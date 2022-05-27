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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Ориенте Петролеро
1:6
Первый тайм: 44'
Флуминенсе
0'
0:1
1' Гол
Matheus Martins
0:2
9' Гол
Кано Херман
10' Желтая карточка
Facundo Suarez
0:3
13' Гол
Кано Херман
1:3
15' Гол
Sebastian Alvarez
1:4
17' Гол
Jhon Arias
23' Желтая карточка
Виллиан Сикейра
27' Красная карточка
Gustavo1
27' Красная карточка
Рохас Хавьер
32' Желтая карточка
Luccas Claro
35' Желтая карточка
Rodrigo Saucedo
1:5
36' Гол
Caio Paulista
1:6
40' Гол
Matheus Martins

Ход матча

1'
0:1
Matheus Martins
9'
0:2
Кано Херман
10'
Facundo Suarez
 
13'
0:3
Кано Херман
15'
Sebastian Alvarez
1:3
17'
1:4
Jhon Arias
23'
 
Виллиан Сикейра
27'
 
Gustavo1
27'
Рохас Хавьер
 
32'
 
Luccas Claro
35'
Rodrigo Saucedo
 
36'
1:5
Caio Paulista
40'
1:6
Matheus Martins
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Флуминенсе
7.40
4.50
1.47
Все Коэффициенты
1
Wilson
Daniel
Quinonez
2
Ricardo
Sandoval
27
Sebastian
Alvarez
13
Leandro
Zazpe
32
Ayrton
Paz
30
Jose
Briceno
24
Рохас
Хавьер
11
Рока
Фердди
10
Гайкочеа
Лусиано
21
Санчес
Роналдо
20
Rodrigo
Saucedo
12
Фабио
Лопес
16
Caio
Paulista
4
Luccas
Claro
26
Маноэл
15
Кристиано
8
Gustavo1
38
Мартинелли
Габриэл
37
Matheus
Martins
21
Jhon
Arias
17
Виллиан
Сикейра
14
Кано
Херман
Ориенте Петролеро
Флуминенсе

История личных встреч

Ориенте Петролеро
Флуминенсе

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

КС
3:0

Результаты последних матчей

Ориенте Петролеро
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Насьональ Потоси - Ориенте Петролеро 4:2 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Реал Санта Крус 1:2 Университарио Депортес Лима - Ориенте Петролеро 1:1
Блуминг - Ориенте Петролеро 1:2 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Ориенте Петролеро - Атлетико Пальмафлор Винто 2:1 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Гуабира - Ориенте Петролеро 0:0 Аурора - Ориенте Петролеро 1:1 Ориенте Петролеро - Стронгест 1:1 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Ориенте Петролеро - Насьональ Потоси 4:2 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Реал Санта Крус - Ориенте Петролеро 2:1 Ориенте Петролеро - Ройял Пари 3:0 Ориенте Петролеро - Блуминг 1:2 Ройял Пари - Ориенте Петролеро 2:3 Ориенте Петролеро - Университарио Депортес Лима 1:0 Атлетико Пальмафлор Винто - Ориенте Петролеро 2:1
Флуминенсе
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Вила Нова - Флуминенсе 0:2
Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0 Боавишта РЖ - Флуминенсе 0:0
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Jhon Arias бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Sebastian Alvarez бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Facundo Suarez получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Описание гола
    1'
    Г О О О О Л - Матеус Мартинс бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ориенте Петролеро
Ничья
Флуминенсе
7.40
4.50
1.47
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ориенте Петролеро 1:6 Флуминенсе онлайн

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Ориенте Петролеро
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