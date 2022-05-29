Стадион: EXTRA Arena
3:2
Конец матча
0'
0:1
8' ГолRiki Alba
24' Желтая карточкаЭгген-Рисмарк Кристиан
0:2
36' ГолNicolay Solberg
1:2
45' Гол в свои воротаЭбю Олав
2:2
49' ПенальтиМенерт Маркус
3:2
57' ГолСолли Сиверт
82' Желтая карточкаSevald Andreassen
87' Желтая карточкаЯнссон Оскар
90' Желтая карточкаErik Toenne
90' Желтая карточкаErland Tangvik
90'+6
Ход матча
8'
0:1
36'
0:2
45'
1:2
46'
49'
2:2
57'
3:2
87'
90'
90'
22
Солли
Сиверт
15
Erik
Toenne
19
Эбю
Олав
18
Ludvig
Begby
24
Уильямс
Ноа
11
Riki
Alba
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Солли СивертЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Hugo Pereira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Эбю ОлавПолузащитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Уильямс НоаПолузащитник
-
11 Riki AlbaНападающий
- Запасные игроки
-
21 Янссон ОскарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Bjoern Johansen
История личных встреч
Ранхейм
Фредрикстад
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Старт 2:2 Дахле - Ранхейм 1:8 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1
Ранхейм - Стабек 0:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2
Фредрикстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0
Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3