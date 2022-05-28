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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Хам-Кам
1:2
Конец матча
Одд
0'
23' Желтая карточка
Шельстад Фредрик
0:1
24' Пенальти
Евтович Милан
0:2
28' Гол
Леуритсен Тобиас
43' Вторая желтая карточка
Шельстад Фредрик
1:2
46' Гол
Конгсро Вегар
58' Желтая карточка
Валлем Конрад
61' Желтая карточка
Евтович Милан
88' Желтая карточка
Овусу Соломон
90'+5

Ход матча

23'
Шельстад Фредрик
 
24'
0:1
Евтович Милан
28'
0:2
Леуритсен Тобиас
(Бьортуфт Один Лурас)
43'
Шельстад Фредрик
 
46'
Конгсро Вегар
(Kristian Eriksen)
1:2
46'
Kristian Loenstad Onsrud
Киркеволд Пол
 
58'
 
Валлем Конрад
59'
 
Йоргенсен Филип
Ингебритсен Микаэль
61'
 
Евтович Милан
73'
Дашкевич Эдуард
Emil Sildnes
 
82'
Яковенко Юрий
Halvor Roedoelen Opsahl
 
82'
Амин Нури
Конгсро Вегар
 
84'
 
Аас Сайвер
Евтович Милан
88'
 
Овусу Соломон
90'
Fernan Faerron
Hasan Kurucay
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57
96
Ахен
Николас
58
Hasan
Kurucay
14
Halvor
Roedoelen
Opsahl
8
Vetle
Skjaervik
33
Aleksander
Melgalvis
23
Шельстад
Фредрик
10
Emil
Sildnes
2
Конгсро
Вегар
6
Kristian
Eriksen
9
Jonas
Enkerud
16
Киркеволд
Пол
12
Вальштед
Леопольд
11
Ролантссон
Гилли
4
Бьортуфт
Один
Лурас
21
Хаген
Стеффен
3
Баккай
Йосеф
Бриан
14
Валлем
Конрад
17
Овусу
Соломон
16
Китолано
Джошуа
8
Евтович
Милан
20
Леуритсен
Тобиас
15
Ингебритсен
Микаэль
Хам-Кам
3-4-2-1
Одд
4-3-3

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Викинг - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Furnes - Хам-Кам 0:7 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Хам-Кам - Олесунн 0:0 Кристиансунд - Хам-Кам 2:2 Хам-Кам - Саннефьёрд 3:0 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Олесунн 1:1 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Мольде - Хам-Кам 5:0 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Эйдсвольд 3:0 Хам-Кам - Йёвик-Люн 2:1 Гроруд - Хам-Кам 1:2 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Стйордалс Блинк - Хам-Кам 0:1
Одд
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Одд - Саннефьёрд 0:1 Дьерв - Одд 0:1 Хей - Одд 1:6 Одд - Хёугесунн 0:4
Мольде - Одд 3:0 Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Фредрикстад - Одд 0:2 Одд - Олесунн 2:3 Одд - Викинг 2:1 Русенборг - Одд 1:0 Одд - Тромсё 2:0 Одд - Саннефьёрд 2:0 Хеккен - Одд 1:2 Мольде - Одд 3:2 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Одд - Дьерв 3:1 Одд - Люнгбю 0:1 Одд - Стабек 3:1 Викинг - Одд 3:1 Одд - Волеренга 1:2
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 43'
    Шельстад Фредрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Леуритсен Тобиас бьет в цель!
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