Первый тайм

11' Ух, на дальний удар решился Шамрук с этого стандарта. Попал прямо в стенку, но подбор остался за его клубом.

10' А теперь БАТЭ фолит на своей половине. Штрафной примерно по центру, но до ворот далеко.

9' Подача со штрафного в исполнении Борисова на дальнюю штангу, не получилось оттуда пробить, защита помешала.

8' Прошла затяжная пауза, и Виллюмсон пробил из-за штрафной. Получилось низом и почти в угол. Голкипер достал!

6' Повреждение получил футболист гостей. Медики на поле. Судя по всему по голове досталось.

5' Первый корнер в матче подает БАТЭ. Борьба на втором этаже, однако до удара дело не доходит.