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  3. Финляндия: Вейккауслига

Стадион:
Мариехамн
1:3
Конец матча
ВПС
0'
0:1
33' Гол
kalle Multanen
0:2
38' Гол
kalle Multanen
44' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
57' Желтая карточка
Лахти Тими
62' Желтая карточка
Фелипе
0:3
64' Гол
Samba Sillah
66' Желтая карточка
Виклеф Оскар
1:3
78' Гол
Joakim Latonen
85' Желтая карточка
Prosper Ahiabu
90' Желтая карточка
Samba Sillah
90'+6
81
Хенрикссон
Элмо
7
Сьорос
Рику
2
Лахти
Тими
13
Кубронн
Жан-Кристоф
23
Сумусало
Микко
8
Нгамба
Альваро
27
Виклеф
Оскар
17
Сид
Робин
10
Фелипе
9
De
20
Тамминен
Ээро
1
Форсман
Оскари
4
Энгстрем
Йеспер
3
Пиккарайнен
Юханэ
5
Mikko
Pitkaenen
20
Рид
Тайлер
25
Samuel
Lindeman
8
Страндваль
Себастьян
21
Prosper
Ahiabu
11
Samba
Sillah
17
kalle
Multanen
14
Tete
Yengi
Мариехамн
ВПС

История личных встреч

Мариехамн
ВПС

20 матчей

75%
25%
15 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
45%
5%
10 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 10 побед

36 матчей

41.7%
30.6%
27.7%
15 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

27.8%
47.2%
25%
10 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
14 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

В
2:1
В
1:0
К
1:3
В
1:1
В
4:1
В
2:2
В
1:0
В
0:0
В
1:1
В
0:0
В
0:2
В
2:2
В
2:0
В
1:0
В
0:1
В
1:0
В
1:2
В
1:0
КЛ
0:4
В
4:1
В
2:2
В
0:1
В
1:3
В
0:0
В
1:2
В
1:1
В
0:1
В
1:0
В
1:4
В
0:3
В
0:0
В
0:0
КЛ
3:1
В
0:2
КЛ
2:3
В
1:3

Результаты последних матчей

Мариехамн
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Эспоон Паллосеура - Мариехамн 0:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 1:0 Ильвес - Мариехамн 1:0 Мариехамн - КуПС 1:1
Интер Турку - Мариехамн 4:0 Мариехамн - Оулу 2:1 Мариехамн - Хонка 1:1 ХИФК - Мариехамн 1:1 Мариехамн - Лахти 0:0 Сириус - Мариехамн 3:0 Хака - Мариехамн 2:0 Мариехамн - Лахти 0:3 Мариехамн - КТП 5:1 Оулу - Мариехамн 1:2 Хонка - Мариехамн 1:1 Мариехамн - КТП 4:2 Ильвес - Мариехамн 2:0 ХИФК - Мариехамн 0:3 Хака - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 0:1
ВПС
(20 матчей)
55%
5%
40%
11 побед 1 ничья 8 поражений
ВПС - ВЯС Вантаа 2:0 ВПС - Интер Турку 1:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 0:1 Хака - ВПС 0:2
КуПС - ВПС 3:1 Ильвес - ВПС 3:2 ВПС - ХИК 0:1 Лахти - ВПС 0:5 ВПС - Оулу 2:2 ВПС - Яро 0:1 Гнистан - ВПС 1:4 ТПС - ВПС 1:3 ВПС - РоПС 2:0 ВПС - ЕИФ Экенас 2:0 ЕИФ Экенас - ВПС 2:3 ВПС - Клуби-04 3:2 ВПС - ПК-35 Хельсинки 2:0 ВПС - ТПС 1:2 РоПС - ВПС 3:2 ВПС - МуСа 4:0
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    • Желтая карточка
      57'
      Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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