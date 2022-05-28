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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хеккен
4:3
Конец матча
Сириус
0'
3' Желтая карточка
Да Грака Кристофер
1:0
13' Гол
Еремеефф Александер
2:0
18' Гол
Удденес Оскар
2:1
28' Гол
Aron Bjarnason I
51' Желтая карточка
Матисен Маркус
51' Желтая карточка
Еремеефф Александер
55' Красная карточка
Абрахамссон Петер
2:2
77' Гол в свои ворота
Franklin Uchenna
3:2
86' Гол
Рюгор Миккель
3:3
90' Гол
Куаку Кристиан
4:3
90' Гол
Ховланд Эвен
90'+8
26
Абрахамссон
Петер
21
Тотлэнд
Томас
3
Хаммар
Юхан
5
Ховланд
Эвен
25
Kristoffer
Lund
Hansen
11
Густафссон
Самуэль
17
Берггрен
Густав
18
Рюгор
Миккель
7
Бенгтссон
Лео
9
Еремеефф
Александер
19
Удденес
Оскар
34
Вайо
Томми
8
Бьоркстрем
Тим
4
Да
Грака
Кристофер
6
Матисен
Маркус
14
Aron
Bjarnason
I
5
Роше
Джейми
2
Хелльборг
Адам
18
Шабани
Лаорент
23
Зейдан
Мустафа
9
Куаку
Кристиан
III
17
Карлссон-Лагемюр
Патрик
Хеккен
4-3-3
Сириус
3-4-3

История личных встреч

Хеккен
Сириус

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
3:0
А
1:2
А
1:1
А
2:2
А
4:1
А
3:4
А
2:1
А
0:0
ТМК
1:1
А
2:2
А
2:2
С
8:0
С
0:2

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальмё - Хеккен 1:2 Хеккен - Кальмар 3:1 Вернаму - Хеккен 1:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Хельсинборг - Хеккен 1:1 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Хеккен - Гётеборг 0:2 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Хеккен - АИК 4:2 Волеренга - Хеккен 3:3 Хеккен - Одд 1:2 Хеккен - Утсиктенс 4:3 Хаммарбю - Хеккен 4:0 Хеккен - Фалькенберг 5:0 Иттерхугдаль - Хеккен 0:13 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Хеккен - Краснодар 1:2 Хеккен - Ростов 0:0 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Хеккен - Норрбю 2:1
Сириус
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
АИК - Сириус 2:2 Сириус - Эльфсборг 2:0 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Юргорден - Сириус 4:0
Сириус - Хаммарбю 0:3 Мьельбю - Сириус 3:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Вернаму - Сириус 0:0 Сириус - Сундсвалль 2:1 Сириус - Браге 3:3 Сундсвалль - Сириус 1:4 Сириус - Мариехамн 3:0 Кальмар - Сириус 2:0 Сириус - Треллеборг 2:2 Сильвия - Сириус 0:3 Сириус - Флора Таллин 4:1 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Сириус - Хаммарбю 1:3 Сириус - Эребру 2:1 АИК - Сириус 4:2
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    Где смотреть матч Хеккен 4:3 Сириус онлайн

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