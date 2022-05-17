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Англия: Премьер-лига

2021-2022

Стадион:
Саутгемптон
1:1
Перерыв
Ливерпуль
0'
1:0
13' Гол
Редмонд Натан
1:1
27' Гол
Минамино Такуми

Ход матча

13'
Редмонд Натан
(Телла Нейтан)
1:0
27'
1:1
Минамино Такуми
(Жота Диогу)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 5
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 27 Владение мячом, % 73

Владение мячом

Прогнозы 150
Саутгемптон 3.3% (5)
X 6% (9)
Ливерпуль 90.7% (136)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Ливерпуль
8.80
5.60
5.37
Все Коэффициенты
Новости
1
Маккарти
Алекс
2
Уокер-Питерс
Кайл
4
Лянко
Войнович
5
Стивенс
Джек
22
Салису
Мохаммед
11
Редмонд
Натан
24
Эльюнусси
Мохамед
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
23
Телла
Нейтан
18
Броя
Армандо
1
Алиссон
Бекер
12
Гомес
Джо
32
Матип
Жоэль
5
Конате
Ибраима
21
Цимикас
Костас
67
Эллиотт
Харви
7
Милнер
Джеймс
17
Джонс
Кёртис
18
Минамино
Такуми
9
Фирмино
Роберто
20
Жота
Диогу
Саутгемптон
5-4-1
Ливерпуль
4-3-3

История личных встреч

Саутгемптон
Ливерпуль

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

13.3%
86.7%
0 побед 2 ничьи 13 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 8 побед

22 матча

27.3%
13.6%
59.1%
6 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

13.6%
31.8%
54.6%
3 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
КЛ
1:6
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уорд-Праус Джеймс 9 (3) 0.24
Адамс Че 7 0.19
Броя Армандо 6 0.16
Эльюнусси Мохамед 4 0.11
Беднарек Ян 4 0.11
Ромеу Ориоль 2 0.05
Армстронг Адам 2 0.05
Армстронг Стюарт 2 0.05
Редмонд Натан 1 0.03
Уокер-Питерс Кайл 1 0.03
Ливраменто Валентино 1 0.03
Лонг Шейн 1 0.03
Диалло Ибраима 0 0
Перро Ромен 0 0
Телла Нейтан 0 0
Ливерпуль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салах Мохамед 22 (5) 0.59
Жота Диогу 15 0.41
Мане Садио 15 0.41
Фирмино Роберто 5 0.14
Фабиньо Энрике 5 (2) 0.14
Диас Луис 4 0.11
Ван Дейк Виргил 3 0.08
Кейта Наби 3 0.08
Минамино Такуми 3 0.08
Ориги Дивок 3 0.08
Александер-Арнольд Трент 2 0.05
Робертсон Эндрю 2 0.05
Хендерсон Джордан 2 0.05
Матип Жоэль 2 0.05
Окслейд-Чемберлен Алекс 2 0.05
Алькантара Тьяго 1 0.03
Джонс Кёртис 1 0.03
Цимикас Костас 0 0
Милнер Джеймс 0 0
Гомес Джо 0 0
Алиссон Бекер 0 0
Уильямс Неко 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 9 1
Беднарек Ян 10 0
Ромеу Ориоль 8 0
Уокер-Питерс Кайл 5 0
Уорд-Праус Джеймс 3 1
Эльюнусси Мохамед 4 0
Перро Ромен 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Лянко Войнович 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Броя Армандо 2 0
Лонг Шейн 1 0
Форстер Фрейзер 1 0
Маккарти Алекс 1 0
Армстронг Стюарт 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Армстронг Адам 1 0
Диалло Ибраима 1 0
Телла Нейтан 1 0
Ливерпуль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фабиньо Энрике 7 0
Робертсон Эндрю 5 1
Мане Садио 5 0
Хендерсон Джордан 3 0
Фирмино Роберто 3 0
Ван Дейк Виргил 3 0
Кейта Наби 3 0
Жота Диогу 3 0
Цимикас Костас 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Алькантара Тьяго 2 0
Гомес Джо 2 0
Александер-Арнольд Трент 2 0
Конате Ибраима 2 0
Матип Жоэль 1 0
Салах Мохамед 1 0
Минамино Такуми 1 0
Мортон Тайлер 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
44
13 В 1-м тайме 23
7 Во 2-м тайме 21
12 Забивали первыми 13
22 Не забивали 19
5
25%
9
20%
1-15
3
15%
6
14%
16-30
5
25%
8
18%
31-45
4
20%
7
16%
46-60
1
5%
8
18%
61-75
2
10%
6
14%
76-90

