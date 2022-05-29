Стадион: Альфхейм Зрители: 2689
2:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
1:0
42' ГолКитолано Эрик
1:1
60' ГолМэтью Ифиний
1:2
72' ГолДрагснес Ветле
85' Желтая карточкаКристиансен Мадс
2:2
90' ГолЭбийе Мозес
90' Желтая карточкаАдамс Акор
90'+6
Ход матча
42'
1:0
60'
1:1
72'
1:2
85'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 4
-
10 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
11
Йенсен
Рубен
30
Огбу
Иго
25
Эд
Эскил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Daniel Bassi
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Огбу ИгоЗащитник
- Защитник
-
25 Эд ЭскилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Eric Taylor
-
Главный тренер: Бакке Гейр
История личных встреч
Тромсё
Лиллестрём
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед
20 матчей
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
Первый тайм
30%
70%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед
32 матча
25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Тромсё
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3