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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Стрёмсгодсет
3:2
Конец матча
Викинг
0'
1:0
22' Гол
Хове Йохан
37' Желтая карточка
Валсвик Густав
1:1
38' Пенальти
Бериша Ветон
2:1
52' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
3:1
57' Пенальти
Стенгель Херман
3:2
71' Гол
Бериша Ветон
76' Желтая карточка
Веватне Вильяр
76' Желтая карточка
Вильсвик Ларс-Кристофер
80' Желтая карточка
Паттинама Шейн
90'+5
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
2
Лейфссон
Ари
71
Валсвик
Густав
4
Грогард
Томас
10
Стенгель
Херман
92
Красники
Крешник
7
Стеневик
Халлдор
8
Хове
Йохан
84
Энерсен
Оле
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
30
Гуннарссон
Патрик
18
Бьёрсхоль
Сондре
6
Стенснесс
Джанни
4
Брекало
Давид
17
Себулонсен
Себастьян
21
Танген
Харальд
8
Сольбаккен
Маркус
27
Фридйонссон
Самуэль
15
Сандберг
Никлас
14
Бериша
Ветон
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
Стрёмсгодсет
4-2-3-1
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Викинг

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

56.3%
37.5%
6.2%
9 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 8 побед

29 матчей

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

31%
41.4%
27.6%
9 побед 12 ничьих 8 побед

История матчей

Т
0:0
Т
0:1
Т
1:1
Т
2:2
Т
0:2
Т
4:0
Т
0:0
Т
0:1
Т
4:2
Т
1:1
Т
0:1
Т
1:1
Т
4:1
Т
2:1
Т
0:0
Т
1:0
Т
3:1
Т
3:2
Т
1:0
Т
2:2
Т
0:1
Т
3:1
Т
2:1
Т
2:1
Т
1:1
ТМС
0:2
Т
3:2
КН
3:2
Т
1:0

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Хёнефосс - Стрёмсгодсет 0:4 Кристиансунд - Стрёмсгодсет 0:3
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:5 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 0:1 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Стрёмсгодсет - Хам-Кам 1:2 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Рёуфосс - Стрёмсгодсет 1:1 Одд - Стрёмсгодсет 3:2 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 0:0 Лиллестрём - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Мьёндален 1:2
Викинг
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Викинг - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Викинг 1:1 Rosseland - Викинг 1:6 Викинг - Дьерв 3:0
Викинг - Стрёмсгодсет 0:0 Мольде - Викинг 3:4 Викинг - Хёугесунн 5:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Одд - Викинг 2:1 Викинг - Олесунн 1:0 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Викинг - Хёугесунн 1:0 КФУМ - Викинг 0:5 Конгсвингер - Викинг 0:2 Викинг - Кристиансунд 4:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Викинг - Брюне 2:0 Викинг - Яблонец 2:2
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Бериша Ветон из команды Викинг забивает с точки!
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Хове Йохан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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