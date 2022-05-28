Стадион: Брискеби
0'
23' Желтая карточкаШельстад Фредрик
0:1
24' ПенальтиЕвтович Милан
0:2
28' ГолЛеуритсен Тобиас
43' Вторая желтая карточкаШельстад Фредрик
1:2
46' ГолКонгсро Вегар
58' Желтая карточкаВаллем Конрад
61' Желтая карточкаЕвтович Милан
88' Желтая карточкаОвусу Соломон
90'+5
Ход матча
23'
24'
0:1
28'
43'
46'
58'
61'
88'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
43 Владение мячом, % 57
96
Ахен
Николас
10
Emil
Sildnes
- Основной состав
-
96 Ахен НиколасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Бейя КлеманПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1
Одд
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4
Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2