Стадион: ОСК Брестский
Позже
История личных встреч
Динамо-Брест
БАТЭ
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
61.5%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
24 матча
100%
0 побед 0 ничьих 24 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 2 ничьи 22 победы
37 матчей
21.6%
13.5%
64.9%
8 побед 5 ничьих 24 победы
Первый тайм
16.2%
54.1%
29.7%
6 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
24.3%
16.2%
59.5%
9 побед 6 ничьих 22 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо-Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орешкевич Ярослав
|3 (1)
|0.33
|Гарананга Мунаше
|2
|0.22
|Сугак Владислав
|1
|0.11
|Колмаков Максим
|1 (1)
|0.11
БАТЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгун Станислав
|3
|0.38
|Виллюмссон Виллюм
|3 (2)
|0.38
|Филипович Александар
|2
|0.25
|Бессмертный Дмитрий
|2
|0.25
|Милич Неманья
|1
|0.13
|Малькевич Владислав
|1
|0.13
|Нечаев Данила
|1
|0.13
|Бочеров Валерий
|1
|0.13
|Artem Shumansky
|1
|0.13
Карточки
Динамо-Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ясюкевич Владислав
|0
|1
|Гарананга Мунаше
|0
|1
БАТЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Неманья
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
5
11
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
1
20%
1
9%
61-75
3
60%
5
45%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
33%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
1
11%
1
50%
76-90
Забито
7
15
1 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
1
7%
61-75
3
43%
6
40%
76-90
Пропущено
15
5
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
3
20%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
2
13%
1
20%
61-75
2
13%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо-Брест
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Днепр Могилёв - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Белшина 1:1 Славия Мозырь - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Арсенал Дзержинск 0:0
Минск - Динамо-Брест 2:0 Динамо-Брест - Энергетик-БГУ 1:2 Неман - Динамо-Брест 2:1 Динамо-Брест - Ислочь 2:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 1:1 Рух Брест - Динамо-Брест 3:2 Динамо-Брест - Шахтёр Солигорск 0:3 Сморгонь - Динамо-Брест 1:1 Динамо-Брест - Ислочь 1:0 Энергетик-БГУ - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Минск 2:2 Гомель - Динамо-Брест 0:0 Динамо-Брест - Славия Мозырь 0:3 Динамо-Брест - Слуцк 0:0 Витебск - Динамо-Брест 3:1 Динамо-Брест - Торпедо-БелАЗ 3:2
БАТЭ
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
БАТЭ - Гомель 1:2 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:0 БАТЭ - Витебск 2:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2
БАТЭ - Неман 2:0 БАТЭ - Гомель 2:1 Шахтёр Солигорск - БАТЭ 0:1 Днепр Могилёв - БАТЭ 0:3 Неман - БАТЭ 2:1 Белшина - БАТЭ 0:3 Славия Мозырь - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0 БАТЭ - Витебск 4:0 Торпедо-БелАЗ - БАТЭ 0:3 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Неман - БАТЭ 0:2 Славия Мозырь - БАТЭ 3:1 Спутник - БАТЭ 0:3 Рух Брест - БАТЭ 2:2 БАТЭ - Шахтёр Солигорск 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|16 - 4
|20
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|3.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|11 - 6
|18
|4.
|Минск
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|5.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 5
|15
|6.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|14 - 10
|14
|7.
|Слуцк
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|11 - 9
|13
|8.
|Неман
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|9.
|Ислочь
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|10.
|Гомель
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 11
|10
|11.
|Белшина
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 13
|10
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|13.
|Витебск
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|9 - 15
|7
|14.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|6 - 17
|5
|15.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|4 - 12
|4
|16.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|7 - 15
|4
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Минск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|3.
|Неман
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|4.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 1
|9
|5.
|БАТЭ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|6.
|Динамо Минск
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|7.
|Слуцк
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|Славия Мозырь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 9
|5
|9.
|Витебск
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 6
|5
|10.
|Белшина
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 11
|5
|11.
|Ислочь
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|13.
|Динамо-Брест
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 6
|4
|14.
|Гомель
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|16.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|17.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Динамо Минск
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|6 - 2
|12
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|4.
|Славия Мозырь
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|5.
|Слуцк
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|6.
|Ислочь
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|Гомель
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|8.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|Белшина
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|10.
|Минск
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|12.
|Неман
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|13.
|Арсенал Дзержинск
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
|14.
|Витебск
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|15.
|Днепр Могилёв
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 11
|2
|16.
|Рух Брест
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Динамо-Брест
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ
Исход игры
Динамо-Брест
5.6% (3)
Ничья
18.5% (10)
БАТЭ
75.9% (41)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (32)
Меньше
38.46% (20)
Обе команды забьют
Да
78.85% (41)
Нет
21.15% (11)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
50% (27)
1:1 Ничья
18.5% (10)
0:2 БАТЭ
13% (7)
0:1 БАТЭ
5.6% (3)
2:1 Динамо-Брест
3.7% (2)
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