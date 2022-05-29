  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 2801
Дегерфорс
0:2
Конец матча
Мальмё
0'
0:1
4' Гол
Тойвонен Ола
16' Желтая карточка
Тойвонен Ола
22' Желтая карточка
Diego Campos2
30' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
0:2
44' Гол
Тойвонен Ола
61' Желтая карточка
Карлен Адам
90'+6
1
Уайтмэн
Элфи
16
Эрквист
Расмус
2
Гранат
Густав
4
Сабеткар
Шон
22
Салмон
Джастин
21
Карлен
Адам
11
Гравиус
Христос
17
Край
Антон
23
Раджамохан
Адхаван
19
Саиди
Абдельрахман
8
Diego
Campos2
30
Диавара
Исмаэль
2
Ларссон
Эрик
24
Нильсен
Лассе
21
Хаджикадунич
Деннис
3
Кнудсен
Йонас
7
Ракип
Эрдаль
8
Пенья
Серхио
5
Рикс
Сёрен
11
Тойвонен
Ола
19
Бирманчевич
Велько
9
Телин
Исаак
Дегерфорс
3-4-3
Мальмё
4-2-3-1

История личных встреч

Дегерфорс
Мальмё

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

История матчей

А
3:0
А
0:5
К
3:2
КШ
7:1

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Сундсвалль - Дегерфорс 2:3 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Вернаму - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хаммарбю 0:1 Кальмар - Дегерфорс 2:0 Дегерфорс - Хеккен 1:2 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Эребру - Дегерфорс 0:5 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Дегерфорс - Сундсвалль 4:1 Скильебо - Дегерфорс 1:6 Норрбю - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 2:1 АИК - Дегерфорс 3:2 Дегерфорс - Форвард 6:0 Эстерсунд - Дегерфорс 0:1 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Дегерфорс - Хаммарбю 1:4
Мальмё
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Хеккен 1:2 Юргорден - Мальмё 4:0 АИК - Мальмё 2:0
Мальмё - Мьельбю 2:0 Хаммарбю - Мальмё 0:0 Мальмё - Гётеборг 1:0 Вернаму - Мальмё 0:0 Мальмё - АИК 3:0 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Кальмар - Мальмё 0:1 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - АИК 3:2 Мальмё - Вернаму 2:0 Мальмё - Олимпик Линденген 2:0 Энгельхолмс - Мальмё 1:5 Мальмё - ГАИС 5:1 Краснодар - Мальмё 2:0 Локомотив Москва - Мальмё 1:1 Мальмё - Яммербугт 2:2
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Diego Campos получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дегерфорс 0:2 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     