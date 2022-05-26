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Беларусь: Премьер-лига

2022

Стадион:
Динамо-Брест
 
Позже
БАТЭ
Прогнозы 54
Динамо-Брест 5.6% (3)
X 18.5% (10)
БАТЭ 75.9% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо-Брест
Ничья
БАТЭ
9.90
5.10
4.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо-Брест
БАТЭ

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

24 матча

100%
0 побед 0 ничьих 24 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы

37 матчей

21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы

Первый тайм

16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
2:4
К
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
С
1:3
ПЛ
1:3
К
2:3
ПЛ
2:0
С
1:2
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:1
К
2:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
0:4
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орешкевич Ярослав 3 (1) 0.33
Гарананга Мунаше 2 0.22
Сугак Владислав 1 0.11
Колмаков Максим 1 (1) 0.11
БАТЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгун Станислав 3 0.38
Виллюмссон Виллюм 3 (2) 0.38
Филипович Александар 2 0.25
Бессмертный Дмитрий 2 0.25
Милич Неманья 1 0.13
Малькевич Владислав 1 0.13
Нечаев Данила 1 0.13
Бочеров Валерий 1 0.13
Artem Shumansky 1 0.13

Карточки

Динамо-Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ясюкевич Владислав 0 1
Гарананга Мунаше 0 1
БАТЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Неманья 0 1

Голы по времени матча

Забито

5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
5
45%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90

Забито

7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
3
43%
6
40%
76-90

Пропущено

15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо-Брест
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1 Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0
Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 3:2
БАТЭ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 6 2 0 16 - 4 20
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 1 2 18 - 8 19
3. Динамо Минск Заявка 9 5 3 1 11 - 6 18
4. Минск Заявка 9 5 1 3 12 - 10 16
5. Шахтёр Солигорск Заявка 9 4 3 2 10 - 5 15
6. Славия Мозырь Заявка 9 4 2 3 14 - 10 14
7. Слуцк Заявка 8 3 4 1 11 - 9 13
8. Неман Заявка 9 3 4 2 12 - 11 13
9. Ислочь Заявка 9 3 3 3 13 - 12 12
10. Гомель Заявка 8 3 1 4 10 - 11 10
11. Белшина Заявка 9 2 4 3 10 - 13 10
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
13. Витебск Заявка 9 1 4 4 9 - 15 7
14. Днепр Могилёв Заявка 9 1 2 6 6 - 17 5
15. Арсенал Дзержинск Заявка 9 0 4 5 4 - 12 4
16. Динамо-Брест Заявка 9 0 4 5 7 - 15 4
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Минск Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
2. Энергетик-БГУ Заявка 6 3 1 2 10 - 6 10
3. Неман Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
4. Шахтёр Солигорск Заявка 4 3 0 1 6 - 1 9
5. БАТЭ Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
6. Динамо Минск Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
7. Слуцк Заявка 4 1 2 1 5 - 6 5
8. Славия Мозырь Заявка 5 1 2 2 7 - 9 5
9. Витебск Заявка 4 1 2 1 4 - 6 5
10. Белшина Заявка 6 1 2 3 6 - 11 5
11. Ислочь Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Торпедо-БелАЗ Заявка 3 1 1 1 2 - 3 4
13. Динамо-Брест Заявка 5 0 4 1 5 - 6 4
14. Гомель Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
15. Днепр Могилёв Заявка 4 1 0 3 2 - 6 3
16. Арсенал Дзержинск Заявка 5 0 2 3 3 - 8 2
17. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Динамо Минск Заявка 5 4 0 1 6 - 2 12
3. Энергетик-БГУ Заявка 3 3 0 0 8 - 2 9
4. Славия Мозырь Заявка 4 3 0 1 7 - 1 9
5. Слуцк Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Ислочь Заявка 4 2 1 1 8 - 6 7
7. Гомель Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
8. Шахтёр Солигорск Заявка 5 1 3 1 4 - 4 6
9. Белшина Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
10. Минск Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11. Торпедо-БелАЗ Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
12. Неман Заявка 4 0 3 1 4 - 5 3
13. Арсенал Дзержинск Заявка 4 0 2 2 1 - 4 2
14. Витебск Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
15. Днепр Могилёв Заявка 5 0 2 3 4 - 11 2
16. Рух Брест 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Динамо-Брест Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - БАТЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 мая 2022, осталось 2 дня 6 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Динамо-Брест 5.6% (3)
    X 18.5% (10)
    БАТЭ 75.9% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо-Брест
    Ничья
    БАТЭ
    9.90
    5.10
    4.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо-Брест - БАТЭ онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ

    Исход игры
    Динамо-Брест
    5.6% (3)
    Ничья
    18.5% (10)
    БАТЭ
    75.9% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (32)
    Меньше
    38.46% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    78.85% (41)
    Нет
    21.15% (11)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    50% (27)
    1:1 Ничья
    18.5% (10)
    0:2 БАТЭ
    13% (7)
    0:1 БАТЭ
    5.6% (3)
    2:1 Динамо-Брест
    3.7% (2)
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    БАТЭ
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