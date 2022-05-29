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  3. Бразилия: Серия A
Коритиба
1:0
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
12' Желтая карточка
Куэста Виктор
22' Желтая карточка
Guillermo De Los Santos
1:0
29' Гол
Igor Paixao
42' Желтая карточка
Valdemir
44' Желтая карточка
Alex Santana III
51' Желтая карточка
Erison
61' Желтая карточка
Chayene
84' Желтая карточка
Гильерме дос Сантос
90' Желтая карточка
Афонсо Клейтон Мишель
90'+7
23
Alex
Santana
III
2
Matheus
Alexandre
5
Guillermo
De
Los
Santos
44
Марсиу
Нуну
18
Гильерме
дос
Сантос
97
Valdemir
8
Виллиан
Фариас
13
Фабрисио
Агосто
19
Thonny
Anderson
98
Igor
Paixao
9
Leo
Gamalho
1
Фернандес
Роберто
III
2
Саравия
Ренсо
4
Кану
Рубенилсон
15
Куэста
Виктор
20
Daniel
Borges
55
Luis
Oyama
23
Romildo
29
Виктор
Жоао
II
14
Chayene
11
Гонсалвеш
Диего
89
Erison
Коритиба
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

История личных встреч

Коритиба
Ботафого Рибейрао

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 2 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 8 побед

18 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
38.9%
44.4%
3 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СB
0:1
СB
2:0
СA
1:2
СA
0:0
К
4:2
КБ
2:2
БСА
2:0
БСА
1:0
БСА
2:1
БСА
3:1
СA
2:0
СA
2:3
СA
5:0
СA
3:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
0:1
СA
2:1

Результаты последних матчей

Коритиба
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Атлетико Гойяненсе - Коритиба 2:0 Коритиба - Америка Минейро 1:0 Сантос - Коритиба 3:0 Аваи - Коритиба 2:1
Коритиба - Флуминенсе 3:2 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Коритиба - Сантос 1:0 Сантос - Коритиба 2:1 Коритиба - Гойяс 3:0 Коритиба - Маринга 4:2 Маринга - Коритиба 1:2 Коритиба - Атлетико Паранаэнсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе - Коритиба 1:2 Коритиба - Сианорти 3:0 Сианорти - Коритиба 0:1 Pouso Alegre - Коритиба 1:1 Коритиба - Маринга 3:1 Azuriz - Коритиба 1:0 Байя де Фейра - Коритиба 2:5 Парана - Коритиба 1:2
Ботафого Рибейрао
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Америка Минейро - Ботафого Рибейрао 1:1 Ботафого Рибейрао - Форталеза 3:1 Ботафого Рибейрао - Сейландия 3:0 Фламенго - Ботафого Рибейрао 0:1
Ботафого Рибейрао - Жувентуде 1:1 Атлетико Гойяненсе - Ботафого Рибейрао 1:1 Сейландия - Ботафого Рибейрао 0:3 Сеара - Ботафого Рибейрао 1:3 Ботафого Рибейрао - Коринтианс 1:3 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 1:2 Ботафого Рибейрао - Флуминенсе 0:1 Audax Rio EC - Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао - Волта-Редонда 5:0 Португеза - Ботафого Рибейрао 5:3 Ботафого Рибейрао - Фламенго 1:3 Ботафого Рибейрао - Ресенде 2:1 Васко да Гама - Ботафого Рибейрао 0:1 Флуминенсе - Ботафого Рибейрао 2:1 Ботафого Рибейрао - Нова-Игуасу 2:0 Ботафого Рибейрао - Мадурейра 4:2
  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    96'
    Clayton получил желтую карточку от судьи
  • 89'
    Daniel Borges уходит с поля. Rikelmi выходит вместо него
  • 85'
    Guilherme уходит с поля. Diego Porfirio выходит вместо него
  • 85'
    Leo Gamalho уходит с поля. Clayton выходит вместо него
  • 85'
    Фабрисио уходит с поля. Гарсия Пабло II выходит вместо него
  • Желтая карточка
    84'
    Guilherme получил желтую карточку от судьи
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    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      44'
      Alex Muralha получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      42'
      Valdemir получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Igor Paixao бьет в цель!
    • Желтая карточка
      22'
      Guillermo De Los Santos получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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