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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Гётеборг
2:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
44' Желтая карточка
Юханссон Карл
58' Желтая карточка
Forrest Lasso
74' Желтая карточка
Норлин Густаф
1:0
87' Гол
Берг Маркус
2:0
90' Гол
Берг Маркус
90'+8

Ход матча

44'
Юханссон Карл
 
58'
 
Forrest Lasso
61'
Норлин Густаф
Вильхельмссон Оскар
 
69'
 
Олссон Деннис
Ludvig Naavik
74'
Норлин Густаф
 
74'
Сорга Эрик
Якоб Кевин
 
75'
Hussein Carneil
Айеш Хосам
 
75'
Johan Bangsbo
Бьярсмюр Маттиас
 
81'
 
Бурман Маркус
Дамус Роналдо
87'
Берг Маркус
(Терн Симон)
1:0
90'
 
Alexander Larsson
Юлятупа Саку
90'
Берг Маркус
2:0
90'
Саломонссон Эмиль
Берг Маркус
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 12
  • 70 Владение мячом, % 30
1
Хан
Уорнер
5
Яллоу
Александр
30
Бьярсмюр
Маттиас
4
Юханссон
Карл
II
17
Вендт
Оскар
13
Свенссон
Густаф
8
Айеш
Хосам
23
Якоб
Кевин
21
Терн
Симон
9
Берг
Маркус
29
Вильхельмссон
Оскар
35
Йонссон
Оскар
15
Лундстрём
Роберт
2
Эрикссон
Антон
3
Forrest
Lasso
22
Линдквист
Расмус
23
Ludvig
Naavik
8
Силфвер
Понтус
14
Пичках
Пайя
7
Андерссон
Эрик
12
Дамус
Роналдо
11
Юлятупа
Саку
Гётеборг
4-1-2-1-2
Сундсвалль
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Сундсвалль

12 матчей

91.7%
8.3%
11 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
8.3%
12 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

17 матчей

64.7%
17.6%
17.7%
11 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

41.2%
29.4%
29.4%
7 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

70.6%
5.9%
23.5%
12 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

К
1:1
А
0:2
А
2:1
А
1:2
А
2:0
А
0:3
А
0:4
А
1:3
А
4:1
А
3:2
А
2:2
КШ
4:2
А
3:3
А
2:0
А
0:5
ШК
2:3
А
1:0

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 АИК - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Кальмар 1:2
Мальмё - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Гётеборг - Вернаму 2:1 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Гётеборг - Норрбю 0:3 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Мьельбю 2:2 Норрбю - Гётеборг 1:1 Гётеборг - Утсиктенс 1:1 Гётеборг - Ландскруна 2:0 Локомотив Москва - Гётеборг 4:2 Хаммарбю - Гётеборг 2:0 Нордшелланн - Гётеборг 3:0 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2
Сундсвалль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Сундсвалль - Мьельбю 2:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Сундсвалль - АИК 0:2
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Сундсвалль - Кальмар 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Хаммарбю 1:5 Сириус - Сундсвалль 2:1 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Далкурд 2:0 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сундсвалль - Скильебо 4:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 АИК - Сундсвалль 3:0 ГАИС - Сундсвалль 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Норрбю - Сундсвалль 1:4
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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