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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
ХИФК
1:2
Конец матча
Хонка
0'
27' Желтая карточка
Тайнио Максимус
1:0
51' Гол
Куйянпяя Аату
1:1
66' Гол
Эрнандес Алдайр
70' Желтая карточка
Маркканен Ээро
1:2
85' Гол
Agon Sadiku
89' Желтая карточка
Бету Антониу
90'+4
13
Бету
Антониу
88
Хинг-Гловер
Макарио
15
Jesse
Nikki
4
Клинкенберг
Дан
5
Саэс
Фелипе
11
Куйянпяя
Аату
6
Малоло
Обед
19
Тайнио
Максимус
70
Ахади
Мосавер
9
Маркканен
Ээро
14
Didis
Lutumba-Pitah
1
Рудаков
Максим
5
Аалто
Хенри
21
Коски
Вилле
23
Эрнандес
Алдайр
20
Рале
Матиас
17
Модесто
Руй
6
Воутилайнен
Джерри
8
Янсен
Кевин
33
Таммилето
Дуарте
15
Арко-Менса
Эдмунд
9
Aleksandar
Katanic
ХИФК
Хонка

История личных встреч

ХИФК
Хонка

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

12 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
33.3%
41.7%
3 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

В
0:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
1:1
В
3:0
В
2:0
К
1:2
К
2:3
В(М
1:1
В(М
0:0
К
3:0

Результаты последних матчей

ХИФК
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Пёксит - ХИФК 0:7 ХИФК - КуПС 0:1 Интер Турку - ХИФК 2:2 Оулу - ХИФК 1:1
ХИФК - ХИК 0:2 Хака - ХИФК 2:1 ХИФК - Лахти 0:3 ХИФК - Мариехамн 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИФК 2:1 ХИФК - Ильвес 0:3 ХИК - ХИФК 1:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИФК - СЯК Сейнайоки 2:2 Интер Турку - ХИФК 2:0 Хака - ХИФК 2:0 КуПС - ХИФК 0:0 ХИК - ХИФК 0:2 ХИФК - Мариехамн 0:3 Ильвес - ХИФК 1:0 ХИФК - Оулу 3:1
Хонка
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хонка - Ильвес 0:0 Оулу - Хонка 2:1 Хонка - Интер Турку 2:1 Лахти - Хонка 0:2
Хонка - СЯК Сейнайоки 5:1 Мариехамн - Хонка 1:1 Хонка - Хака 3:2 ХИК - Хонка 1:0 Юргорден - Хонка 0:2 Кристиансунд - Хонка 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Лахти - Хонка 2:3 Хонка - Оулу 6:1 Хонка - Хака 0:2 КТП - Хонка 2:0 Хонка - Мариехамн 1:1 Ильвес - Хонка 0:0 Хонка - КуПС 0:1 Хонка - ХИК 0:0 Хонка - КТП 3:1
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      27'
      Тайнио Максимус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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