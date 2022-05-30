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  3. Бразилия: Серия A
Коринтианс
1:1
Конец матча
Америка Минейро
0'
14' Желтая карточка
Gustavinho
57' Желтая карточка
Майкон Барберан
0:1
67' Гол
Aloisio Santos
1:1
82' Гол
Gustavo Mosquito
85' Желтая карточка
Жил Карлос
90'+6
12
Кассио
Рамос
21
Рамуш
Рафаэл
4
Жил
Карлос
34
Рауль
Гонсалес
26
Fabio
Santos
IV
29
Рони
37
Eduardo
Queiroz
8
Аугусто
Ренато
9
Roger
I
18
Мораес
Жуниор
10
Виллиан
Боргес
42
Жаилсон
Марселино
2
Patric
II
3
Майдана
Яго
34
Luan
Patrick
6
Marlon
VII
21
Lucas
Kal
30
Ale
8
Juninho
IX
18
Gustavinho
50
Aloisio
Santos
11
Felipe
Azevedo
Коринтианс
4-3-3
Америка Минейро
4-3-3

История личных встреч

Коринтианс
Америка Минейро

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

30%
70%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

СA
1:1
СA
0:1
К
1:1
К
0:1
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:1

Результаты последних матчей

Коринтианс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Коринтианс - Олвейс Реди 1:1 Коринтианс - Сан-Паулу 1:1 Бока Хуниорс - Коринтианс 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 2:2
Коринтианс - Португеза 2:0 Брагантино - Коринтианс 0:1 Депортиво Кали - Коринтианс 0:0 Коринтианс - Форталеза 1:0 Коринтианс - Бока Хуниорс 2:0 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 3:0 Португеза - Коринтианс 1:1 Коринтианс - Аваи 3:0 Коринтианс - Депортиво Кали 1:0 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Олвейс Реди - Коринтианс 2:0 Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Гуарани Кампинас 1:1 Новоризонтину - Коринтианс 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1 Коринтианс - Понте-Прета 5:0
Америка Минейро
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Индепендьенте дель Валле - Америка Минейро 3:0 Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Депортес Толима - Америка Минейро 2:2 Коритиба - Америка Минейро 1:0
Америка Минейро - Алагоано 2:0 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Паранаэнсе 1:0 Америка Минейро - Депортес Толима 2:3 Сантос - Америка Минейро 3:0 Алагоано - Америка Минейро 0:3 Америка Минейро - Жувентуде 4:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Аваи - Америка Минейро 1:0 Америка Минейро - Индепендьенте дель Валле 0:2 Америка Минейро - Томбенсе 1:1 Томбенсе - Америка Минейро 3:1 Америка Минейро - Томбенсе 1:0 Барселона Гуаякиль - Америка Минейро 0:0 Уберландия - Америка Минейро 2:1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 45'
      Виллиан Боргес уходит с поля. Адсон выходит вместо него
    • Желтая карточка
      14'
      Густавиньо получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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