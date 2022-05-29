  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион: Зрители: 15648
Юргорден
4:0
Конец матча
Варберг БоИС
0'
1:0
10' Гол
Финнделл Хампус
1:0
31' Не забитый пенальти
Эдвардсен Виктор
2:0
35' Гол
Финнделл Хампус
56' Желтая карточка
Шуллер Расмус
59' Желтая карточка
Менса Гидеон
3:0
67' Гол
Шуллер Расмус
4:0
78' Гол
Асоро Йоэль
82' Желтая карточка
Jaheem Burke
83' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
84' Желтая карточка
Транберг Робин
90'+5
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
18
Хиен
Исак
3
Экдаль
Хьяльмар
8
Андерссон
Элиас
13
Финнделл
Хампус
6
Шуллер
Расмус
7
Эрикссон
Магнус
9
Радетинац
Харис
16
Эдвардсен
Виктор
99
Хакшабанович
Сеад
29
Андерссон
Фредрик
18
Линднер
Йоаким
4
Станисич
Оливер
3
Закриссон
Хампус
15
Менса
Гидеон
22
Боман
Андре
8
Ле
Ру
Люк
6
Винбо
Альбин
2
Биркфельдт
Йон
16
Йоханссон
Александр
21
Карлссон
Виктор
Юргорден
4-3-3
Варберг БоИС
3-5-2

История личных встреч

Юргорден
Варберг БоИС

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

А
2:3
А
1:3
А
1:0
А
1:2

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Шуллер Расмус получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Описание гола
      31'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Эдвардсен Виктор пробил пенальти, но не смог забить!
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Финнделл Хампус бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Юргорден 4:0 Варберг БоИС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 4000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 4000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     