0'
1:0
7' ГолВестермарк Йеспер
31' Желтая карточкаЛамин Адам Бен
36' Желтая карточкаВестермарк Йеспер
45' Желтая карточкаСтенберг Джон
61' Желтая карточкаАссогба Юсуф
67' Желтая карточкаХейкссон Алекс
77' Желтая карточкаAhmed Bonnah
2:0
90' ГолМагнуссон Исак
90'+6
Ход матча
7'
31'
45'
61'
67'
77'
90'
2:0
22
Кусу
Манассе
31
Tom
Amos
19
Ассогба
Юсуф
11
Марич
Аднан
22
Люнг
Даниэль
10
Бук
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кусу МанассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ahmed Bonnah
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
-
31 Tom AmosВратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Ассогба ЮсуфЗащитник
- Полузащитник
-
11 Марич АднанПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Patric Jildefalk
История личных встреч
Эстер
Йёнчёпинг
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0
Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3