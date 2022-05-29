Стадион: Intility Arena Зрители: 10156
0'
0:1
8' ГолСэтер Оле Кристиан
13' Желтая карточкаЙенсен Виктор
0:2
22' ГолВеккья Стефано
25' Желтая карточкаБьёрдаль Хенрик
40' Желтая карточкаТоллос Йонатан
0:3
49' ГолСэтер Оле Кристиан
0:4
68' ГолПерейра Адриан
71' Желтая карточкаСтранд Петтер
73' Желтая карточкаПерейра Адриан
73' Желтая карточкаSamuel Rogers
73' Желтая карточкаДоннум Арон
90'+5
Ход матча
8'
13'
22'
25'
40'
49'
68'
71'
73'
73'
73'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 6
-
14 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
26
Доннум
Арон
10
Сахрауи
Осам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Доннум АронНападающий
- Нападающий
-
10 Сахрауи ОсамНападающий
- Запасные игроки
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Удаль ХенрикНападающий
-
19 Ятта СидиНападающий
-
-
27 Jacob Eng
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Вагич ПавлеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Кьетил Рекдал
История личных встреч
Волеренга
Русенборг
10 матчей
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед
21 матч
14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед
31 матч
9.7%
32.3%
58%
3 победы 10 ничьих 18 побед
Первый тайм
9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед
Второй тайм
19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Волеренга
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0