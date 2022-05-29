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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Ранхейм
3:2
Конец матча
Фредрикстад
0'
0:1
8' Гол
Riki Alba
24' Желтая карточка
Эгген-Рисмарк Кристиан
0:2
36' Гол
Nicolay Solberg
1:2
45' Гол в свои ворота
Эбю Олав
2:2
49' Пенальти
Менерт Маркус
3:2
57' Гол
Солли Сиверт
82' Желтая карточка
Sevald Andreassen
87' Желтая карточка
Янссон Оскар
90' Желтая карточка
Erik Toenne
90' Желтая карточка
Erland Tangvik
90'+6
1
Magnus
Lenes
22
Солли
Сиверт
4
Sondre
Klingen
Langaas
2
Эгген-Рисмарк
Кристиан
15
Erik
Toenne
8
Ruben
Kristensen
Alte
6
Jacob
Tromsdal
7
Региниуссен
Мадс
11
Менерт
Маркус
10
Vegard
Oestraat
Erlien
14
Simon
Marklund
1
Haavar
Jenssen
23
Ayoub
Aleesami
26
Mads
Nielsen
II
17
Tage
Johansen
4
Stian
Stray
Molde
20
Haavard
Aasheim
19
Эбю
Олав
18
Ludvig
Begby
10
Nicolay
Solberg
24
Уильямс
Ноа
11
Riki
Alba
Ранхейм
4-3-3
Фредрикстад
4-2-3-1

История личных встреч

Ранхейм
Фредрикстад

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

37.5%
31.3%
31.2%
6 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ПД
3:1
ПД
1:1
ПД
1:2
ПД
1:0
ПД
1:7
ПД
0:0
ПД
4:0
ПД
3:1
ТМС
0:1
ПД
1:0
ПД
4:1
ПД
1:1
ПД
3:0
А
2:2
А
2:3
КН
5:3

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Мьёндален - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Старт 2:2 Дахле - Ранхейм 1:8 Стйордалс Блинк - Ранхейм 0:1
Ранхейм - Стабек 0:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Ранхейм - Гроруд 2:1 Рёуфосс - Ранхейм 1:1 Ранхейм - Бранн 0:4 Ранхейм - Русенборг 3:0 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Ранхейм - Брюне 2:4 Старт - Ранхейм 3:1 Ранхейм - КФУМ 1:3 Рёуфосс - Ранхейм 0:4 Хам-Кам - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Олесунн 3:3 Дьерв - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Стрёммен 5:2 Гроруд - Ранхейм 3:2
Фредрикстад
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Фредрикстад - КФУМ 1:2 Бранн - Фредрикстад 3:0 Рааде - Фредрикстад 0:1 Фредрикстад - Скейд 2:0
Санднес - Фредрикстад 0:4 Фредрикстад - Одд 0:2 Мьёндален - Фредрикстад 2:0 Фредрикстад - Старт 1:0 Гроруд - Фредрикстад 2:2 Фредрикстад - Стйордалс Блинк 2:2 Гётеборг - Фредрикстад 3:0 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Хеккен - Фредрикстад 2:3 Фредрикстад - КФУМ 3:3 Фредрикстад - Ранхейм 3:1 Хам-Кам - Фредрикстад 1:0 Фредрикстад - Олесунн 2:2 Санднес - Фредрикстад 2:1 Фредрикстад - Осане 2:3
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    95'
    Erland Tangvik получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    91'
    Эрик Тонне получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    87'
    Oscar Jansson получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Ayoub Aleesami уходит с поля. Хансен Александер II выходит вместо него
  • 85'
    Tage Johansen уходит с поля. Oscar Jansson выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Sevald Andreassen получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Эбю Олав уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Nicolay Solberg бьет в цель!
    • Желтая карточка
      24'
      Эгген-Рисмарк Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      8'
      Г О О О О Л - Riki Alba бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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