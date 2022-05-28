✅ ФРИБЕТ 10 000 руб. к финалу ЛЧ
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Беларусь
  4. Премьер-лига 2022

Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо-Брест
0:0
Первый тайм: 11'
БАТЭ
0'
Прогнозы 112
Динамо-Брест 9.8% (11)
X 11.6% (13)
БАТЭ 78.6% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
БАТЭ
9.27
5.60
9.90
Все Коэффициенты
Динамо-Брест
БАТЭ

История личных встреч

Динамо-Брест
БАТЭ

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
1:3
ПЛ
1:3
К
2:3
ПЛ
2:0
С
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орешкевич Ярослав 3 (1) 0.3
Гарананга Мунаше 2 0.2
Сугак Владислав 1 0.1
Колмаков Максим 1 (1) 0.1
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 3 0.33
Виллюмссон Виллюм 3 (2) 0.33
Филипович Александар 2 0.22
Бессмертный Дмитрий 2 0.22
Милич Неманья 1 0.11
Малькевич Владислав 1 0.11
Нечаев Данила 1 0.11
Бочеров Валерий 1 0.11
Шуманский Артем 1 0.11

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ясюкевич Владислав 0 1
Гарананга Мунаше 0 1
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
5
45%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
3
43%
6
40%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1 Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0
Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 3:2
БАТЭ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:0 Заявка 9 6 3 0 16 - 4 21
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
3. Минск Заявка 10 6 1 3 14 - 10 19
4. Динамо Минск Заявка 9 5 3 1 11 - 6 18
5. Шахтёр Солигорск Заявка 9 4 3 2 10 - 5 15
6. Ислочь Заявка 10 4 3 3 16 - 14 15
7. Слуцк Заявка 9 3 5 1 13 - 11 14
8. Славия Мозырь Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
9. Неман Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
10. Гомель Заявка 9 3 2 4 12 - 13 11
11. Белшина Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
13. Витебск Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
14. Днепр Могилёв Заявка 10 1 2 7 8 - 20 5
15. Динамо-Брест 0:0 Заявка 10 0 5 5 7 - 15 5
16. Арсенал Дзержинск Заявка 10 0 4 6 4 - 14 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 6 5 0 1 9 - 3 15
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3. Неман Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Шахтёр Солигорск Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
5. Ислочь Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
6. БАТЭ 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
7. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
8. Слуцк Заявка 5 1 3 1 7 - 8 6
9. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
10. Витебск Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
11. Белшина Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
12. Динамо-Брест 0:0 Заявка 6 0 5 1 5 - 6 5
13. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ 0:0 Заявка 7 4 3 0 12 - 2 15
2. Динамо Минск Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
4. Славия Мозырь Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Гомель Заявка 6 2 2 2 9 - 9 8
6. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
7. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
8. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Белшина Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Неман Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Витебск Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
14. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 1 - 6 2
15. Днепр Могилёв Заявка 6 0 2 4 6 - 14 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест 0:0 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Первый тайм
  • 11'
    Ух, на дальний удар решился Шамрук с этого стандарта. Попал прямо в стенку, но подбор остался за его клубом. 
  • Фол, нарушение
    10'
    А теперь БАТЭ фолит на своей половине. Штрафной примерно по центру, но до ворот далеко. 
  • 9'
    Подача со штрафного в исполнении Борисова на дальнюю штангу, не получилось оттуда пробить, защита помешала. 
  • Опасный момент
    8'
    Прошла затяжная пауза, и Виллюмсон пробил из-за штрафной. Получилось низом и почти в угол. Голкипер достал!
  • Травма, повреждение
    6'
    Повреждение получил футболист гостей. Медики на поле. Судя по всему по голове досталось. 
  • Угловой
    5'
    Первый корнер в матче подает БАТЭ. Борьба на втором этаже, однако до удара дело не доходит. 
  • 4'
    БАТЭ теперь уже в штрафной соперника, прострел слева и прямо в защитника. Угловой будет. 
  • 3'
    Вход в штрафную от Бреста, но не успел прострелить футболист. 
  • 2'
    "Динамо" атакует правым краем, слишком сильная передача на Булычева. Удар от ворот. 
  • Первый тайм начался
    Первый тайм начался. 
  • До матча
  • Приветствую вас на матче "Динамо-Брест" - БАТЭ. Работать для вас будет Константин Лицин. 
Прогнозы 112
Динамо-Брест 9.8% (11)
X 11.6% (13)
БАТЭ 78.6% (88)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
БАТЭ
9.27
5.60
9.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Динамо-Брест 0:0 БАТЭ онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Динамо-Брест 0:0 БАТЭ

Исход игры
Динамо-Брест
9.7% (11)
Ничья
11.5% (13)
БАТЭ
78.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
53.85% (56)
Меньше
46.15% (48)
Обе команды забьют
Да
64.42% (67)
Нет
35.58% (37)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
38.1% (43)
0:2 БАТЭ
15% (17)
0:1 БАТЭ
14.2% (16)
1:1 Ничья
11.5% (13)
1:3 БАТЭ
5.3% (6)
2:1 Динамо-Брест
2.7% (3)
1:0 Динамо-Брест
1.8% (2)
0:3 БАТЭ
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Динамо-Брест
БАТЭ
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 4000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 