Стадион: Стора Валла Зрители: 2801
0'
0:1
4' ГолТойвонен Ола
16' Желтая карточкаТойвонен Ола
22' Желтая карточкаDiego Campos2
30' Желтая карточкаРакип Эрдаль
0:2
44' ГолТойвонен Ола
61' Желтая карточкаКарлен Адам
90'+6
Ход матча
4'
0:1
16'
22'
30'
44'
61'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 6
-
6 Угловые 5
-
4 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
43 Владение мячом, % 57
21
Карлен
Адам
17
Край
Антон
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Карлен АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Край АнтонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Галь ДжеффриВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andreas Holmberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Халуш МатейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
31 Hugo Larsson
-
Главный тренер: Milos Milojevic
История личных встреч
Дегерфорс
Мальмё
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4
Мальмё
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0
Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2