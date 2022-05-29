Стадион: Олимпия (Хельсинборг)
1:2
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаХеллман Эмиль
1:0
42' ПенальтиВан ден Хурк Антони
44' Желтая карточкаОума Эрик
50' Желтая карточкаСульич Али
1:1
51' ПенальтиЛарссон Себастьян
58' Желтая карточкаЙенссон Расмус
1:2
62' ГолЛарссон Джордан
80' Желтая карточкаВан ден Хурк Антони
83' Желтая карточкаЛарссон Себастьян
90'+6
Ход матча
34'
42'
44'
50'
51'
58'
62'
1:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 6
-
5 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
40 Владение мячом, % 60
23
Сульич
Али
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Веберг ЧарлиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Adam Kaied
-
-
Главный тренер: Mattias Lindstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Айяри ЯсинПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bartosz Grzelak
История личных встреч
Хельсинборг
АИК
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
46.2%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
25 матчей
44%
12%
44%
11 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
36%
24%
40%
9 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Хельсинборг
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Хельсинборг - Вернаму 1:4 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Норрчёпинг 0:1 Юргорден - Хельсинборг 2:2
Мьельбю - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Хеккен 1:1 Хельсинборг - Эльфсборг 1:0 Сириус - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Гётеборг 0:1 Хаммарбю - Хельсинборг 2:1 Эстер - Хельсинборг 2:4 Хельсинборг - Хальмстад 3:0 Хельсинборг - Йёнчёпинг 2:1 Хельсинборг - Хонка 1:2 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Хельсинборг - Хельсингёр 1:2 Нордшелланн - Хельсинборг 4:2 Хельсинборг - Энгельхолмс 4:0 Хельсинборг - Видовре 0:1 Хиттарп - Хельсинборг 0:4
АИК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
АИК - Сириус 2:2 Хаммарбю - АИК 3:3 АИК - Мальмё 2:0 АИК - Гётеборг 1:0
Сундсвалль - АИК 0:2 АИК - Юргорден 1:0 АИК - Варберг БоИС 1:0 Мальмё - АИК 3:0 АИК - Норрчёпинг 1:0 Хеккен - АИК 4:2 АИК - Йёнчёпинг 2:1 Мальмё - АИК 3:2 АИК - Эребру 1:1 Эскилсминне - АИК 0:4 АИК - Сандвикен Берген 2:2 АИК - Эргрюте 2:0 АИК - Сундсвалль 3:0 АИК - Тебю 0:0 АИК - Дегерфорс 3:2 АИК - Соллентуна 1:2