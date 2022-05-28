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  3. Швеция: Суперэттан
Эстер
2:0
Конец матча
Йёнчёпинг
0'
1:0
7' Гол
Вестермарк Йеспер
31' Желтая карточка
Ламин Адам Бен
36' Желтая карточка
Вестермарк Йеспер
45' Желтая карточка
Стенберг Джон
61' Желтая карточка
Ассогба Юсуф
67' Желтая карточка
Хейкссон Алекс
77' Желтая карточка
Ahmed Bonnah
2:0
90' Гол
Магнуссон Исак
90'+6
25
Нилльсон
Маттиас
2
Павич
Маттиас
4
Стенберг
Джон
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
7
Косица
Дзенис
22
Кусу
Манассе
8
Хейкссон
Алекс
23
Родич
Владимир
19
Бергмарк-Виберг
Адам
10
Вестермарк
Йеспер
31
Tom
Amos
6
Ламин
Адам
Бен
7
Крона
Себастьян
19
Ассогба
Юсуф
12
Страндсатер
Даниэль
11
Марич
Аднан
8
Барни
Юнес
22
Люнг
Даниэль
26
Моенза
Малкольм
10
Бук
Робин
24
Николич
Марко
Эстер
4-4-2
Йёнчёпинг
3-5-2

История личных встреч

Эстер
Йёнчёпинг

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
4:1
С
1:3
С
0:2
С
2:0
С
0:0
С
0:1
ТМК
1:0
С
3:3
С
2:3
С
2:1
С
3:3
С
2:1
С
0:3
С
1:1
С
4:3

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Треллеборг - Эстер 1:2 Эстер - Хальмстад 1:4 Эребру - Эстер 2:1 Эстер - Норрбю 2:0
Далкурд - Эстер 0:3 Эстер - Вестерос 1:1 Эргрюте - Эстер 0:1 Эстер - Браге 1:2 Ландскруна - Эстер 1:3 Эстер - Хельсинборг 2:4 Эстер - Соллентуна 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Эстер - Кальмар 0:0 Эстер - Акрополис 2:1 Сундсвалль - Эстер 1:1 Эстер - ГАИС 1:0 Ландскруна - Эстер 1:4 Норрбю - Эстер 0:0 Эстер - Васалунд 3:2
Йёнчёпинг
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Йёнчёпинг - Сковде АИК 0:1 Вестерос - Йёнчёпинг 2:2 Йёнчёпинг - Утсиктенс 5:2 Йёнчёпинг - Ландскруна 2:4
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Йёнчёпинг - Треллеборг 2:3 Браге - Йёнчёпинг 1:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Вернаму - Йёнчёпинг 5:0 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:3 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:2 Йёнчёпинг - Вестерос 0:0 Васалунд - Йёнчёпинг 1:1 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Ландскруна - Йёнчёпинг 2:0 Йёнчёпинг - Сундсвалль 1:1 АИК - Йёнчёпинг 1:3
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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