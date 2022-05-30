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  3. Бразилия: Серия A
Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Аваи
0'
0:1
41' Гол
Morato
43' Желтая карточка
Raniele
45' Желтая карточка
Халк Живанилдо
1:1
53' Гол
Халк Живанилдо
54' Желтая карточка
Эверсон
60' Желтая карточка
Jair II
2:1
66' Гол
Саша Эдуардо
70' Желтая карточка
Carlos Eduardo3
71' Желтая карточка
Феррейра Мариано
85' Красная карточка
Douglas Friedrich
90'+8
22
Эверсон
25
Феррейра
Мариано
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
44
Rubens
8
Jair
II
5
Отавио
II
19
Ademir
Santos
26
Фернандес
Игнасио
18
Саша
Эдуардо
7
Халк
Живанилдо
1
Douglas
Friedrich
13
Kevin
II
26
Брессан
Матеус
31
Chaves
Arthur
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
22
Carlos
Eduardo3
90
William
Pottker
16
Клебер
Жан
53
Morato
77
Bissoli
Атлетико Минейро
4-2-3-1
Аваи
4-2-3-1

История личных встреч

Атлетико Минейро
Аваи

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:2

Результаты последних матчей

Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0
Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1
Аваи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      51'
      Халк Живанилдо получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Raniele получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      41'
      Г О О О О Л - Морато бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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