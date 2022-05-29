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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 2689
Тромсё
2:2
Конец матча
Лиллестрём
0'
9' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
1:0
42' Гол
Китолано Эрик
1:1
60' Гол
Мэтью Ифиний
1:2
72' Гол
Драгснес Ветле
85' Желтая карточка
Кристиансен Мадс
2:2
90' Гол
Эбийе Мозес
90' Желтая карточка
Адамс Акор
90'+6

Ход матча

9'
Гундерсен Йостейн
 
42'
Китолано Эрик
1:0
60'
1:1
Мэтью Ифиний
61'
 
Адамс Акор
Фридьонссон Хольмберт
61'
 
Кайринен Каан
Хольст Фредерик
71'
Эбийе Мозес
Туоминен Яссе
 
71'
Антонсен Кент-Аре
Китолано Эрик
 
72'
1:2
Драгснес Ветле
78'
Каманси Уоррен
Нильсен Лассе
 
78'
Енссен Андерс
Псише Кристоф
 
85'
 
Кристиансен Мадс
90'
Эбийе Мозес
(Опсал Сакариас)
2:2
90'
 
Свендсен Тобиас
Кнудсен Магнус
90'
 
Адамс Акор

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 1
  • 1 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42
1
Хаугор
Якоб
20
Эйванн
Каспер
28
Псише
Кристоф
4
Гундерсен
Йостейн
19
Вестерлунн
Никлас
22
Опсал
Сакариас
11
Йенсен
Рубен
17
Китолано
Эрик
25
Нильсен
Лассе
III
15
Туоминен
Яссе
10
Миккельсен
Эугуст
12
Кристиансен
Мадс
4
Гарнас
Эспен
30
Огбу
Иго
24
Петтерссон
Том
25
Эд
Эскил
14
Кнудсен
Магнус
8
Мэтью
Ифиний
5
Драгснес
Ветле
20
Ибрахимай
Илльдрен
77
Хольст
Фредерик
21
Фридьонссон
Хольмберт
Тромсё
3-5-2
Лиллестрём
3-4-2-1

История личных встреч

Тромсё
Лиллестрём

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
5 побед 7 ничьих 0 побед

20 матчей

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

Первый тайм

30%
70%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

15%
85%
0 побед 3 ничьи 17 побед

32 матча

25%
21.9%
53.1%
8 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
12 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.6%
31.3%
53.1%
5 побед 10 ничьих 17 побед

История матчей

ТМК
1:1
Т
1:2
Т
1:2
ПД
3:0
ПД
0:1
Т
1:1
Т
4:0
Т
1:0
Т
1:2
Т
2:1
К
1:0
Т
4:1
ТМК
2:0
Т
2:1
Т
2:4
ТМК
1:0
Т
1:0
Т
1:1
Т
3:2
Т
2:0
Т
5:1
Т
4:2
ТМС
0:2
Т
3:2
Т
1:0
Т
0:0
Т
2:0
Т
2:2
Т
1:1
ТМС
1:3
Т
0:1
Т
1:1

Результаты последних матчей

Тромсё
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Тромсё - Викинг 1:1 Исхавсбьен - Тромсё 0:8 Будё-Глимт - Тромсё 1:1 Тромсё - Волеренга 1:0
Дьерв - Тромсё 1:1 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Олесунн - Тромсё 2:2 Тромсё - Хам-Кам 2:1 Одд - Тромсё 2:0 Кристиансунд - Тромсё 0:0 Русенборг - Тромсё 1:2 Хам-Кам - Тромсё 1:0 Хельсинборг - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Олесунн - Тромсё 2:1 Тромсё - Викинг 0:2 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Тромсё - Стабек 0:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Стрёмсгодсет 1:1
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0 Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1
Эйдсволд ИФ - Лиллестрём 0:7 Лиллестрём - Олесунн 2:0 Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Хам-Кам - Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 Нардо - Лиллестрём 0:4 Лиллестрём - Фредрикстад 1:1 Лиллестрём - Тромсё 1:1 Лиллестрём - Хам-Кам 1:2 Юргорден - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Стабек 2:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:0 Мольде - Лиллестрём 3:3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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