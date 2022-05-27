0:4
Конец матча
0'
0:1
2' Гол в свои воротаOmar Albornoz
0:1
22' Не забитый пенальтиБорха Мигель
0:2
41' ГолАлвес Хонатан
0:3
47' ГолKevin Zenon
66' Желтая карточкаФуэнтес Габриэль
66' Желтая карточкаАлвес Хонатан
81' Желтая карточкаEmanuel Britez
88' Желтая карточкаCarlos Esparragoza
0:4
89' ГолMatias Gallegos
90' Желтая карточкаMatias Gallegos
90'+4
Ход матча
2'
0:1
22'
0:1
41'
0:2
47'
0:3
66'
66'
81'
89'
0:4
90'
34
Kevin
Zenon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
18 Edwin Cetre
-
-
30 Fabian Angel
-
Главный тренер: Juan Cruz Real
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
32 Nicolas Paz
-
26 Leonel Bucca
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Munua
История личных встреч
Хуниор
Унион Санта-Фе
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хуниор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Хуниор - Чьяпас 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 0:1
Кортулуа - Хуниор 1:0 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0