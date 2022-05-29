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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион:
Мольде
1:0
Первый тайм: 15'
Будё-Глимт
0'
1:0
4' Гол
Грёдем Магнус

Ход матча

4'
Грёдем Магнус
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Будё-Глимт
2.45
3.90
2.85
Все Коэффициенты
1
Карлстрём
Якоб
2
Бьорнбак
Мартин
4
Хансен
Беньямин
3
Риса
Бирк
14
Кнутсон
Эрлинг
25
Брейвик
Эмиль
8
Sivert
Heggheim
Mannsverk
22
Грёдем
Магнус
28
Хёуген
Кристоффер
7
Эйкрем
Магнус
9
Фофана
Датро
12
Хайкин
Никита
3
Сампстед
Альфонс
18
Мо
Бреде
4
Хейбротен
Мариус
5
Вембангомо
Брис
10
Ветлесен
Уго
23
Хаген
Элиас
14
Салтнес
Ульрик
27
Сёрли
Сондре
11
Эспейор
Рунар
7
Пеллегрино
Амаль
Мольде
3-5-2
Будё-Глимт
4-3-3

История личных встреч

Мольде
Будё-Глимт

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

84.6%
46.2%
11 побед 6 ничьих 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

22 матча

54.5%
13.6%
31.9%
12 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
27.3%
22.7%
11 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

К
0:1
Т
0:2
Т
0:2
ТМК
1:1
Т
4:2
Т
3:1
Т
4:2
Т
3:2
Т
0:1
Т
1:2
ТМК
1:2
ТМК
0:2
Т
3:2
Т
1:2
Т
1:2
Т
1:3
Т
1:3
Т
2:1
Т
1:1
Т
2:4
Т
3:1
Т
2:2

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Сарпсборг-08 - Мольде 1:2 Мольде - Кристиансунд 2:1 Херд - Мольде 0:2 Олесунн - Мольде 0:2
Мольде - Одд 3:0 Мольде - Викинг 3:4 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Русенборг - Мольде 0:0 Мольде - Лиллестрём 1:2 Стрёмсгодсет - Мольде 1:3 Мольде - Стрёмсгодсет 3:0 Мольде - Волеренга 1:0 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Мольде - Одд 3:2 Мольде - Хам-Кам 5:0 Мольде - Локомотив Москва 3:0 Мольде - Ростов 0:2 Хаммарбю - Мольде 1:3 Астон Вилла - Мольде 3:1 Мольде - Дюделанж 1:0
Будё-Глимт
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:4 Рана - Будё-Глимт 0:4 Будё-Глимт - Тромсё 1:1
Будё-Глимт - Лиллестрём 1:1 Будё-Глимт - Мольде 0:1 Викинг - Будё-Глимт 2:0 Будё-Глимт - Викинг 2:1 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Рома - Будё-Глимт 4:0 Саннефьёрд - Будё-Глимт 1:2 Будё-Глимт - Рома 2:1 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Будё-Глимт - Лиллестрём 4:1 АЗ Алкмаар - Будё-Глимт 2:2 Будё-Глимт - АЗ Алкмаар 2:1 Олесунн - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Селтик 2:0 Селтик - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Эльфсборг 3:2
  • Первый тайм
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Грёдем Магнус бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Будё-Глимт
2.45
3.90
2.85
Все Коэффициенты
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