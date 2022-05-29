Стадион: Platinumcars Arena Зрители: 9377
2:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолЗанден Оливер
0:2
39' ГолАльм Расмус
1:2
41' ГолНюман Кристоффер
62' Желтая карточкаАбдулразак Исхак
2:2
76' ГолНюман Кристоффер
90' Желтая карточкаРёмер Андре
90'+11
Ход матча
12'
0:1
39'
0:2
41'
1:2
62'
70'
76'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 7
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 19
-
54 Владение мячом, % 46
20
Daniel
Eid
18
Скуласон
Ари
10
Леви
Йонатан
31
Роннинг
Тим
15
Вяйсянен
Лео
5
Мауду
21
Альм
Расмус
17
Фрик
Пер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Скуласон АриПолузащитник
-
10 Леви ЙонатанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Лима ЛукасЗащитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Защитник
-
23 Сема МайчПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Otto Lindell
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
-
31 Роннинг ТимВратарь
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
5 МаудуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Альм РасмусНападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Странд СимонЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
Норрчёпинг
Эльфсборг
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
27.3%
9.1%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
27 матчей
29.6%
18.5%
51.9%
8 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
25.9%
37%
37.1%
7 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
18.5%
33.3%
48.2%
5 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Норрчёпинг
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хаммарбю - Норрчёпинг 3:0 Норрчёпинг - Сундсвалль 5:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Норрчёпинг - Вернаму 2:0
Кальмар - Норрчёпинг 1:2 Норрчёпинг - Хеккен 1:1 Юргорден - Норрчёпинг 2:1 АИК - Норрчёпинг 1:0 Норрчёпинг - Варберг БоИС 0:1 Норрчёпинг - Сирианска Эскильстуна 1:0 Хаммарбю - Норрчёпинг 3:2 Норрчёпинг - Варберг БоИС 2:1 Соллентуна - Норрчёпинг 0:4 Норрчёпинг - Эстер 1:1 Норрчёпинг - Эребру 2:0 Норрчёпинг - Вестерос 4:0 Норрчёпинг - Броммапойкарна 3:1 Норрчёпинг - Гётеборг 1:2 Дегерфорс - Норрчёпинг 4:1 Норрчёпинг - Юргорден 1:1
Эльфсборг
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - Гётеборг 3:1 Сириус - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Юргорден 0:0 Дегерфорс - Эльфсборг 0:6
Эльфсборг - Сундсвалль 3:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Вернаму 4:1 Мальмё - Эльфсборг 1:1 Эльфсборг - Мьельбю 0:2 Хальмстад - Эльфсборг 0:4 Хаммарбю - Эльфсборг 1:0 Эльфсборг - Гётеборг 1:0 Эльфсборг - Утсиктенс 2:1 Эльфсборг - Дегерфорс 5:1 Скильебо - Эльфсборг 1:8 Эльфсборг - Сковде АИК 0:1 Эльфсборг - Сундсвалль 3:2 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2 Орхус - Эльфсборг 6:1 Эребру - Эльфсборг 2:3