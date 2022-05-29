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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Дьерв
0:0
Первый тайм: 13'
Сарпсборг-08
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Сарпсборг-08
3.98
3.85
3.40
Все Коэффициенты
20
Oeystein
Oevretveit
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
17
Диалло
Амаду
58
Симсир
Араль
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
41
Хейнтс
Тобиас
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Дьерв
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Дьерв
Ничья
Сарпсборг-08
3.98
3.85
3.40
Все Коэффициенты
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Дьерв
Сарпсборг-08
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