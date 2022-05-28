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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Хака
1:1
Конец матча
Лахти
0'
33' Желтая карточка
Лайне Янне-Пекка
41' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
44' Желтая карточка
Martinos Christofi
47' Желтая карточка
Stavros Zarokostas
48' Желтая карточка
Коуассиви-Бениссан Кевин
63' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
66' Желтая карточка
Сааринен Сет
1:0
86' Гол
Роджерсон Логан
90' Желтая карточка
Хейнонен Артту
1:1
90' Гол
Хертси Лооренц
90'+6
12
Хакала
Аату
18
Сааринен
Сет
3
Фриберг
Никлас
5
Де
Лукас
Луии
19
Elias
Collin
17
Лайне
Янне-Пекка
8
Ацка
Нтоналнто
11
Роджерсон
Логан
6
Atte
Sihvonen
10
Stavros
Zarokostas
9
Эрвин
Ли
25
Регеро
Антонио
5
Коуассиви-Бениссан
Кевин
15
Пирттийоки
Юхо
93
Martinos
Christofi
27
Пеннинкангас
Теему
10
Вирта
Эмели
20
Хейнонен
Артту
70
Эмсис
Эдуард
22
Хертси
Лооренц
99
Канджи
Макумба
7
Зекири
Альтин
Хака
Лахти

История личных встреч

Хака
Лахти

14 матчей

64.3%
35.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

21.4%
57.1%
21.5%
3 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

22 матча

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

13.6%
63.6%
22.8%
3 победы 14 ничьих 5 побед

Второй тайм

40.9%
36.4%
22.7%
9 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

В
1:1
В
0:2
В
1:1
В
0:0
В
2:2
К
0:1
К
3:1
К
2:1
К
1:1
В
0:3
В
1:0
В
1:0
ТМС
2:2
В
0:0
В
0:1
В
2:4
В
3:0
В
1:0
В
2:1
КЛ
1:2
ТМС
0:1
В
1:1

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
КТП - Хака 2:4 ХИК - Хака 4:1 Хака - СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС - Хака 2:1
Хака - ВПС 0:2 Оулу - Хака 3:0 Хака - ХИФК 2:1 Интер Турку - Хака 0:2 Хонка - Хака 3:2 Хака - Ильвес 2:1 Хака - Мариехамн 2:0 КТП - Хака 2:4 Хонка - Хака 0:2 Хака - Лахти 1:1 Хака - Оулу 0:0 Хака - ХИФК 2:0 Оулу - Хака 0:1 Хака - СЯК Сейнайоки 4:0 Хака - Ильвес 0:1 Хака - Мариехамн 1:2
Лахти
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХаПК - Лахти 2:6 Лахти - Оулу 0:2 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - Лахти 1:2 Лахти - Хонка 0:2 Лахти - КуПС 0:1 ХИФК - Лахти 0:3 Лахти - ВПС 0:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Лахти - Хонка 2:3 Мариехамн - Лахти 0:3 Лахти - Оулу 0:0 Хака - Лахти 1:1 Лахти - КТП 2:1 СЯК Сейнайоки - Лахти 4:1 КТП - Лахти 1:2 Лахти - Оулу 0:0 Ильвес - Лахти 1:0 Оулу - Лахти 1:1
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    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Martinos Christofi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Пеннинкангас Теему получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      33'
      Лайне Янне-Пекка получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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