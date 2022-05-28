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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Мьельбю
1:1
Конец матча
Кальмар
0'
1:0
26' Гол в свои ворота
Silas Nwankwo
35' Желтая карточка
Йоханссон Херман
49' Желтая карточка
Otto Rosengren
54' Желтая карточка
Олафссон Давид-Кристьян
1:1
73' Гол в свои ворота
Штоль Адам
81' Желтая карточка
Моро Мамудо
89' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
90'+6

Ход матча

26'
Silas Nwankwo
1:0
35'
Йоханссон Херман
 
49'
Otto Rosengren
 
54'
 
Олафссон Давид-Кристьян
58'
 
Линдаль Аксель
Шёстедт Расмус
69'
 
Скрабб Симон
Шамун Ноа
73'
1:1
Штоль Адам
74'
Лёфквист Дэвид
Silas Nwankwo
 
81'
Моро Мамудо
Мёрфельт Альбин
 
81'
Моро Мамудо
 
89'
 
Ромариньо Перейра
89'
Блумквист Андреас
Otto Rosengren
 
89'
Видесхейм-Пауль Расмус
Йоханссон Херман
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 7
  • 30 Владение мячом, % 70
35
Бролин
Самуэль
6
Magnus
Woerts
17
Грасия
Карлос
5
Халити
Йетмир
11
Штоль
Адам
9
Мёрфельт
Альбин
22
Густавссон
Йеспер
25
Otto
Rosengren
26
Перссон
Ноа
31
Silas
Nwankwo
14
Йоханссон
Херман
1
Фридрих
Рикардо
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
5
Бергквист
Дуг
3
Олафссон
Давид-Кристьян
29
Ромариньо
Перейра
17
Густафссон
Карл
20
Берг
Оливер
9
Янссон
Исак
22
Нетабай
Нахом
Гирмай
14
Шамун
Ноа
Мьельбю
3-5-2
Кальмар
4-3-3

История личных встреч

Мьельбю
Кальмар

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

24 матча

37.5%
20.8%
41.7%
9 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.2%
45.8%
25%
7 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

29.2%
41.7%
29.1%
7 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
3:1
А
4:0
А
1:0
ТМК
0:2
А
1:4
А
2:2
ТМК
0:1
ТМК
2:0
ТМК
1:0
ТМК
2:1
ТМС
2:1
А
0:2
А
2:1
А
2:1
А
0:2
А
1:0
А
1:2
ТМС
1:1
А
0:3
А
1:0
ТМС
0:0
А
1:1
А
0:0
ТМС
3:2

Результаты последних матчей

Мьельбю
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Вернаму 1:1 Мальмё - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Хельсинборг 2:1
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 Мьельбю - Сириус 3:0 Хаммарбю - Мьельбю 2:0 Мьельбю - Юргорден 1:0 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:1 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Мьельбю - Ландскруна 1:1 Мьельбю - Норрбю 0:0 Кристиансунд - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Кёге 3:2 Мьельбю - Олимпик Линденген 1:0 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2
Кальмар
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Кальмар - Юргорден 1:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хаммарбю 2:0 Гётеборг - Кальмар 1:2
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Кальмар - Вернаму 3:0 Мьельбю - Кальмар 3:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Кальмар - Сириус 2:0 Сильвия - Кальмар 0:2 Кальмар - Треллеборг 2:1 Эстер - Кальмар 0:0 Нествед - Кальмар 3:1 Хаммарбю - Кальмар 5:3 Кальмар - Мальмё 0:1 Эребру - Кальмар 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Herman Johansson получил желтую карточку от судьи
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    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Silas Nwankwo уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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