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  3. Копа Судамерикана: Группа B
Мелгар
3:1
Конец матча
Куяба
0'
33' Желтая карточка
Joaquim
1:0
38' Гол
Jean Archimbaud
40' Желтая карточка
Marquinhos2
48' Желтая карточка
Bernardo Nicolas Cuesta
58' Желтая карточка
Walter Tandazo
1:1
62' Гол
Gustavo Nescau
2:1
85' Гол
Cristian Bordacahar
3:1
89' Гол
Cristian Bordacahar
90'+5
12
Каседа
Карлос
33
Matias
Lazo
5
Alec
Deneumostier
2
Галеано
Леонель
19
Paolo
Reyna
24
Walter
Tandazo
17
Jean
Archimbaud
27
Kevin
Quevedo
11
Перес
Гедес
Мартин
14
Видалес
Хонни
16
Иберико
Луис
12
Heidemann
Joao
Carlos
2
Joao
Lucas2
13
Joaquim
34
Охеда
Хуан
33
Александре
Афонсо
39
Moreira
Lucas
23
Kelvin
Osorio
15
Гава
Рафаэл
16
Miguel
Castro
Rocha
Igor6
19
Gustavo
Nescau
21
Marquinhos2
Мелгар
Куяба

История личных встреч

Мелгар
Куяба

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
2:0

Результаты последних матчей

Мелгар
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Аякучо - Мелгар 0:1 Расинг Авельянеда - Мелгар 1:0 Мелгар - Asociacion Deportiva Tarma 3:0 Депортиво Бинасьональ - Мелгар 0:1
Ривер Плейт Монтевидео - Мелгар 1:2 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Расинг Авельянеда 3:1 Депортиво Мунисипаль - Мелгар 1:3 Мелгар - Универсидад Сезар-Вальехо 1:0 Мелгар - Ривер Плейт Монтевидео 2:0 Универсидад Сан-Мартин - Мелгар 2:0 Куяба - Мелгар 2:0 Мелгар - Карлос Стеин 3:0 Академия Кантолао - Мелгар 0:1 Мелгар - Сенсьяно 1:0 Мелгар - Альянса Лима 1:0 Сенсьяно - Мелгар 1:1 Универсидад Кахамарка - Мелгар 3:1 Спорт Уанкайо - Мелгар 3:0 Спортинг Кристал - Мелгар 2:2
Куяба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Ривер Плейт Монтевидео - Куяба 1:2 Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Атлетико Гойяненсе 0:0
Сантос - Куяба 4:1 Куяба - Расинг Авельянеда 1:2 Куяба - Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба - Ривер Плейт Монтевидео 1:2 Жувентуде - Куяба 0:1 Атлетико Гойяненсе - Куяба 1:1 Куяба - Флуминенсе 0:1 Расинг Авельянеда - Куяба 2:0 Форталеза - Куяба 0:1 Куяба - Мелгар 2:0 Куяба - Униан Рондонополис 4:0 Униан Рондонополис - Куяба 2:3 Дом Боско - Куяба 0:1 Фигейренсе - Куяба 2:2 АСА Арапирака - Куяба 0:2 Куяба - Sorriso 4:0
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Желтая карточка
      40'
      Маркиньос получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Jean Archimbaud бьет в цель!
    • Желтая карточка
      33'
      Хоаким получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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