Стадион: Аречи
Позже
История личных встреч
Салернитана
Венеция
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|8 (1)
|0.24
|Джурич Милан II
|5 (1)
|0.15
|Верди Симоне
|3
|0.09
|Эдерсон Хонорато
|2
|0.06
|Кулибали Мамаду
|2
|0.06
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Кастанос Григорис
|1
|0.03
|Фасио Федерико
|1
|0.03
|Радованович Иван
|1
|0.03
|Скьявоне Андреа
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Раньери Лука
|1
|0.03
|Рибери Франк
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Бохинен Эмиль
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|7
|0.21
|Араму Маттиа
|6 (2)
|0.18
|Окереке Давид
|6
|0.18
|Чрнигой Домен
|3
|0.09
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.06
|Бузио Джанлука
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Форте Франческо
|1
|0.03
|Кальдара Маттиа
|1
|0.03
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Перец Дор
|0
|0
|Нсаме Жан-Пьер
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Карточки
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|9
|0
|Дьомбер Норберт
|8
|0
|Бонаццоли Федерико
|6
|0
|Джурич Милан II
|6
|0
|Кастанос Григорис
|4
|1
|Оби Джоэл
|4
|0
|Фасио Федерико
|2
|1
|Весели Фредерик
|2
|1
|Рибери Франк
|3
|0
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Кулибали Лассана
|3
|0
|Бохинен Эмиль
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Сепе Луиджи
|2
|0
|Радованович Иван
|2
|0
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|10
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|6
|1
|Бузио Джанлука
|7
|0
|Хапс Ридгесиано
|6
|0
|Араму Маттиа
|6
|0
|Кийине Софиан
|6
|0
|Анри Тома
|4
|1
|Окереке Давид
|4
|1
|Маццокки Паскуале
|5
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|Нани Луиш
|1
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Перец Дор
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
4
27%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
2
13%
2
17%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
3
20%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
32
27
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
11 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
8
25%
5
19%
1-15
6
19%
3
11%
16-30
4
13%
2
7%
31-45
4
13%
3
11%
46-60
6
19%
7
26%
61-75
4
13%
7
26%
76-90
Забито
15
18
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 21
2
13%
4
22%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
3
20%
2
11%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
20%
3
17%
61-75
3
20%
3
17%
76-90
Пропущено
38
34
15 В 1-м тайме 16
23 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 16
3
8%
4
12%
1-15
4
11%
5
15%
16-30
8
21%
7
21%
31-45
7
18%
6
18%
46-60
7
18%
5
15%
61-75
9
24%
7
21%
76-90
Забито
30
30
16 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 17
12 Забивали первыми 9
14 Не забивали 12
6
20%
5
17%
1-15
5
17%
4
13%
16-30
5
17%
4
13%
31-45
2
7%
5
17%
46-60
6
20%
6
20%
61-75
6
20%
6
20%
76-90
Пропущено
70
61
33 В 1-м тайме 26
37 Во 2-м тайме 35
22 Пропускали первыми 24
32 Не пропускали 31
11
16%
9
15%
1-15
10
14%
8
13%
16-30
12
17%
9
15%
31-45
11
16%
9
15%
46-60
13
19%
12
20%
61-75
13
19%
14
23%
76-90
Результаты последних матчей
Салернитана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Аталанта - Салернитана 1:1 Салернитана - Фиорентина 2:1 Удинезе - Салернитана 0:1 Сампдория - Салернитана 1:2
Рома - Салернитана 2:1 Салернитана - Торино 0:1 Ювентус - Салернитана 2:0 Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2 Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0
Венеция
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Ювентус - Венеция 2:1 Венеция - Аталанта 1:3 Фиорентина - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 1:2
Специя - Венеция 1:0 Венеция - Сампдория 0:2 Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1 Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|35
|23
|8
|4
|61 - 30
|77
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|35
|22
|9
|4
|74 - 29
|75
|3.
|Наполи
|Заявка
|35
|21
|7
|7
|67 - 31
|70
|4.
|Ювентус
|Заявка
|35
|20
|9
|6
|54 - 31
|69
|5.
|Рома
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|55 - 40
|59
|6.
|Лацио
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|70 - 53
|59
|7.
|Фиорентина
|Заявка
|35
|17
|5
|13
|54 - 47
|56
|8.
|Аталанта
|Заявка
|35
|15
|11
|9
|62 - 44
|56
|9.
