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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Хуниор
0:2
Первый тайм: 44'
Унион Санта-Фе
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Omar Albornoz
0:1
23' Не забитый пенальти
Борха Мигель
0:2
41' Гол
Алвес Хонатан

Ход матча

2'
0:1
Omar Albornoz
23'
Борха Мигель
0:1
41'
0:2
Алвес Хонатан
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Унион Санта-Фе
2.08
3.30
3.80
Все Коэффициенты
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
17
Фуэнтес
Габриэль
3
Веласко
Эдвин
7
Daniel
Giraldo
6
Didier
Moreno
29
Omar
Albornoz
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
43
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
9
Mariano
Peralta
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
44
Алвес
Хонатан
Хуниор
Унион Санта-Фе

История личных встреч

Хуниор
Унион Санта-Фе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Хуниор - Чьяпас 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 0:1
Кортулуа - Хуниор 1:0 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0
Лучшие коэффициенты
Хуниор
Ничья
Унион Санта-Фе
2.08
3.30
3.80
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хуниор 0:2 Унион Санта-Фе онлайн

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Хуниор
Унион Санта-Фе
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