Стадион: Фоссхауган Кампус
0'
1:0
8' ГолЙоунссон Йоунатан
1:1
14' ГолРамсланн Мартин
26' Желтая карточкаMathias Blaarud
47' Желтая карточкаМатисен Ульрик
49' Желтая карточкаAnders Hiim
58' Желтая карточкаFredrik Mani Paalerud
1:2
68' ПенальтиХейланн Томми
83' Желтая карточкаIngvald Halgunset
90' Желтая карточкаХейланн Томми
90'+7
Ход матча
8'
14'
26'
47'
49'
68'
1:2
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
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16 Eirik Lereng
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Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сэтре СталеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Anders Hiim
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
История личных встреч
Согндаль
Санднес
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
22 матча
36.4%
27.3%
36.3%
8 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
27.3%
45.5%
27.2%
6 побед 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.8%
31.8%
36.4%
7 побед 7 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Стйордалс Блинк - Согндаль 1:3 Согндаль - Осане 2:3 Флорё - Согндаль 0:5 Старт - Согндаль 5:1
Согндаль - Конгсвингер 2:1 Бранн - Согндаль 1:1 Согндаль - Брюне 2:1 Стабек - Согндаль 0:0 Согндаль - Рёуфосс 2:0 Согндаль - Бранн 0:3 Согндаль - Олесунн 1:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Стрёмсгодсет - Согндаль 3:0 КФУМ - Согндаль 1:0 Улленсакер-Киса - Согндаль 2:1 Согндаль - Старт 1:1 Согндаль - Стйордалс Блинк 1:1 КФУМ - Согндаль 3:1 Санднес - Согндаль 0:2 Стрёммен - Согндаль 0:2
Санднес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Скейд - Санднес 0:1 Санднес - Мьёндален 0:2 Варденесет - Санднес 1:4 Бранн - Санднес 3:0
Санднес - Фредрикстад 0:4 Стабек - Санднес 0:1 Санднес - Конгсвингер 4:1 Стйордалс Блинк - Санднес 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Санднес - Стрёмсгодсет 0:4 Санднес - Старт 2:0 Санднес - Дьерв 2:0 Старт - Санднес 2:2 Санднес - КФУМ 1:1 Улленсакер-Киса - Санднес 1:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Санднес - Согндаль 0:2 Олесунн - Санднес 2:2 Санднес - Осане 3:2 Стрёммен - Санднес 2:2