа 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Раньери Лука 1 0.03
Рибери Франк 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Бохинен Эмиль 0 0
Кечрида Вайди 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 7 0.21
Араму Маттиа 6 (2) 0.18
Окереке Давид 6 0.18
Чрнигой Домен 3 0.09
Чеккарони Пьетро 2 0.06
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Перец Дор 0 0
Нсаме Жан-Пьер 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0

Карточки

Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 9 0
Дьомбер Норберт 8 0
Бонаццоли Федерико 6 0
Джурич Милан II 6 0
Кастанос Григорис 4 1
Оби Джоэл 4 0
Фасио Федерико 2 1
Весели Фредерик 2 1
Рибери Франк 3 0
Эдерсон Хонорато 3 0
Верди Симоне 3 0
Ди Таккио Франческо 3 0
Кулибали Лассана 3 0
Бохинен Эмиль 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Сепе Луиджи 2 0
Радованович Иван 2 0
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Цортеа Надир 2 0
Айя Рамзи 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 10 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 6 1
Бузио Джанлука 7 0
Хапс Ридгесиано 6 0
Араму Маттиа 6 0
Кийине Софиан 6 0
Анри Тома 4 1
Окереке Давид 4 1
Маццокки Паскуале 5 0
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Форте Франческо 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Кюизанс Микаэль 2 0
Нани Луиш 1 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Перец Дор 1 0
Шнегг Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

32
27
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
8
25%
5
19%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
6
19%
7
26%
61-75
4
13%
7
26%
76-90

Забито

15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
13%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90

Пропущено

38
34
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
3
8%
4
12%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
9
24%
7
21%
76-90

Забито

30
30
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
6
20%
5
17%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
20%
6
20%
61-75
6
20%
6
20%
76-90

Пропущено

70
61
33 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 35
22 Пропускали первыми 24
32 Не пропускали 31
11
16%
9
15%
1-15
10
14%
8
13%
16-30
12
17%
9
15%
31-45
11
16%
9
15%
46-60
13
19%
12
20%
61-75
13
19%
14
23%
76-90

Результаты последних матчей

Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2
Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 35 23 8 4 61 - 30 77
2. Интер Милан Заявка 35 22 9 4 74 - 29 75
3. Наполи Заявка 35 21 7 7 67 - 31 70
4. Ювентус Заявка 35 20 9 6 54 - 31 69
5. Рома Заявка 35 17 8 10 55 - 40 59
6. Лацио Заявка 35 17 8 10 70 - 53 59
7. Фиорентина Заявка 35 17 5 13 54 - 47 56
8. Аталанта Заявка 35 15 11 9 62 - 44 56
9. Верона Заявка 35 14 10 11 61 - 52 52
10. Торино Заявка 35 12 11 12 45 - 37 47
11. Сассуоло Заявка 35 12 10 13 60 - 61 46
12. Удинезе Заявка 35 10 13 12 54 - 54 43
13. Болонья Заявка 35 11 10 14 39 - 48 43
14. Эмполи Заявка 35 9 10 16 46 - 65 37
15. Специя Заявка 35 9 6 20 37 - 63 33
16. Сампдория Заявка 35 9 6 20 42 - 57 33
17. Кальяри Заявка 35 6 10 19 32 - 64 28
18. Салернитана Заявка 34 6 8 20 29 - 71 26
19. Дженоа Заявка 35 3 16 16 25 - 55 25
20. Венеция Заявка 34 5 7 22 28 - 63 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 17 12 3 2 41 - 14 39
2. Милан Заявка 18 11 4 3 26 - 12 37
3. Рома Заявка 18 10 5 3 25 - 15 35
4. Фиорентина Заявка 17 11 2 4 34 - 20 35
5. Ювентус Заявка 18 10 4 4 23 - 12 34
6. Наполи Заявка 18 10 3 5 34 - 16 33
7. Лацио Заявка 17 9 5 3 37 - 22 32
8. Верона Заявка 17 9 3 5 33 - 21 30
9. Торино Заявка 17 8 5 4 29 - 17 29
10. Болонья Заявка 18 8 4 6 24 - 21 28
11. Удинезе Заявка 18 6 7 5 29 - 26 25
12. Сассуоло Заявка 17 6 5 6 26 - 26 23
13. Аталанта Заявка 18 4 8 6 31 - 28 20
14. Специя Заявка 17 5 3 9 20 - 24 18
15. Сампдория Заявка 18 5 3 10 25 - 31 18
16. Эмполи Заявка 18 4 4 10 27 - 43 16
17. Кальяри Заявка 18 3 6 9 19 - 30 15
18. Дженоа Заявка 17 2 8 7 12 - 23 14
19. Салернитана Заявка 16 2 5 9 14 - 33 11
20. Венеция Заявка 17 2 4 11 17 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 17 12 4 1 35 - 18 40
2. Наполи Заявка 17 11 4 2 33 - 15 37
3. Аталанта Заявка 17 11 3 3 31 - 16 36
4. Интер Милан Заявка 18 10 6 2 33 - 15 36
5. Ювентус Заявка 17 10 5 2 31 - 19 35
6. Лацио Заявка 18 8 3 7 33 - 31 27
7. Рома Заявка 17 7 3 7 30 - 25 24
8. Сассуоло Заявка 18 6 5 7 34 - 35 23
9. Верона Заявка 18 5 7 6 28 - 31 22
10. Фиорентина Заявка 18 6 3 9 20 - 27 21
11. Эмполи Заявка 17 5 6 6 19 - 22 21
12. Удинезе Заявка 17 4 6 7 25 - 28 18
13. Торино Заявка 18 4 6 8 16 - 20 18
14. Болонья Заявка 17 3 6 8 15 - 27 15
15. Специя Заявка 18 4 3 11 17 - 39 15
16. Сампдория Заявка 17 4 3 10 17 - 26 15
17. Салернитана Заявка 18 4 3 11 15 - 38 15
18. Кальяри Заявка 17 3 4 10 13 - 34 13
19. Венеция Заявка 17 3 3 11 11 - 28 12
20. Дженоа Заявка 18 1 8 9 13 - 32 11
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Салернитана - Венеция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 мая 2022, осталось 2 дня 11 часов 8 минут.

    Главный судья: Мариани Маурицио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Салернитана 51.9% (27)
    X 32.7% (17)
    Венеция 15.4% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Салернитана
    Ничья
    Венеция
    1.86
    3.90
    4.69
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    Прогнозы на матч Салернитана - Венеция

    Исход игры
    Салернитана
    51.9% (27)
    Ничья
    32.7% (17)
    Венеция
    15.4% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.15% (24)
    Меньше
    53.85% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (38)
    Нет
    26.92% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Салернитана
    28.8% (15)
    1:1 Ничья
    26.9% (14)
    1:0 Салернитана
    17.3% (9)
    1:2 Венеция
    11.5% (6)
    3:1 Салернитана
    5.8% (3)
    0:0 Ничья
    5.8% (3)
    0:1 Венеция
    3.8% (2)
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    Салернитана
    Венеция
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