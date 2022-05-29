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  3. Норвегия: Первый дивизион

Стадион:
Брюне
2:0
Конец матча
Старт
0'
8' Желтая карточка
Vegard Aasen
1:0
33' Гол
Sondre Norheim I
2:0
78' Гол
Sondre Norheim I
90' Желтая карточка
Ротихеуг Оливер
90'+7
99
Igor
Spiridonov
45
Christian
Roeer
20
Sondre
Norheim
I
11
Bjarte
Langeland
14
Daniel
Hermansson
8
Йенсен
Сикстен
6
Henning
Romslo
7
Vegard
Aasen
3
Paal
Aamodt
10
Robert
Undheim
17
Sigurd
Groenli
96
Mark
Jensen
14
Марес
Люк
3
Берган
Вегар
22
Тённесен
Кристоффер
21
Шеквист
Сандер
Хансен
7
Дервискадич
Эмир
6
Антонссон
Бьярни
30
Нчамаа
Базилио
11
Шульц
Эрик
9
Браут-Брюнес
Джонатан
16
Фаллениус
Оскар
Брюне
3-5-2
Старт
3-4-3

История личных встреч

Брюне
Старт

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

8 матчей

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

12.5%
37.5%
50%
1 победа 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
4:2
ПД
2:3
ПД
0:3
ПД
3:1
ТМС
2:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
1:1

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Брюне - Стабек 0:0 Гроруд - Брюне 2:2 Бродд - Брюне 0:2 Брюне - Осане 2:1
Рёуфосс - Брюне 2:0 Мьёндален - Брюне 2:1 Брюне - Ранхейм 1:2 Согндаль - Брюне 2:1 Брюне - КФУМ 1:2 Санднес - Брюне 2:1 Викинг - Брюне 2:0 Брюне - Стрёммен 0:2 Ранхейм - Брюне 2:4 Брюне - Дьерв 2:0 Осане - Брюне 2:1 Гроруд - Брюне 4:2 Брюне - Рёуфосс 3:1 КФУМ - Брюне 0:1 Брюне - Фредрикстад 0:1 Санднес - Брюне 2:0
Старт
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Старт - Рёуфосс 2:2 Ранхейм - Старт 2:2 Рандесунн - Старт 0:6 Старт - Согндаль 5:1
Гроруд - Старт 0:3 Старт - Скейд 3:2 Фредрикстад - Старт 1:0 Старт - Мьёндален 1:1 Осане - Старт 1:5 Санднес - Старт 2:0 Хёугесунн - Старт 0:3 Старт - Санднес 2:2 Согндаль - Старт 1:1 Старт - Ранхейм 3:1 Олесунн - Старт 3:2 Старт - Стрёммен 3:2 Дьерв - Старт 3:2 Старт - Гроруд 3:0 Стйордалс Блинк - Старт 2:2 Старт - Осане 1:1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Sondre Norheim бьет в цель!
  • Желтая карточка
    8'
    Vegard Aasen получил желтую карточку от судьи
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