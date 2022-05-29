Стадион: Виклоф Холдинг Арена
Ход матча
33'
0:1
39'
0:2
27
Виклеф
Оскар
17
Сид
Робин
10
Фелипе
9
De
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Виклеф ОскарПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
-
10 ФелипеНападающий
-
9 DeНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хамбо ВахидНападающий
-
19 Овоери ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Daniel Norrmen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Рид ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Samba SillahПолузащитник
- Нападающий
-
14 Tete YengiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Мозес КаримЗащитник
-
23 Ниеми МийкаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
Мариехамн
ВПС
20 матчей
75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед
36 матчей
41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1
Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1
ВПС
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2
КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0