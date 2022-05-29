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  3. Швеция: Суперэттан
Эребру
0:2
Конец матча
Броммапойкарна
0'
25' Желтая карточка
Эскелинен Виллиам
0:1
26' Пенальти
Samuel Holm
27' Желтая карточка
Сегер Давид
33' Желтая карточка
Rodin Deprem
41' Желтая карточка
Бьорндал Эрик
66' Желтая карточка
David Zlotnik
74' Желтая карточка
Ларссон Джейк
0:2
80' Гол
Васич Никола
86' Желтая карточка
Samuel Dahl
90' Красная карточка
Бергмарк Никлас
90'+5
20
Эскелинен
Виллиам
90
Густавссон
Даниэль
15
Бергмарк
Никлас
26
Андрессон
Аксель
30
Samuel
Dahl
31
Тиль
Венсан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
48
Миллескуг
Ноэль
9
Бьорндал
Эрик
1
Jonas
Olsson
XI
11
Monir
Jelassi
4
Amadeus
Soegaard
18
Robin
Frej
3
Абрахамссон
Александер
22
Wilmer
Odefalk
15
Samuel
Holm
6
Gustav
Sandberg-Magnusson
7
Петтерссон
Оскар
9
Rodin
Deprem
10
Marijan
Cosic
Эребру
4-4-2
Броммапойкарна
4-3-3

История личных встреч

Эребру
Броммапойкарна

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

А
0:1
А
0:0
А
3:1
А
2:2
А
1:1
А
0:1
А
3:0
А
2:2
ТМС
2:0

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0
Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен Берген 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1
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