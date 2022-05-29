  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Согндаль
1:2
Конец матча
Санднес
0'
1:0
8' Гол
Йоунссон Йоунатан
1:1
14' Гол
Рамсланн Мартин
26' Желтая карточка
Mathias Blaarud
47' Желтая карточка
Матисен Ульрик
49' Желтая карточка
Anders Hiim
58' Желтая карточка
Fredrik Mani Paalerud
1:2
68' Пенальти
Хейланн Томми
83' Желтая карточка
Ingvald Halgunset
90' Желтая карточка
Хейланн Томми
90'+7
1
Фей
Рензе
6
Axel
Kryger
26
Andreas
van
der
Spa
4
Росет
Мартин-Уве
11
Ховен
Андреас
8
Ингимюндарсон
Вальдимар
17
Mathias
Blaarud
19
Матисен
Ульрик
7
Йоунссон
Йоунатан
14
Михаэль
Петер
27
Sondre
Oerjasaeter
27
Sander
Loenning
2
Fredrik
Mani
Paalerud
15
Сэтре
Стале
3
Espen
Hammer
Berger
14
Торбьерн
Эггем
25
Sander
Ringberg
9
Jostein
Ekeland
22
Таддесе
Хоренус
17
Ingvald
Halgunset
11
Стёлос
Александер
29
Рамсланн
Мартин
Согндаль
4-3-3
Санднес
4-5-1

История личных встреч

Согндаль
Санднес

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

22 матча

36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

ПД
0:2
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
2:2
ПД
2:1
ПД
1:2
Т
1:0
Т
1:0
Т
2:1
Т
1:3
Т
3:1
Т
0:0
ТМС
8:0
ТМС
4:3
А
0:1
А
0:0
А
1:1
А
3:0

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0
Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Согндаль 1:2 Санднес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     