Удалось "Саутгемптону" ненадолго отодвинуть игру к центру поля, последние минуты проходили с огромнейшим преимуществом "Ливерпуля".

1:11 по ударам к этой минуте игры, 1:3 по попаданиям в створ. Отличная реализация у "святых".

Цимикас с леого фланга исполняет подачу в центр штрафной, однако Салису без труда мяч выбивает.

Гомес с правого фланга исполняет неудачную подачу, мяч улетает за ворот Маккарти.

2 минуты добавляет Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма.

Есть работа у врачей "Ливерпуля", Джо Гомес оказался на газоне после единоборства с Теллой и подняться не может.

Жота после навеса Фирмино попытался пробить в падении боковыми ножницами, но мяч угодил в Лянко, вторым темпом Милнер пробил с дальней дистанции - Маккарти справился с мячом, отскочившим от газона.

Очередная атака "Ливерпуля" завершается дальним ударом в исполнении Джонса - мяч проходит чуть левее створа.

Два угловых кряду исполнили игроки "Ливерпуля", после розыгрыша второго Милнер направил мяч в створ, но Маккарти справился.

Эллиотт простреливает с правого фланга во вратарскую, небольшая несогласованность в действиях защитников и вратаря привела к моменту у Фирмино, но прострел бразильца прервал игрок "Саутгемптона".

Еще один угловой подает "Ливерпуль" - в этот раз Маккарти добирается до мяча на выходе.

Минамино отмечается обводящим ударом с дальней дистанции, мяч разминулся с дальним углом ворот Маккарти.

Диалло ошибся на своей половине поля, Эллиотт тут же доставил мяч Фирмино, который издали пробил рядом с правой "девяткой".

Заброс на Теллу исполняют хозяева поля, тот на скорости оббежал защитника, однако Алиссон вовремя вышел за пределы штрафной и разрядил обстановку.

Проникающий пас на Жоту исполняет Эллиотт, однако Лянко разряжает обстановку, выбивая мяч на угловой.

Угловой в исполнении "Ливерпуля" к удару не привел, а вот с подбора пробил Эллиотт - мяч угодил в ногу защитника.

После навеса Цимикаса со штрафного Фирмино был первым на мяче на дальней штанге и головой скинул его точно в дальний угол, но гол не засчитан из-за положения "вне игры" у бразильца.

Минамино получил мяч перед штрафной соперника и с разворота пробил в ближний угол - Маккарти поймал снаряд.

Гомес получает мяч в штрафной после передачи Минамино и валится на газон в борьбе с Салису, однако свисток арбитра справедливо молчит.

Цепко в обороне действует "Саутгемптон", к середине первого тайма реальных голевых моментов у ворот Маккарти не возникает.

Эллиотт с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Диогу Жота дотянулся до мяча, однако круглый отскочил в противоположную от ворот сторону.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАКУМИ МИНАМИНО! Жота принял мяч на линии штрафной после заброса Гомеса и покатил на ход Минамино, который с угла вратарской сильно пробил в ближний верхний угол!

Очень своевременно забивает японский нападающий "Ливерпуля", который в прошлом сезоне провел некоторый отрезок в аренде именно в "Саутгемптоне".

14' Крайне недоволен Юрген Клопп тем, что Мартин Аткинсон не зафиксировал фол против кого-то из игроков "Ливерпуля", после чего и пошла голевая атака. Впрочем, гол засчитан.

13' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НАТАН РЕДМОНД!

"Святые" отобрали мяч на своей половине поля и разогнали контратаку, Редмонд получил мяч на левом фланге, добрался до штрафной, подработал под правую и пробил точно в дальний верхний угол!

11' Еще один моментик возникает у ворот "Ливерпуля", Уокер-Питерс пробил головой после диагонального перевода, но с острого угла не попал в створ.

10' Броя врывается в штрафную с правого края, обыгрывает Матипа и с острого угла простреливает во вратарскую - Алиссон ногой отводит угрозу!

9' Конате на поле должен будет вернуться, не хватало потерять еще и француза вслед за Ван Дейком. Вне игры сегодня также остаются Салах и Фабиньо.

8' Первая медицинская пауза в сегодняшнем матче, Конате по итогам предыдущего углового остался лежать на газоне.

7' Первый угловой в исполнении "Ливерпуля" к опасному моменту не привел, Конате до мяча добраться не сумел.

6' Милнер после передачи Эллиотта пробивает в касание с 18 метров, однако на пути мяча возникает корпус Лянко.

4' "Ливерпуль", выступающий сегодня в желтой форме, на первых минутах ожидаемо больше владеет мячом, но без проникновений в штрафную.

3' Матч первого круга завершился уверенной победой "Ливерпуля" - 4:0. А вот прошлогодний визит на "Сент-Мэрис" завершился поражением команды Юргена Клоппа с минимальным счётом.

2' Сегодняшний матч крайне важен для чемпионской интриги - "Ливерпуль" в случае победы будет отставать от "Манчестер Сити" на одно очко, а вот поражение лишает "красных" даже математических шансов.