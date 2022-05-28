Стадион: Бравида Арена
0'
3' Желтая карточкаДа Грака Кристофер
1:0
13' ГолЕремеефф Александер
2:0
18' ГолУдденес Оскар
2:1
28' ГолAron Bjarnason I
51' Желтая карточкаМатисен Маркус
51' Желтая карточкаЕремеефф Александер
55' Красная карточкаАбрахамссон Петер
Ход матча
13'
18'
28'
51'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
47 Владение мячом, % 53
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ходжич КадирЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Amane Romeo
-
Главный тренер: Пер-Матиас Хогмо
- Основной состав
-
34 Вайо ТоммиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Фегруш КаримВратарь
- Защитник
-
10 Сугита ЮкияПолузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Daniel Baeckstroem
История личных встреч
Хеккен
Сириус
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0
Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2