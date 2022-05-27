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  3. Копа Судамерикана: Группа H
Хуниор
0:4
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
0:1
2' Гол в свои ворота
Omar Albornoz
0:1
22' Не забитый пенальти
Борха Мигель
0:2
41' Гол
Алвес Хонатан
0:3
47' Гол
Kevin Zenon
66' Желтая карточка
Фуэнтес Габриэль
66' Желтая карточка
Алвес Хонатан
81' Желтая карточка
Emanuel Britez
88' Желтая карточка
Carlos Esparragoza
0:4
89' Гол
Matias Gallegos
90' Желтая карточка
Matias Gallegos
90'+4
1
Виера
Себастьян
27
Fabian
Viafara
24
Daniel
Rosero
17
Фуэнтес
Габриэль
3
Веласко
Эдвин
7
Daniel
Giraldo
6
Didier
Moreno
29
Omar
Albornoz
15
Second
Yesus
Cabrera
8
Инестроса
Фреди
9
Борха
Мигель
43
Santiago
Mele
16
Federico
Vera
2
Franco
Calderon
22
Emanuel
Britez
3
Корвалан
Клаудио
8
Enzo
Roldan
28
Juan
Portillo
9
Mariano
Peralta
7
Mauro
Luna
Diale
34
Kevin
Zenon
44
Алвес
Хонатан
Хуниор
Унион Санта-Фе

История личных встреч

Хуниор
Унион Санта-Фе

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

КС
1:1

Результаты последних матчей

Хуниор
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Хуниор - Атлетико Насьональ II 1:1 Хуниор - Ориенте Петролеро 2:0 Хуниор - Чьяпас 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Хуниор 0:1
Кортулуа - Хуниор 1:0 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Хуниор - Энвигадо 4:0 Ориенте Петролеро - Хуниор 1:3 Хуниор - Индепендиенте Санта-Фе 2:1 Хуниор - Атлетико Букараманга 2:0 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Депортиво Кали - Хуниор 1:1 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Хуниор - Альянса Петролера 3:1 Мильонариос - Хуниор 1:0 Хуниор - Депортиво Пасто 1:1 Депортиво Перейра - Хуниор 1:0 Хуниор - Ла Экидад 3:1 Ла Экидад - Хуниор 0:0 Хуниор - Унион Магдалена 3:1
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Ориенте Петролеро 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 1:2
Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Химнасия Ла-Плата - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Сан-Лоренсо 1:2 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 1:0 Ориенте Петролеро - Унион Санта-Фе 1:3 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Унион Санта-Фе - Хуниор 1:1 Патронато Парана - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Спортиво лас Парехас 1:1 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Банфилд 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Платенсе 1:0 Сармиенто - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Атлетико Тукуман 1:0 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ривер Плейт 1:0
  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    91'
    Matias Gallegos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    89'
    Г О О О О Л - Matias Gallegos бьет в цель!
  • Желтая карточка
    88'
    Carlos Esparragoza получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Мауро Диале уходит с поля. Мартин Канете выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Эмануэль Бритес получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Didier Moreno уходит с поля. Fabian Sambueza выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Алвес Хонатан бьет в цель!
    • Описание гола
      22'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Борха Мигель пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      2'
      Г О О О О Л - Корвалан Клаудио бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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