|Верона
|Заявка
|35
|14
|10
|11
|61 - 52
|52
|10.
|Торино
|Заявка
|35
|12
|11
|12
|45 - 37
|47
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|35
|12
|10
|13
|60 - 61
|46
|12.
|Удинезе
|Заявка
|35
|10
|13
|12
|54 - 54
|43
|13.
|Болонья
|Заявка
|35
|11
|10
|14
|39 - 48
|43
|14.
|Эмполи
|Заявка
|35
|9
|10
|16
|46 - 65
|37
|15.
|Специя
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|37 - 63
|33
|16.
|Сампдория
|Заявка
|35
|9
|6
|20
|42 - 57
|33
|17.
|Кальяри
|Заявка
|35
|6
|10
|19
|32 - 64
|28
|18.
|Салернитана
|Заявка
|34
|6
|8
|20
|29 - 71
|26
|19.
|Дженоа
|Заявка
|35
|3
|16
|16
|25 - 55
|25
|20.
|Венеция
|Заявка
|34
|5
|7
|22
|28 - 63
|22
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|41 - 14
|39
|2.
|Милан
|Заявка
|18
|11
|4
|3
|26 - 12
|37
|3.
|Рома
|Заявка
|18
|10
|5
|3
|25 - 15
|35
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|17
|11
|2
|4
|34 - 20
|35
|5.
|Ювентус
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 12
|34
|6.
|Наполи
|Заявка
|18
|10
|3
|5
|34 - 16
|33
|7.
|Лацио
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|37 - 22
|32
|8.
|Верона
|Заявка
|17
|9
|3
|5
|33 - 21
|30
|9.
|Торино
|Заявка
|17
|8
|5
|4
|29 - 17
|29
|10.
|Болонья
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|24 - 21
|28
|11.
|Удинезе
|Заявка
|18
|6
|7
|5
|29 - 26
|25
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 26
|23
|13.
|Аталанта
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|31 - 28
|20
|14.
|Специя
|Заявка
|17
|5
|3
|9
|20 - 24
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|25 - 31
|18
|16.
|Эмполи
|Заявка
|18
|4
|4
|10
|27 - 43
|16
|17.
|Кальяри
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|19 - 30
|15
|18.
|Дженоа
|Заявка
|17
|2
|8
|7
|12 - 23
|14
|19.
|Салернитана
|Заявка
|16
|2
|5
|9
|14 - 33
|11
|20.
|Венеция
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|17 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|17
|12
|4
|1
|35 - 18
|40
|2.
|Наполи
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 15
|37
|3.
|Аталанта
|Заявка
|17
|11
|3
|3
|31 - 16
|36
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|18
|10
|6
|2
|33 - 15
|36
|5.
|Ювентус
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|31 - 19
|35
|6.
|Лацио
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|33 - 31
|27
|7.
|Рома
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|30 - 25
|24
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|34 - 35
|23
|9.
|Верона
|Заявка
|18
|5
|7
|6
|28 - 31
|22
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 27
|21
|11.
|Эмполи
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|19 - 22
|21
|12.
|Удинезе
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 28
|18
|13.
|Торино
|Заявка
|18
|4
|6
|8
|16 - 20
|18
|14.
|Болонья
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 27
|15
|15.
|Специя
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|17 - 39
|15
|16.
|Сампдория
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|17 - 26
|15
|17.
|Салернитана
|Заявка
|18
|4
|3
|11
|15 - 38
|15
|18.
|Кальяри
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|13 - 34
|13
|19.
|Венеция
|Заявка
|17
|3
|3
|11
|11 - 28
|12
|20.
|Дженоа
|Заявка
|18
|1
|8
|9
|13 - 32
|11
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Салернитана - Венеция
Исход игры
Салернитана
51.9% (27)
Ничья
32.7% (17)
Венеция
15.4% (8)
Тотал 2.5
Больше
46.15% (24)
Меньше
53.85% (28)
Обе команды забьют
Да
73.08% (38)
Нет
26.92% (14)
Популярный счёт
2:1 Салернитана
28.8% (15)
1:1 Ничья
26.9% (14)
1:0 Салернитана
17.3% (9)
1:2 Венеция
11.5% (6)
3:1 Салернитана
5.8% (3)
0:0 Ничья
5.8% (3)
0:1 Венеция
3.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!