4:0
Второй тайм: 66'
0'
1:0
19' ГолAmar Muhsin
22' Желтая карточкаPeter Amoran
34' Желтая карточкаMansour Sinyan
38' Желтая карточкаМаннс Йеспер
41' Желтая карточкаAndrew Mills1
41' Желтая карточкаШауш Абделькарим Маммар
2:0
48' ГолШауш Абделькарим Маммар
3:0
54' ГолАлсанати Андре
4:0
62' ГолAmar Muhsin
Ход матча
19'
22'
34'
38'
41'
48'
54'
3:0
62'
4:0
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
16
Рафаэль
Йорк
33
Amar
Muhsin
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Форс ВикторЗащитник
-
23 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Amar MuhsinНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Joel Berhane
-
-
-
-
Главный тренер: Jawad Al Jebouri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
24 Anton Berg
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4
Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1