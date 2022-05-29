Стадион: Теле2 Арена Зрители: 15648
4:0
Конец матча
0'
1:0
10' ГолФиннделл Хампус
1:0
31' Не забитый пенальтиЭдвардсен Виктор
2:0
35' ГолФиннделл Хампус
56' Желтая карточкаШуллер Расмус
59' Желтая карточкаМенса Гидеон
3:0
67' ГолШуллер Расмус
4:0
78' ГолАсоро Йоэль
82' Желтая карточкаJaheem Burke
83' Желтая карточкаБиркфельдт Йон
84' Желтая карточкаТранберг Робин
90'+5
Ход матча
10'
31'
1:0
35'
2:0
56'
59'
67'
3:0
78'
4:0
82'
83'
84'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
10 Удары в створ 1
-
8 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 15
-
74 Владение мячом, % 26
18
Хиен
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Хиен ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Корник ЛеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Асоро ЙоэльНападающий
-
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Менса ГидеонПолузащитник
-
22 Боман АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
32 Кюнст ДесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Joakim Persson
История личных встреч
Юргорден
Варберг БоИС
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кальмар - Юргорден 1:0 Юргорден - Мальмё 4:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Юргорден - Сириус 4:0 АИК - Юргорден 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 Мьельбю - Юргорден 1:0 Юргорден - Дегерфорс 3:1 Юргорден - Хонка 0:2 Юргорден - Мальмё 0:1 Кальмар - Юргорден 0:2 Юргорден - Хальмстад 1:1 Броммапойкарна - Юргорден 0:3 Юргорден - Браге 1:0 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Русенборг - Юргорден 1:2 Юргорден - Метта 3:1 Юргорден - Вестерос 3:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Варберг БоИС - Дегерфорс 2:1 Гётеборг - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Сириус 0:2 Хеккен - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Мьельбю 0:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - Сундсвалль 2:0 Варберг БоИС - Кальмар 0:3 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрбю - Варберг БоИС 2:3 Ландскруна - Варберг БоИС 1:0 Варберг БоИС - ГАИС 3:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Варберг БоИС - Эстер 1:0 Соллентуна - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Фалькенберг 2:0 Хальмстад - Варберг БоИС 0:1 Варберг БоИС - Мьельбю 0:3 Юргорден - Варберг БоИС 2:3 Варберг БоИС - АИК 0:1