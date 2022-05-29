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  3. Швеция: Аллсвенскан

Стадион:
Хельсинборг
1:0
Первый тайм: 44'
АИК
0'
35' Желтая карточка
Хеллман Эмиль
1:0
41' Пенальти
Ван ден Хурк Антони
44' Желтая карточка

Ход матча

32'
Веберг Чарли
Виделль Каспер
 
35'
Хеллман Эмиль
 
41'
Ван ден Хурк Антони
1:0
44'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 1
  • 35 Владение мячом, % 65
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
АИК
6.90
6.50
3.60
Все Коэффициенты
1
Линдегор
Андерс
24
Хеллман
Эмиль
3
Виделль
Каспер
23
Сульич
Али
4
Давидсен
Вильормур
19
Лингман
Лукас
30
Эджупи
Альберт
10
Йенссон
Расмус
20
Олссон
Деннис
9
Ван
ден
Хурк
Антони
22
Али
Таха
Абди
15
Нордфельдт
Кристоффер
33
Люстиг
Микаэль
5
Милошевич
Александер
4
Папаяннопулос
Сотирис
25
Оума
Эрик
2
Josafat
Mendes
7
Ларссон
Себастьян
8
Хуссейн
Билаль
9
Стефанелли
Николас
22
Мбунга-Кимпиока
Бенджамин
19
Ларссон
Джордан
Хельсинборг
4-3-3
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
АИК

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

25 матчей

44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

А
2:0
А
2:0
А
2:0
А
1:3
ТМК
1:3
А
2:1
А
2:1
А
3:1
А
3:1
А
3:1
А
2:1
А
2:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
С
2:0
А
1:1
А
2:1
А
2:3
ШК
1:1
А
1:0
А
3:2
А
0:3
А
3:1
А
2:1

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0
Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2
Лучшие коэффициенты
Хельсинборг
Ничья
АИК
6.90
6.50
3.60
Все Коэффициенты
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