2:1
Конец матча
0'
0:1
41' ГолMorato
43' Желтая карточкаRaniele
45' Желтая карточкаХалк Живанилдо
1:1
53' ГолХалк Живанилдо
54' Желтая карточкаЭверсон
60' Желтая карточкаJair II
2:1
66' ГолСаша Эдуардо
70' Желтая карточкаCarlos Eduardo3
71' Желтая карточкаФеррейра Мариано
85' Красная карточкаDouglas Friedrich
90'+8
Ход матча
41'
0:1
43'
45'
53'
54'
60'
66'
70'
71'
90'
90'
22
Эверсон
44
Rubens
8
Jair
II
18
Саша
Эдуардо
13
Kevin
II
33
Кортез
Бруно
14
Raniele
16
Клебер
Жан
53
Morato
77
Bissoli
- Основной состав
-
22 ЭверсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 RubensЗащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
5 ОтавиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Годин ДиегоЗащитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
-
33 SavioПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
-
41 Antonio Neto
-
32 Рафаэл Пирес
-
2 Guga3
-
40 Nathan VI
-
-
27 Calebe
-
Главный тренер: Мохамед Антонио
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Кортез БруноЗащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Клебер ЖанПолузащитник
-
53 MoratoПолузащитник
-
77 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
89 ВладимирВратарь
- Защитник
-
9 РомулоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 ДентиньоНападающий
-
83 Gledson I
-
-
5 Nonoca
-
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
История личных встреч
Атлетико Минейро
Аваи
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
6 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Атлетико Минейро
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико Минейро - Депортес Толима 1:2 Бразильенсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Индепендьенте дель Валле 3:1 Атлетико Минейро - Атлетико Гойяненсе 2:0
Брагантино - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:2 Америка Минейро - Атлетико Минейро 1:2 Гойяс - Атлетико Минейро 2:2 Индепендьенте дель Валле - Атлетико Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Коритиба 2:2 Атлетико Минейро - Бразильенсе 3:0 Атлетико Паранаэнсе - Атлетико Минейро 0:1 Атлетико Минейро - Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро - Интернасьонал Порту Алегре 2:0 Депортес Толима - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Крузейро 3:1 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Калденсе - Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Минейро - Калденсе 3:0 Демократа ГВ - Атлетико Минейро 0:1
Аваи
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Атлетико Паранаэнсе - Аваи 2:1 Аваи - Жувентуде 1:2 Аваи - Коритиба 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Аваи 0:0
Аваи - Гойяс 3:2 Коринтианс - Аваи 3:0 Аваи - Америка Минейро 1:0 Бруске - Аваи 0:0 Аваи - Бруске 1:1 Аваи - Сейландия 1:2 Аваи - Херсилиу Луж 3:0 Фигейренсе - Аваи 4:1 УРТ - Аваи 1:1 Аваи - Конкордия Атлетико 2:1 Камбориу - Аваи 1:0 Аваи - Жоинвилль 0:0 Бруске - Аваи 1:0 Аваи - Prospera 0:1 Жувентус Жарагуа-ду-Сул - Аваи 0:0 Аваи - Barra FC 2:0