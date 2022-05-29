0'
9' Желтая карточкаEzequiel Montagna
24' Желтая карточкаРаскай Анель
1:0
31' ГолАбрахам Саргон
2:0
40' ГолЗелькович Айдин
2:1
51' ГолКабаши Ариан
2:2
57' ГолEzequiel Montagna
2:3
68' ГолРахмани Бахтияр
2:3
83' Не забитый пенальтиХольмстрём Александр Аль
3:3
87' ГолХольмстрём Александр Аль
88' Желтая карточкаХольмстрём Александр Аль
90'+8
Ход матча
24'
31'
40'
2:0
51'
2:1
57'
68'
2:3
83'
87'
21
Раскай
Анель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Раскай АнельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dane Ivarsson
- Основной состав
-
30 Аллен БоббиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Stefan Wolf2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Арин ФранкНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
17 Fabio Dixon
-
Главный тренер: Yasin Aras
История личных встреч
Эргрюте
Далкурд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Эстерсунд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Треллеборг 1:2 Норрбю - Эргрюте 1:1 Браге - Эргрюте 4:0
Эргрюте - Утсиктенс 0:2 Ландскруна - Эргрюте 3:2 Эргрюте - Эстер 0:1 Сирианска Эскильстуна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Хальмстад 2:2 Эргрюте - Эскилсминне 0:1 Эребру - Эргрюте 1:3 АИК - Эргрюте 2:0 Васалунд - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Хельсинборг 1:1 Эргрюте - Ландскруна 3:2 Вестерос - Эргрюте 2:2 Йёнчёпинг - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Треллеборг 2:2 Эргрюте - Фалькенберг 1:1 ГАИС - Эргрюте 2:1
Далкурд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Далкурд - Вестерос 1:2 Браге - Далкурд 0:0 Далкурд - Сковде АИК 3:1 Утсиктенс - Далкурд 3:0
Далкурд - Эстер 0:3 Эстерсунд - Далкурд 1:0 Далкурд - Хальмстад 0:1 Далкурд - Треллеборг 2:0 Норрбю - Далкурд 1:0 Сундсвалль - Далкурд 2:0 ГАИС - Далкурд 1:1 Далкурд - ГАИС 2:1 Ханинге - Далкурд 2:2 Далкурд - Худиксвалль 3:0 Далкурд - Фрей 3:2 Питео - Далкурд 0:3 Далкурд - Ассириска 5:0 Карлштад - Далкурд 3:1 Тебю - Далкурд 1:2 Далкурд - Эребру Сюрианска 2:1