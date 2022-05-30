1:1
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаGustavinho
57' Желтая карточкаМайкон Барберан
0:1
67' ГолAloisio Santos
1:1
82' ГолGustavo Mosquito
85' Желтая карточкаЖил Карлос
90'+6
Ход матча
14'
45'
46'
57'
67'
0:1
82'
1:1
85'
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
29
Рони
9
Roger
I
34
Luan
Patrick
21
Lucas
Kal
30
Ale
18
Gustavinho
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
21 Рамуш РафаэлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 РониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Roger IНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 ИванВратарь
- Защитник
-
27 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 AdsonНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Перейра Витор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Luan PatrickЗащитник
- Защитник
-
21 Lucas KalПолузащитник
-
30 AleПолузащитник
- Полузащитник
-
18 GustavinhoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Raul CaceresЗащитник
- Полузащитник
-
25 Мело АртурПолузащитник
- Нападающий
-
-
15 Juninho V
-
19 Henrique I
-
29 Pedrinho VI4
-
31 Kawe
-
39 Flavio5
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
История личных встреч
Коринтианс
Америка Минейро
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0
Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1