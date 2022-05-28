Стадион: Tehtaan kentta
0'
33' Желтая карточкаЛайне Янне-Пекка
41' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
44' Желтая карточкаMartinos Christofi
47' Желтая карточкаStavros Zarokostas
48' Желтая карточкаКоуассиви-Бениссан Кевин
63' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
66' Желтая карточкаСааринен Сет
1:0
86' ГолРоджерсон Логан
90' Желтая карточкаХейнонен Артту
1:1
90' ГолХертси Лооренц
90'+6
Ход матча
33'
63'
66'
86'
90'
90'
1:1
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
19
Elias
Collin
9
Эрвин
Ли
- Основной состав
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Elias CollinЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Эрвин ЛиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Пурме ТиноПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Teemu Tainio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вирта ЭмелиПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Эмсис ЭдуардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Энрике АланЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Berat Koese
-
Главный тренер: Ilir Zeneli
История личных встреч
Хака
Лахти
14 матчей
64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед
22 матча
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед
Второй тайм
40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1
Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1