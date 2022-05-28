Стадион: Веритас
2:2
Конец матча
0'
42' Желтая карточкаКатц Калле
0:1
51' ГолKai Meriluoto
1:1
54' ГолDavid Haro Iniesta
56' Желтая карточкаYussif Daouda Moussa
1:2
61' ГолKai Meriluoto
2:2
80' ГолПаананен Алекси
90'+3
Ход матча
42'
51'
0:1
54'
61'
1:2
80'
2:2
16
Юрю
Томми
22
Мяенпя
Аапо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Юрю ТоммиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Miguel Grau
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
49 Отенг ЭрикНападающий
-
23 Noel Hasa
-
-
Главный тренер: Toni Kallio
История личных встреч
Интер Турку
Ильвес
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
23 матча
39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы
Второй тайм
39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1
Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3
Ильвес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0