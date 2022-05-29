Стадион: Савон Саномат Ареена
0'
10' Желтая карточкаХостикка Сантери
47' Желтая карточкаРайтала Юкка
77' Желтая карточкаСерраренс Фабиан
88' Желтая карточкаХямяляйнен Танели
90' Желтая карточкаМурило
90' Желтая карточкаИкауниекс Янис
90'+4
Ход матча
10'
47'
77'
90'
90'
15
Тенхо
Миро
22
Райтала
Юкка
24
Браун
Дэвид
6
Жаир
20
Мурило
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
24 Браун ДэвидПолузащитник
-
6 ЖаирПолузащитник
- Полузащитник
-
20 МурилоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Терхо КасперПолузащитник
-
11 Риски РоопеНападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коскела Тони
История личных встреч
КуПС
ХИК
17 матчей
52.9%
47.1%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
7 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
6 побед 11 ничьих 0 побед
31 матч
19.4%
80.6%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Первый тайм
25.8%
74.2%
0 побед 8 ничьих 23 победы
Второй тайм
32.3%
67.7%
0 побед 10 ничьих 21 победа
48 матчей
18.8%
29.2%
52%
9 побед 14 ничьих 25 побед
Первый тайм
14.6%
37.5%
47.9%
7 побед 18 ничьих 23 победы
Второй тайм
12.5%
43.8%
43.7%
6 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 поражений
КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1
Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 2:2 КуПС - ХИФК 0:0 Интер Турку - КуПС 2:3 КуПС - Ильвес 2:1 КуПС - ХИФК 0:0 Хонка - КуПС 0:1 КТП - КуПС 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0 Мариехамн - КуПС 0:1
ХИК
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Клуби-04 - ХИК 0:4 ХИК - Хака 4:1 ХИК - Лахти 3:2 Лахти - ХИК 1:1
ХИК - Ильвес 2:1 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИФК - ХИК 0:2 ХИК - Интер Турку 1:4 ВПС - ХИК 0:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 0:1 ХИК - Хонка 1:0 ХИК - Хаммарбю 2:2 ЛАСК - ХИК 3:0 ХИК - Алашкерт 1:0 Маккаби Тель-Авив - ХИК 3:0 КуПС - ХИК 1:1 ХИК - ХИФК 1:0 ХИК - Интер Турку 2:1 ХИК - Маккаби Тель-Авив 0:5 Ильвес - ХИК 2:3