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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
КуПС
0:0
Конец матча
ХИК
0'
10' Желтая карточка
Хостикка Сантери
47' Желтая карточка
Райтала Юкка
77' Желтая карточка
Серраренс Фабиан
88' Желтая карточка
Хямяляйнен Танели
90' Желтая карточка
Мурило
90' Желтая карточка
Икауниекс Янис
90'+4
21
Крайдль
Йоханнес
3
Томас
Диого
2
Рикардо
Пауло
33
Хямяляйнен
Танели
22
Тойвомяки
Ханри
14
Попович
Антон
10
Икауниекс
Янис
23
Каррильо
Даниэль
II
25
Антви
Клинтон
9
Вяйринен
Тим
11
Де
Паула
Таллес
1
Хазард
Конор
5
Хосконен
Артту
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
56
Хетемай
Перпарим
20
Мурило
10
Бурджеллаб
Нассим
18
Радулович
Боян
7
Хостикка
Сантери
КуПС
ХИК

История личных встреч

КуПС
ХИК

17 матчей

52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед

31 матч

19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Первый тайм

25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы

Второй тайм

32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа

48 матчей

18.8%
29.2%
52%
9 побед 14 ничьих 25 побед

Первый тайм

14.6%
37.5%
47.9%
7 побед 18 ничьих 23 победы

Второй тайм

12.5%
43.8%
43.7%
6 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

В
1:1
В
1:1
К
0:0
В
0:0
В
0:3
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
0:0
В
0:1
В
2:2
В
1:2
К
2:0
В
1:0
В
0:2
В
2:0
В
1:0
В
2:3
К
1:4
В
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:0
В
2:2
В
2:2
В
3:1
В
4:2
В
0:0
В
1:2
В
4:1
В
2:0
В
0:3
ТМС
1:2
К
0:0
В
1:0
В
2:4
В
4:1
КЛ
4:3
В
1:2
В
0:5
К
1:0
В
0:3
В
5:1
КЛ
1:4
В
3:2
К
0:2
В
0:0
КЛ
1:2

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1
Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1
ХИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    10'
    Хостикка Сантери получил желтую карточку от судьи
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