Пропущено

24
15
13 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
13%
3
20%
1-15
5
21%
1
7%
16-30
5
21%
4
27%
31-45
7
29%
29%
2
13%
46-60
2
8%
4
27%
61-75
2
8%
1
7%
76-90

Забито

21
46
10 В 1-м тайме 20
11 Во 2-м тайме 26
5 Забивали первыми 14
24 Не забивали 18
2
10%
4
9%
1-15
4
19%
8
17%
16-30
4
19%
8
17%
31-45
3
14%
3
7%
46-60
4
19%
9
20%
61-75
4
19%
14
30%
76-90

Пропущено

37
8
18 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 5
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 6
9
24%
1
13%
1-15
4
11%
1
13%
16-30
5
14%
1
13%
31-45
7
19%
2
25%
46-60
4
11%
2
25%
61-75
8
22%
1
13%
76-90

Забито

41
90
23 В 1-м тайме 43
18 Во 2-м тайме 47
17 Забивали первыми 27
10 Не забивали 1
7
17%
13
14%
1-15
7
17%
14
16%
16-30
9
22%
16
18%
31-45
7
17%
10
11%
46-60
5
12%
17
19%
61-75
6
15%
20
22%
76-90

Пропущено

61
23
31 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 9
28 Не пропускали 15
12
20%
4
17%
1-15
9
15%
2
9%
16-30
10
16%
5
22%
31-45
14
23%
4
17%
46-60
6
10%
6
26%
61-75
10
16%
2
9%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брентфорд - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Кристал Пэлас 1:2 Брайтон - Саутгемптон 2:2 Бёрнли - Саутгемптон 2:0
Саутгемптон - Арсенал 1:0 Саутгемптон - Челси 0:6 Лидс - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:4 Саутгемптон - Уотфорд 1:2 Саутгемптон - Ньюкасл 1:2 Астон Вилла - Саутгемптон 4:0 Саутгемптон - Вест Хэм 3:1 Саутгемптон - Норвич 2:0 Саутгемптон - Эвертон 2:0 Манчестер Юнайтед - Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм - Саутгемптон 2:3 Саутгемптон - Ковентри 2:1 Саутгемптон - Манчестер Сити 1:1 Вулверхэмптон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Брентфорд 4:1
Ливерпуль
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Челси - Ливерпуль 0:0 Астон Вилла - Ливерпуль 1:2 Ливерпуль - Тоттенхэм 1:1 Вильярреал - Ливерпуль 2:3
Ньюкасл - Ливерпуль 0:1 Ливерпуль - Вильярреал 2:0 Ливерпуль - Эвертон 2:0 Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3 Ливерпуль - Бенфика 3:3 Манчестер Сити - Ливерпуль 2:2 Бенфика - Ливерпуль 1:3 Ливерпуль - Уотфорд 2:0 Ноттингем Форест - Ливерпуль 0:1 Арсенал - Ливерпуль 0:2 Брайтон - Ливерпуль 0:2 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 1:0 Ливерпуль - Норвич 2:1 Челси - Ливерпуль 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 37 28 6 3 96 - 24 90
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 37 26 9 2 90 - 25 87
3. Челси Заявка 36 20 10 6 73 - 31 70
4. Тоттенхэм Заявка 37 21 5 11 64 - 40 68
5. Арсенал Заявка 37 21 3 13 56 - 47 66
6. Манчестер Юнайтед Заявка 37 16 10 11 57 - 56 58
7. Вест Хэм Заявка 37 16 8 13 59 - 48 56
8. Вулверхэмптон Заявка 37 15 6 16 37 - 40 51
9. Брайтон Заявка 37 11 15 11 39 - 43 48
10. Лестер Заявка 36 13 9 14 57 - 57 48
11. Ньюкасл Заявка 37 12 10 15 42 - 61 46
12. Брентфорд Заявка 37 13 7 17 47 - 54 46
13. Кристал Пэлас Заявка 36 10 15 11 47 - 43 45
14. Астон Вилла Заявка 36 13 5 18 49 - 50 44
15. Саутгемптон 1:1 Заявка 37 9 14 14 42 - 62 41
16. Эвертон Заявка 36 10 6 20 39 - 59 36
17. Лидс Заявка 37 8 11 18 40 - 78 35
18. Бёрнли Заявка 36 7 13 16 32 - 50 34
19. Уотфорд Заявка 37 6 5 26 33 - 75 23
20. Норвич Заявка 37 5 7 25 23 - 79 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 1:1 Заявка 18 14 4 0 46 - 8 46
2. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 55 - 13 44
3. Тоттенхэм Заявка 19 13 1 5 38 - 19 40
4. Арсенал Заявка 18 12 2 4 30 - 16 38
5. Манчестер Юнайтед Заявка 19 10 5 4 32 - 22 35
6. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 33 - 26 32
7. Лестер Заявка 18 9 4 5 30 - 22 31
8. Челси Заявка 17 8 6 3 34 - 20 30
9. Ньюкасл Заявка 19 8 6 5 26 - 27 30
10. Кристал Пэлас Заявка 18 6 8 4 26 - 17 26
11. Саутгемптон 1:1 Заявка 19 6 8 5 23 - 23 26
