✅ ФРИБЕТ 10 000 руб. к финалу ЛЧ
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Интер Турку
2:2
Конец матча
Ильвес
0'
42' Желтая карточка
Катц Калле
0:1
51' Гол
Kai Meriluoto
1:1
54' Гол
David Haro Iniesta
56' Желтая карточка
Yussif Daouda Moussa
1:2
61' Гол
Kai Meriluoto
2:2
80' Гол
Паананен Алекси
90'+3
1
Вийтала
Валтер
25
Арсьеро
Родриго
4
Кеттинг
Рик
6
Бонет
Роджер
20
Хювяринен
Юхо
16
Юрю
Томми
5
Нурми
Ноа
10
Форселль
Петтери
21
Тамминен
Матиас
9
Кялльман
Беньямин
11
David
Haro
Iniesta
1
Лейслахти
Расмус
22
Мяенпя
Аапо
5
Катц
Калле
15
Алмен
Микаэль
2
Оллила
Туомас
30
Yussif
Daouda
Moussa
6
Арифи
Дони
18
Видьеског
Аксель
42
Kai
Meriluoto
8
Пеннанен
Петтери
11
Нгуекам
Ариэль
Интер Турку
Ильвес

История личных встреч

Интер Турку
Ильвес

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.8%
36.4%
9 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

23 матча

39.1%
17.4%
43.5%
9 побед 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

21.7%
60.9%
17.4%
5 побед 14 ничьих 4 победы

Второй тайм

39.1%
30.4%
30.5%
9 побед 7 ничьих 7 побед

История матчей

В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Результаты последних матчей

Интер Турку
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Интер Турку - Интер Турку (до 19 лет) 10:0 ВПС - Интер Турку 1:2 Интер Турку - ХИФК 2:2 Хонка - Интер Турку 2:1
Интер Турку - ХИК 0:1 Интер Турку - Мариехамн 4:0 ХИК - Интер Турку 1:4 Интер Турку - Хака 0:2 Интер Турку - Оулу 2:1 КуПС - Интер Турку 2:1 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 2:5 Ильвес - Интер Турку 0:2 ХИК - Интер Турку 2:1 Интер Турку - КуПС 2:3 Интер Турку - ХИФК 2:0 ХИК - Интер Турку 0:1 Интер Турку - Оулу 4:0 СЯК Сейнайоки - Интер Турку 2:2 Интер Турку - ХИК 1:3 КТП - Интер Турку 1:3
Ильвес
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хонка - Ильвес 0:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 ХИК - Ильвес 2:1 Ильвес - СЯК Сейнайоки 3:1
Ильвес - ВПС 3:2 Оулу - Ильвес 2:2 Ильвес - КуПС 1:2 Хака - Ильвес 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 Ильвес - Интер Турку 0:2 СЯК Сейнайоки - Ильвес 4:2 Ильвес - ХИК 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 Ильвес - Хонка 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Хака - Ильвес 0:1 Ильвес - ХИФК 1:0 Ильвес - Лахти 1:0 Мариехамн - Ильвес 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0
  • Описание гола
    61'
    Г О О О О Л - Kai Meriluoto бьет в цель!
  • Желтая карточка
    56'
    Yussif Daouda Moussa получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - David Haro бьет в цель!
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Kai Meriluoto бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Катц Калле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Интер Турку 2:2 Ильвес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     