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  3. Бразилия: Серия A
Флуминенсе
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
1:0
10' Гол
Кано Херман
27' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
27' Желтая карточка
Yago I
1:1
34' Гол
Перейра Андреас
43' Желтая карточка
Котулио Матеус
54' Желтая карточка
Луис Давид
1:2
57' Гол
Габриэл Барбоза
60' Желтая карточка
Андре
77' Желтая карточка
Перейра Андреас
86' Желтая карточка
Джон Кеннеди
90' Красная карточка
Марсело Родиней
90' Красная карточка
Браз Давид
90' Желтая карточка
Лазаро
90'+9
12
Фабио
Лопес
2
Samuel
VII
26
Маноэл
44
Браз
Давид
20
Yago
I
11
Энрике
Луис
5
Веллингтон
III
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
3
Кайо
Родриго
23
Луис
Давид
6
Айртон
Лукас
18
Перейра
Андреас
5
Виллиан
Арао
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Флуминенсе
4-4-1-1
Фламенго
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Фламенго

26 матчей

69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
61.5%
16 побед 16 ничьих 0 побед

33 матча

27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

57.6%
42.4%
0 побед 19 ничьих 18 побед

Второй тайм

30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед

59 матчей

30.5%
28.8%
40.7%
18 побед 17 ничьих 24 победы

Первый тайм

18.6%
50.8%
30.6%
11 побед 30 ничьих 18 побед

Второй тайм

27.1%
44.1%
28.8%
16 побед 26 ничьих 17 побед

История матчей

ККГ
1:1
ККГ
0:2
ККГ
0:1
СA
3:1
СA
0:1
ККГ
3:1
ККГ
1:1
ККГ
0:1
СA
1:2
СA
1:2
ЧК
1:0
ЧК
1:2
КК
1:1
ККГ
2:3
ККГ
0:1
СA
2:0
СA
0:0
ЧК
1:1
КК
1:2
ККГР
3:2
ККГ
0:1
СA
3:0
СA
0:2
КК
1:1
ККГР
4:0
КС
3:3
КС
0:1
СA
1:1
СA
2:2
ЧК
2:1
ЧК
0:1
ЧК
1:1
ЧК
3:3
СA
1:2
СA
1:2
К2ЙРЧГ
0:0
К1Р
1:2
СA
1:3
СA
2:3
ЧК
3:0
БСА
1:1
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:3
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:1
СA
3:3
СA
2:1
СA
2:0
КС
1:1
КС
0:0
СA
0:0
CC
1:0
CC
1:1
СA
2:2
СA
0:1
CC
1:4

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2
Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6
  • Второй тайм
  • Свисток
    99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Лазаро получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Браз Давид увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 93'
    УДАЛЕНИЕ! - Марсело Родиней увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    86'
    Джон Кеннеди получил желтую карточку от судьи
  • 85'
    Габриэл Барбоза уходит с поля. Лазаро выходит вместо него
  • 82'
    Самуэль уходит с поля. Джон Кеннеди выходит вместо него
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      43'
      Матеузиньо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      34'
      Г О О О О Л - Перейра Андреас бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Яго получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Новости
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