Стадион: Гамла Уллеви
2:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаЮханссон Карл
58' Желтая карточкаForrest Lasso
74' Желтая карточкаНорлин Густаф
1:0
87' ГолБерг Маркус
2:0
90' ГолБерг Маркус
90'+8
Ход матча
44'
58'
74'
74'
87'
1:0
90'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 2
-
9 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 12
-
70 Владение мячом, % 30
17
Вендт
Оскар
23
Якоб
Кевин
21
Терн
Симон
14
Пичках
Пайя
11
Юлятупа
Саку
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Якоб КевинПолузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Амброз ФилипПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сорга ЭрикНападающий
-
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пичках ПайяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Юлятупа СакуНападающий
- Запасные игроки
-
34 Молин ГуставВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Henrik Aahnstrand
История личных встреч
Гётеборг
Сундсвалль
12 матчей
91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
17 матчей
64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2
Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4