12. Эвертон Заявка 18 8 2 8 24 - 23 26
13. Брентфорд Заявка 18 7 3 8 21 - 19 24
14. Вулверхэмптон Заявка 19 7 3 9 20 - 25 24
15. Астон Вилла Заявка 18 6 4 8 28 - 28 22
16. Бёрнли Заявка 18 5 6 7 17 - 23 21
17. Брайтон Заявка 18 4 7 7 16 - 22 19
18. Лидс Заявка 19 4 6 9 19 - 38 18
19. Норвич Заявка 18 3 3 12 12 - 38 12
20. Уотфорд Заявка 19 2 2 15 17 - 46 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 14 4 1 41 - 11 46
2. Ливерпуль 1:1 Заявка 19 12 5 2 44 - 17 41
3. Челси Заявка 19 12 4 3 39 - 11 40
4. Брайтон Заявка 19 7 8 4 23 - 21 29
5. Тоттенхэм Заявка 18 8 4 6 26 - 21 28
6. Арсенал Заявка 19 9 1 9 26 - 31 28
7. Вулверхэмптон Заявка 18 8 3 7 17 - 15 27
8. Вест Хэм Заявка 18 7 3 8 26 - 22 24
9. Манчестер Юнайтед Заявка 18 6 5 7 25 - 34 23
10. Брентфорд Заявка 19 6 4 9 26 - 35 22
11. Астон Вилла Заявка 18 7 1 10 21 - 22 22
12. Кристал Пэлас Заявка 18 4 7 7 21 - 26 19
13. Лестер Заявка 18 4 5 9 27 - 35 17
14. Лидс Заявка 18 4 5 9 21 - 40 17
15. Ньюкасл Заявка 18 4 4 10 16 - 34 16
16. Уотфорд Заявка 18 4 3 11 16 - 29 15
17. Саутгемптон 1:1 Заявка 18 3 6 9 19 - 39 15
18. Бёрнли Заявка 18 2 7 9 15 - 27 13
19. Эвертон Заявка 18 2 4 12 15 - 36 10
20. Норвич Заявка 19 2 4 13 11 - 41 10
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    45'
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Есть работа у врачей "Ливерпуля", Джо Гомес оказался на газоне после единоборства с Теллой и подняться не может.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет Мартин Аткинсон к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Гомес с правого фланга исполняет неудачную подачу, мяч улетает за ворот Маккарти.
  • 42'
    Цимикас с леого фланга исполняет подачу в центр штрафной, однако Салису без труда мяч выбивает.
  • 40'
    1:11 по ударам к этой минуте игры, 1:3 по попаданиям в створ. Отличная реализация у "святых".
  • 39'
    Удалось "Саутгемптону" ненадолго отодвинуть игру к центру поля, последние минуты проходили с огромнейшим преимуществом "Ливерпуля".
  • 37'
    Диалло ошибся на своей половине поля, Эллиотт тут же доставил мяч Фирмино, который издали пробил рядом с правой "девяткой".
  • 36'
    Очередная атака гостей завершается высокой подачей Цимикаса - Маккарти ловит мяч во вратарской.
  • 35'
    Минамино отмечается обводящим ударом с дальней дистанции, мяч разминулся с дальним углом ворот Маккарти.
  • Угловой
    34'
    Еще один угловой подает "Ливерпуль" - в этот раз Маккарти добирается до мяча на выходе.
  • 33'
    Эллиотт простреливает с правого фланга во вратарскую, небольшая несогласованность в действиях защитников и вратаря привела к моменту у Фирмино, но прострел бразильца прервал игрок "Саутгемптона".
  • Угловой
    32'
    Два угловых кряду исполнили игроки "Ливерпуля", после розыгрыша второго Милнер направил мяч в створ, но Маккарти справился.
  • 30'
    Очередная атака "Ливерпуля" завершается дальним ударом в исполнении Джонса - мяч проходит чуть левее створа.
  • 29'
    Жота после навеса Фирмино попытался пробить в падении боковыми ножницами, но мяч угодил в Лянко, вторым темпом Милнер пробил с дальней дистанции - Маккарти справился с мячом, отскочившим от газона.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Очень своевременно забивает японский нападающий "Ливерпуля", который в прошлом сезоне провел некоторый отрезок в аренде именно в "Саутгемптоне".
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1! ТАКУМИ МИНАМИНО!
      Жота принял мяч на линии штрафной после заброса Гомеса и покатил на ход Минамино, который с угла вратарской сильно пробил в ближний верхний угол!
    • 25'
      Эллиотт с правого фланга исполняет подачу в штрафную, Диогу Жота дотянулся до мяча, однако круглый отскочил в противоположную от ворот сторону.
    • 23'
