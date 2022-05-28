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  3. Швеция: Суперэттан
Сирианска Эскильстуна
4:1
Конец матча
Эстерсунд
0'
1:0
19' Гол
Amar Muhsin
22' Желтая карточка
Peter Amoran
34' Желтая карточка
Mansour Sinyan
38' Желтая карточка
Маннс Йеспер
41' Желтая карточка
Andrew Mills1
41' Желтая карточка
Шауш Абделькарим Маммар
2:0
49' Гол
Шауш Абделькарим Маммар
3:0
55' Гол
Алсанати Андре
4:0
63' Гол
Amar Muhsin
4:1
75' Гол
Вейлид Сесар
90' Желтая карточка
Исса Камал
90' Желтая карточка
Хёрберг Феликс
90'+3
1
Волтерс
Ник
15
Форс
Виктор
23
Маннс
Йеспер
21
Маркес
Микаэль
17
Anton
Ekeroth
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
43
Худу
Абдул
Халик
16
Рафаэль
Йорк
6
Ryan
Williams
II
10
Алсанати
Андре
33
Amar
Muhsin
30
Andrew
Mills1
20
Хёрберг
Феликс
4
Peter
Amoran
25
Mansour
Sinyan
18
Miroslav
Mazur
2
Вейлид
Сесар
11
Бельман
Хенрик
8
Исса
Камал
13
Фрицсон
Людвиг
29
Карлссон
Грач
Себастьян
26
Chovanie
Amatkarijo
Сирианска Эскильстуна
5-3-2
Эстерсунд
5-3-2

История личных встреч

Сирианска Эскильстуна
Эстерсунд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
1:2
А
0:1
А
3:0
А
1:3

Результаты последних матчей

Сирианска Эскильстуна
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Сирианска Эскильстуна - Вяермбольс 2:1 Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сирианска Эскильстуна - Норрбю 1:2 United IK - Сирианска Эскильстуна 4:4
Хальмстад - Сирианска Эскильстуна 2:1 Сирианска Эскильстуна - Слейпнер 2:3 Сирианска Эскильстуна - Вестерос 5:2 Сирианска Эскильстуна - Сковде АИК 1:2 Карлбергс - Сирианска Эскильстуна 1:0 Утсиктенс - Сирианска Эскильстуна 2:3 Сирианска Эскильстуна - Арамеиска-Сюрьянска 2:1 Ассириска - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 2:0 Сирианска Эскильстуна - Энскеде 0:2 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Сирианска Эскильстуна - Худдинге 1:1 Йёнчёпинг - Сирианска Эскильстуна 2:3 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Мутала - Сирианска Эскильстуна 3:0 Сирианска Эскильстуна - Ландскруна 1:0
Эстерсунд
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Эстерсунд - Браге 1:3 Эребру - Эстерсунд 1:0
Хальмстад - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Треллеборг - Эстерсунд 1:1 Вестерос - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Сковде АИК 2:3 Эстерсунд - Сундсвалль 1:1 Сундсвалль - Эстерсунд 1:1 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Гётеборг - Эстерсунд 4:0 Эстерсунд - Мьельбю 0:2 АИК - Эстерсунд 3:0 Варберг БоИС - Эстерсунд 3:0 Эстерсунд - Хеккен 1:1 Хаммарбю - Эстерсунд 4:3 Эстерсунд - Мальмё 0:3 Хальмстад - Эстерсунд 1:1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      41'
      Шауш Абделькарим Маммар получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Andrew Mills получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      38'
      Маннс Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      34'
      Mansour Sinyan получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Peter Amoran получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Amar Muhsin бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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