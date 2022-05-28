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  3. Швеция: Суперэттан
Треллеборг
1:1
Конец матча
Ландскруна
0'
23' Желтая карточка
Хейер Мелкер
0:0
38' Не забитый пенальти
Саид Мохаммед
50' Желтая карточка
Вихльстранд Виктор
54' Желтая карточка
Вийтикко Микко
55' Желтая карточка
Philip Andersson I
59' Желтая карточка
Амин Симон
0:1
67' Гол
Перссон Эрик
87' Желтая карточка
Халльберг Херман
1:1
90' Гол
Йенссон Исак
90' Желтая карточка
Оттоссон Филип
90'+4
1
Кристенсен
Каспер
2
Бьеркен
Фритьоф
17
Йенссон
Исак
3
Вийтикко
Микко
5
Тидеман
Антон
8
Халльберг
Херман
20
Дхайни
Мухаммед-Али
21
Амин
Симон
10
Саид
Мохаммед
9
Мортенсен
Николас
18
Оффия
Генри
1
Каддура
Амр
4
Вихльстранд
Виктор
6
Philip
Andersson
I
2
Рапп
Йохан
16
Jesper
Strid
15
Эгнелль
Адам
18
Оттоссон
Филип
10
Хейер
Мелкер
25
Бликст
Якоб
8
Дзабич
Робин
9
Олссон
Линус
Треллеборг
4-3-3
Ландскруна
3-5-2

История личных встреч

Треллеборг
Ландскруна

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:2
С
4:2
К
2:1
ПД
1:0
ПД
1:4
С
0:3
С
1:0
ТМС
1:1
ТМС
0:2

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Треллеборг - Эстер 1:2 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Треллеборг - Вестерос 3:0 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2
Треллеборг - Браге 2:2 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Треллеборг - Утсиктенс 1:0 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Вернаму 2:0 Треллеборг - Сильвия 0:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Вестерос - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Васалунд 1:2 Акрополис - Треллеборг 3:1 Треллеборг - Сирианска Эскильстуна 4:0 Эргрюте - Треллеборг 2:2
Ландскруна
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Ландскруна - Браге 1:1 Утсиктенс - Ландскруна 2:2 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Норрбю - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сковде АИК - Ландскруна 2:0 Ландскруна - Эстер 1:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Ландскруна - Норрбю 1:3 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Васалунд 3:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Ландскруна - Эстер 1:4 Акрополис - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Викен - Ландскруна 0:5
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Саид Мохаммед пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      23'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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