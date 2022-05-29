  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Суперэттан
Эргрюте
3:3
Конец матча
Далкурд
0'
9' Желтая карточка
Ezequiel Montagna
24' Желтая карточка
Раскай Анель
1:0
31' Гол
Абрахам Саргон
2:0
40' Гол
Зелькович Айдин
2:1
51' Гол
Кабаши Ариан
2:2
57' Гол
Ezequiel Montagna
2:3
68' Гол
Рахмани Бахтияр
2:3
83' Не забитый пенальти
Хольмстрём Александр Аль
3:3
87' Гол
Хольмстрём Александр Аль
88' Желтая карточка
Хольмстрём Александр Аль
90'+8
1
Молин
Сикстен
3
Азулай
Джонатан
2
Брорссон
Арвид
22
Хаглинд-Сангре
Маркус
17
Дальквист
Хампус
6
Eric
Nohlgren
21
Раскай
Анель
8
Беркрот
Никлас
7
Абрахам
Саргон
14
Полсон
Дэниел
9
Зелькович
Айдин
30
Аллен
Бобби
23
Arash
Motaraghebjafarpour
4
Umit
Aras
21
Christoffer
Styffe
3
Alex
Simovski
6
Suleman
Zurmati
32
Stefan
Wolf2
22
Ezequiel
Montagna
7
Кабаши
Ариан
27
Арин
Франк
20
Andreas
Katsantonis
Эргрюте
4-2-3-1
Далкурд
4-1-2-1-2

История личных встреч

Эргрюте
Далкурд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
3:2
С
2:1
С
1:0
С
2:0
С
0:1

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1
Далкурд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Зелькович Айдин бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Абрахам Саргон бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Раскай Анель получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      9'
      Ezequiel Montagna получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 3:3 Далкурд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     