Стадион: Bolt Arena
0'
27' Желтая карточкаТайнио Максимус
1:0
51' ГолКуйянпяя Аату
1:1
66' ГолЭрнандес Алдайр
70' Желтая карточкаМаркканен Ээро
1:2
85' ГолAgon Sadiku
89' Желтая карточкаБету Антониу
90'+4
Ход матча
27'
51'
1:0
66'
1:1
70'
85'
1:2
89'
13
Бету
Антониу
15
Jesse
Nikki
- Основной состав
-
13 Бету АнтониуВратарь
- Защитник
-
15 Jesse NikkiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
55 Серж КанонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
7 Али ЮсифНападающий
-
-
21 Eetu Puro
-
-
Главный тренер: Паателайнен Миксу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Коски ВиллеЗащитник
- Защитник
-
20 Рале МатиасЗащитник
-
17 Модесто РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Паунио РоопеВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
18 Agon Sadiku
-
-
47 Elias Aijala
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
ХИФК
Хонка
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
12 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1
ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1