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  3. Норвегия: Типпелиген

Стадион: Зрители: 10156
Волеренга
0:4
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
8' Гол
Сэтер Оле Кристиан
13' Желтая карточка
Йенсен Виктор
0:2
22' Гол
Веккья Стефано
25' Желтая карточка
Бьёрдаль Хенрик
40' Желтая карточка
Толлос Йонатан
0:3
49' Гол
Сэтер Оле Кристиан
0:4
68' Гол
Перейра Адриан
71' Желтая карточка
Странд Петтер
73' Желтая карточка
Перейра Адриан
73' Желтая карточка
Samuel Rogers
73' Желтая карточка
Доннум Арон
90'+5
1
Хауг
Кьетил
6
Хеденстад
Вегар
4
Толлос
Йонатан
23
Бьярнасон
Бриньяр
Инги
5
Жута
Леонард
8
Бьёрдаль
Хенрик
15
Хольм
Один
Тьяго
24
Странд
Петтер
26
Доннум
Арон
9
Кьяртанссон
Видар
10
Сахрауи
Осам
1
Хансен
Андре
8
Бёркеейет
Тобиас
7
Хенриксен
Маркус
15
Samuel
Rogers
2
Рейтан
Эрленд
Даль
10
Хольсе
Карло
11
Йенсен
Виктор
5
Шелбред
Пер-Сильян
19
Перейра
Адриан
27
Сэтер
Оле
Кристиан
22
Веккья
Стефано
Волеренга
4-3-3
Русенборг
3-5-2

История личных встреч

Волеренга
Русенборг

10 матчей

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
90%
3 победы 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
50%
6 побед 5 ничьих 0 побед

21 матч

14.3%
85.7%
0 побед 3 ничьи 18 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

19%
81%
0 побед 4 ничьи 16 побед

31 матч

9.7%
32.3%
58%
3 победы 10 ничьих 18 побед

Первый тайм

9.7%
51.6%
38.7%
3 победы 16 ничьих 12 побед

Второй тайм

19.4%
29%
51.6%
6 побед 9 ничьих 16 побед

История матчей

Т
2:2
Т
1:1
Т
1:0
Т
1:1
Т
1:1
Т
3:0
К
2:0
Т
2:3
Т
3:0
Т
3:0
К
1:2
Т
1:1
Т
3:1
Т
0:2
Т
2:0
Т
1:2
Т
3:2
Т
2:2
КН
2:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
0:0
Т
1:0
Т
2:0
Т
3:1
Т
0:0
Т
1:2
Т
3:0
Т
2:1
Т
1:1

Результаты последних матчей

Волеренга
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Лиллестрём - Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет - Волеренга 3:2 Кольбю/КК - Волеренга 1:5 Волеренга - Хам-Кам 1:1
Тромсё - Волеренга 1:0 Саннефьёрд - Волеренга 1:3 Волеренга - Дьерв 1:0 Будё-Глимт - Волеренга 5:1 Волеренга - Хёугесунн 2:1 Мольде - Волеренга 1:0 Волеренга - Хеккен 3:3 Волеренга - Хам-Кам 1:3 Волеренга - Согндаль 1:1 Волеренга - Стабек 3:0 Митьюлланд - Волеренга 3:1 Волеренга - Хальмстад 1:2 Брондбю - Волеренга 2:1 Волеренга - Краснодар 0:1 Кристиансунд - Волеренга 2:1 Волеренга - Мьёндален 2:0
Русенборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Русенборг - Хёугесунн 3:3 Хам-Кам - Русенборг 1:1 Вердал - Русенборг 0:6 Русенборг - Саннефьёрд 3:0
Стрёмсгодсет - Русенборг 3:0 Русенборг - Стйордалс Блинк 3:0 Русенборг - Мольде 0:0 Сарпсборг-08 - Русенборг 1:1 Русенборг - Одд 1:0 Будё-Глимт - Русенборг 2:2 Русенборг - Рёуфосс 0:3 Русенборг - Тромсё 1:2 Русенборг - Кристиансунд 3:2 Русенборг - Хёугесунн 0:0 Ранхейм - Русенборг 3:0 Кристиансунд - Русенборг 3:2 Русенборг - Юргорден 1:2 Русенборг - Стрёмсгодсет 2:2 Стабек - Русенборг 1:3 Русенборг - Будё-Глимт 0:0
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
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