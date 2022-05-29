0:2
Конец матча
0'
25' Желтая карточкаЭскелинен Виллиам
0:1
26' ПенальтиSamuel Holm
27' Желтая карточкаСегер Давид
33' Желтая карточкаRodin Deprem
41' Желтая карточкаБьорндал Эрик
66' Желтая карточкаDavid Zlotnik
74' Желтая карточкаЛарссон Джейк
0:2
80' ГолВасич Никола
86' Желтая карточкаSamuel Dahl
90' Красная карточкаБергмарк Никлас
90'+5
Ход матча
26'
0:1
27'
33'
41'
66'
74'
80'
0:2
86'
90'
30
Samuel
Dahl
31
Тиль
Венсан
29
Экани
Виктор
16
Сегер
Давид
11
Хамад
Илоан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Samuel DahlЗащитник
-
31 Тиль ВенсанПолузащитник
-
29 Экани ВикторПолузащитник
-
16 Сегер ДавидПолузащитник
-
11 Хамад ИлоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Мыцу РадуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Axel Kjaell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Samuel HolmПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Васич НиколаНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
История личных встреч
Эребру
Броммапойкарна
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Эребру - Сирианска Эскильстуна 1:0 Сковде АИК - Эребру 0:0 Эребру - Эстер 2:1 Эребру - Эстерсунд 1:0
Вестерос - Эребру 2:1 Эребру - Хальмстад 0:2 Норрбю - Эребру 0:2 Эребру - Йёнчёпинг 3:1 Браге - Эребру 3:0 Эребру - Дегерфорс 0:5 АИК - Эребру 1:1 Эребру - Эргрюте 1:3 Эскилсминне - Эребру 0:0 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Сириус - Эребру 2:1 Эребру - Эльфсборг 2:3 Мьельбю - Эребру 0:0 Эребру - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эребру 3:2 Эребру - Юргорден 0:1
Броммапойкарна
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хальмстад - Броммапойкарна 2:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 4:1 Ландскруна - Броммапойкарна 3:3 Броммапойкарна - Треллеборг 4:2
Броммапойкарна - Йёнчёпинг 2:1 Браге - Броммапойкарна 3:1 Броммапойкарна - Сковде АИК 2:2 Утсиктенс - Броммапойкарна 3:2 Броммапойкарна - Вестерос 2:1 Браге - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Броммапойкарна - Хальмстад 1:1 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Питео - Броммапойкарна 1:3 Броммапойкарна - Фрей 2:1 Броммапойкарна - Сандвикен Берген 3:2 Тебю - Броммапойкарна 3:0 Броммапойкарна - Соллентуна 1:0 ИФК Лулео - Броммапойкарна 0:2 Броммапойкарна - Ассириска 2:1