      Цепко в обороне действует "Саутгемптон", к середине первого тайма реальных голевых моментов у ворот Маккарти не возникает.
    • 22'
      Гомес получает мяч в штрафной после передачи Минамино и валится на газон в борьбе с Салису, однако свисток арбитра справедливо молчит.
    • 20'
      Минамино получил мяч перед штрафной соперника и с разворота пробил в ближний угол - Маккарти поймал снаряд.
    • Офсайд
      19'
      После навеса Цимикаса со штрафного Фирмино был первым на мяче на дальней штанге и головой скинул его точно в дальний угол, но гол не засчитан из-за положения "вне игры" у бразильца.
    • Угловой
      18'
      Угловой в исполнении "Ливерпуля" к удару не привел, а вот с подбора пробил Эллиотт - мяч угодил в ногу защитника.
    • 17'
      Проникающий пас на Жоту исполняет Эллиотт, однако Лянко разряжает обстановку, выбивая мяч на угловой.
    • 15'
      Заброс на Теллу исполняют хозяева поля, тот на скорости оббежал защитника, однако Алиссон вовремя вышел за пределы штрафной и разрядил обстановку.
    • 14'
      Крайне недоволен Юрген Клопп тем, что Мартин Аткинсон не зафиксировал фол против кого-то из игроков "Ливерпуля", после чего и пошла голевая атака. Впрочем, гол засчитан.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! НАТАН РЕДМОНД!
      "Святые" отобрали мяч на своей половине поля и разогнали контратаку, Редмонд получил мяч на левом фланге, добрался до штрафной, подработал под правую и пробил точно в дальний верхний угол!
    • 11'
      Еще один моментик возникает у ворот "Ливерпуля", Уокер-Питерс пробил головой после диагонального перевода, но с острого угла не попал в створ.
    • Опасный момент
      10'
      Броя врывается в штрафную с правого края, обыгрывает Матипа и с острого угла простреливает во вратарскую - Алиссон ногой отводит угрозу!
    • 9'
      Конате на поле должен будет вернуться, не хватало потерять еще и француза вслед за Ван Дейком. Вне игры сегодня также остаются Салах и Фабиньо.
    • Травма, повреждение
      8'
      Первая медицинская пауза в сегодняшнем матче, Конате по итогам предыдущего углового остался лежать на газоне.
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в исполнении "Ливерпуля" к опасному моменту не привел, Конате до мяча добраться не сумел.
    • 6'
      Милнер после передачи Эллиотта пробивает в касание с 18 метров, однако на пути мяча возникает корпус Лянко.
    • 4'
      "Ливерпуль", выступающий сегодня в желтой форме, на первых минутах ожидаемо больше владеет мячом, но без проникновений в штрафную.
    • 3'
      Матч первого круга завершился уверенной победой "Ливерпуля" - 4:0. А вот прошлогодний визит на "Сент-Мэрис" завершился поражением команды Юргена Клоппа с минимальным счётом.
    • 2'
      Сегодняшний матч крайне важен для чемпионской интриги - "Ливерпуль" в случае победы будет отставать от "Манчестер Сити" на одно очко, а вот поражение лишает "красных" даже математических шансов.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
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    Прогнозы на матч Саутгемптон 1:1 Ливерпуль

    Исход игры
    Саутгемптон
    3.3% (5)
    Ничья
    6% (9)
    Ливерпуль
    90.7% (136)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.61% (69)
    Меньше
    38.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    58.04% (65)
    Нет
    41.96% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    24% (36)
    0:2 Ливерпуль
    22% (33)
    1:3 Ливерпуль
    12% (18)
    0:1 Ливерпуль
    5.3% (8)
    0:3 Ливерпуль
    3.3% (5)
    2:4 Ливерпуль
    2% (3)
    2:2 Ничья
    1.3% (2)
    1:1 Ничья
    1.3% (2)
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    Ливерпуль
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