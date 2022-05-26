0'
33' Желтая карточкаJoaquim
1:0
38' ГолJean Archimbaud
40' Желтая карточкаMarquinhos2
48' Желтая карточкаBernardo Nicolas Cuesta
Ход матча
33'
38'
1:0
40'
33
Matias
Lazo
19
Paolo
Reyna
16
Иберико
Луис
13
Joaquim
34
Охеда
Хуан
15
Гава
Рафаэл
21
Marquinhos2
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Matias LazoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Paolo ReynaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Иберико ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Орсан ОрасиоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
13 Freddy Oncoy
-
Главный тренер: Nestor Lorenzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 JoaquimЗащитник
-
34 Охеда ХуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гава РафаэлПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Marquinhos2Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Рикельме
-
-
-
-
-
Главный тренер: Luiz Fernando Iubel
История личных встреч
Мелгар
Куяба
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякучо - Мелгар 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0
Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0