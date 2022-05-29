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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Дьерв
0:5
Конец матча
Сарпсборг-08

Ход матча

19'
0:1
Майгор Миккел
(Хейнтс Тобиас)
26'
0:2
Солтведт Йоахим
(Линнсет Йонатан)
60'
0:3
Солтведт Йоахим
(Линнсет Йонатан)
61'
Угланн Микаэль
Симсир Араль
 
65'
Erik Sandberg
Daniel Arrocha
 
65'
Шрётер Феликс
Фуртадо Уиллис
 
69'
 
Молинс Гильермо
Упсет Кристиан
69'
 
Сколевик Стеффен
Хейнтс Тобиас
73'
Thomas Ness2
Torje Wichne
 
81'
 
Эдегор Магнар
Хальворсен Уле Йорген
82'
 
Martin Hoeyland
Линнсет Йонатан
90'
0:4
Эдегор Магнар
(Martin Hoeyland)
90'
0:5
Молинс Гильермо
90'
 
Скиппер Антон
Хорн Йорген

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 12
  • 11 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
20
Oeystein
Oevretveit
3
Daniel
Arrocha
14
Кольскоген
Оле
16
John
Olav
Norheim
2
Torje
Wichne
15
Бренден
Эрик
6
Вихманн
Матиас
27
Mathias
Haarup
7
Фуртадо
Уиллис
17
Диалло
Амаду
58
Симсир
Араль
1
Видтун-Нильсен
Симен
7
Хальворсен
Уле
Йорген
4
Утвик
Бьорн
3
Хорн
Йорген
17
Солтведт
Йоахим
20
Салетрос
Антон
18
Мартинссон-Нгуали
Серж
41
Хейнтс
Тобиас
11
Линнсет
Йонатан
25
Майгор
Миккел
22
Упсет
Кристиан
Дьерв
3-4-3
Сарпсборг-08
4-2-3-1

Результаты последних матчей

Дьерв
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Олесунн - Дьерв 2:1 Дьерв - Одд 0:1 Экспресс - Дьерв 0:7 Викинг - Дьерв 3:0
Дьерв - Тромсё 1:1 Волеренга - Дьерв 1:0 Дьерв - Кристиансунд 1:0 Лиллестрём - Дьерв 4:0 Дьерв - Стрёмсгодсет 1:0 Дьерв - Линенсе 1:2 Санднес - Дьерв 2:0 Одд - Дьерв 3:1 Саннефьёрд - Дьерв 4:1 Бранн - Дьерв 4:4 Дьерв - КФУМ 1:1 КФУМ - Дьерв 4:1 Дьерв - Рёуфосс 2:0 Брюне - Дьерв 2:0 Дьерв - Гроруд 0:0 Стйордалс Блинк - Дьерв 2:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Сарпсборг-08 - Олесунн 1:2 Эстсиден - Сарпсборг-08 0:7 Лиллестрём - Сарпсборг-08 1:0
Сарпсборг-08 - Одд 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 2:5 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Кристиансунд - Сарпсборг-08 2:3 Сарпсборг-08 - Викинг 0:1 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Осане - Сарпсборг-08 0:5 Сарпсборг-08 - КФУМ 5:2 Сарпсборг-08 - Фредрикстад 2:1 Краснодар - Сарпсборг-08 2:3 Хеккен - Сарпсборг-08 0:0 Сарпсборг-08 - Сириус 1:1 Бранн - Сарпсборг-08 2:1 Сарпсборг-08 - Тромсё 0:1 Мьёндален - Сарпсборг-08 1:3
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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