1:2
Конец матча
0'
1:0
10' ГолКано Херман
27' Желтая карточкаГабриэл Барбоза
27' Желтая карточкаYago I
1:1
34' ГолПерейра Андреас
43' Желтая карточкаКотулио Матеус
54' Желтая карточкаЛуис Давид
1:2
57' ГолГабриэл Барбоза
60' Желтая карточкаАндре
77' Желтая карточкаПерейра Андреас
86' Желтая карточкаДжон Кеннеди
90' Красная карточкаМарсело Родиней
90' Красная карточкаБраз Давид
90' Желтая карточкаЛазаро
90'+9
Ход матча
10'
1:0
27'
27'
34'
43'
54'
57'
60'
65'
77'
86'
90'
90'
90'
12
Фабио
Лопес
26
Маноэл
44
Браз
Давид
20
Yago
I
11
Энрике
Луис
7
Андре
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
-
12 Фабио ЛопесВратарь
- Защитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
20 Yago IЗащитник
-
11 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 АндреПолузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 КристианоЗащитник
-
52 Мело ФелипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Натан АлланПолузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
8 Gustavo1
-
-
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
10 Диего РибасЗащитник
- Полузащитник
-
13 ЛазароПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
-
25 Кунья МатеусНападающий
- Нападающий
-
31 Marinho II
-
Главный тренер: Соуза Паулу
История личных встреч
Флуминенсе
Фламенго
26 матчей
69.2%
30.8%
18 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.3%
42.3%
15.4%
11 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
61.5%
16 побед 16 ничьих 0 побед
33 матча
27.3%
72.7%
0 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
57.6%
42.4%
0 побед 19 ничьих 18 побед
Второй тайм
30.3%
69.7%
0 побед 10 ничьих 17 побед
59 матчей
30.5%
28.8%
40.7%
18 побед 17 ничьих 24 победы
Первый тайм
18.6%
50.8%
30.6%
11 побед 30 ничьих 18 побед
Второй тайм
27.1%
44.1%
28.8%
16 побед 26 ничьих 17 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Ориенте Петролеро - Флуминенсе 1:10 Форталеза - Флуминенсе 0:1 Унион Санта-Фе - Флуминенсе 0:0 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:1
Вила Нова - Флуминенсе 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Флуминенсе 1:1 Флуминенсе - Хуниор 2:1 Коритиба - Флуминенсе 3:2 Флуминенсе - Унион Санта-Фе 0:0 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Флуминенсе - Вила Нова 3:2 Куяба - Флуминенсе 0:1 Хуниор - Флуминенсе 3:0 Флуминенсе - Сантос 0:0 Флуминенсе - Ориенте Петролеро 3:0 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Олимпия Асунсьон - Флуминенсе 2:0
Фламенго
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Фламенго - Спортинг Кристал 2:1 Фламенго - Гойяс 1:0 Фламенго - Универсидад Католика Чили 3:0 Сеара - Фламенго 2:2
Фламенго - Альтос 2:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1 Тальерес Кордоба - Фламенго 2:2 Альтос - Фламенго 1:2 Универсидад Католика Чили - Фламенго 2:3 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 1:0 Фламенго - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Фламенго - Сан-Паулу 3:1 Фламенго - Тальерес Кордоба 3:1 Атлетико Гойяненсе - Фламенго 1:1 Спортинг Кристал - Фламенго 0:2 Флуминенсе - Фламенго 1:1 Фламенго - Флуминенсе 0:2 Фламенго - Васко да Гама 1:0 Васко да Гама - Фламенго 0:1 Бангу - Фламенго 0:6