1:0
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаКуэста Виктор
22' Желтая карточкаGuillermo De Los Santos
1:0
29' ГолIgor Paixao
42' Желтая карточкаValdemir
44' Желтая карточкаAlex Santana III
51' Желтая карточкаErison
61' Желтая карточкаChayene
84' Желтая карточкаГильерме дос Сантос
90' Желтая карточкаАфонсо Клейтон Мишель
90'+7
Ход матча
12'
29'
1:0
42'
44'
51'
61'
89'
44
Марсиу
Нуну
97
Valdemir
98
Igor
Paixao
55
Luis
Oyama
23
Romildo
14
Chayene
89
Erison
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Марсиу НунуЗащитник
- Защитник
-
97 ValdemirПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Igor PaixaoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
78 Regis I
-
-
14 Thalisson
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Luis OyamaПолузащитник
-
23 RomildoПолузащитник
-
29 Виктор ЖоаоПолузащитник
-
14 ChayeneПолузащитник
- Полузащитник
-
89 ErisonНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Угу МигельЗащитник
-
44 KlausЗащитник
-
6 Че ЧеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Пиазон ЛукасПолузащитник
-
-
52 Igo Gabriel
-
27 Rikelmi
-
62 Kayque
-
-
Главный тренер: Кастру Луиш
История личных встреч
Коритиба
Ботафого Рибейрао
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед
18 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Коритиба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коритиба 2:0 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2