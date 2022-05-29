Стадион: J. J. Ugland Stadion – Levermyr
0:0
Первый тайм: 13'
0'
Статистика матча
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2 Удары по воротам 1
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0 Удары в створ 1
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2 Угловые 1
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0 Офсайды 0
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0 Нарушения правил 2
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0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
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0 Замены 0
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57 Владение мячом, % 43
15
Бренден
Эрик
17
Диалло
Амаду
58
Симсир
Араль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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17 Диалло АмадуНападающий
-
58 Симсир АральНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Антви РодниНападающий
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23 Thomas Ness2
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Главный тренер: Arne Sandstoe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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40 Leander Oy
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Главный тренер: Биллборн Стефан
Результаты последних матчей
Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3