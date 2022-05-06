4:2
Перерыв
1:0
2' ГолБаранов Павел
2:0
12' Гол в свои воротаКочиев Хетаг
3:0
18' ГолУридия Мераби
20' Желтая карточкаКотов Павел
3:1
35' ГолКобесов Давид
3:2
37' ГолХубулов Владимир
4:2
44' ГолУридия Мераби
Ход матча
2'
1:0
12'
2:0
18'
3:0
20'
35'
3:1
37'
3:2
44'
4:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
-
73 Пруцев ЕгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Мршуля АрианЗащитник
- Полузащитник
-
15 Хубаев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Хабалов АланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Цараев АланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
История личных встреч
Нефтехимик
Алания
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Юшин Александр
|18
|0.5
|Уридия Мераби
|8 (3)
|0.22
|Емельянов Данила
|4
|0.11
|Галиулин Вагиз
|3
|0.08
|Шоркин Максим
|3
|0.08
|Хубаев Давид
|2
|0.06
|Денисов Роман
|2
|0.06
|Москвичёв Владимир
|2
|0.06
|Баранов Павел
|2
|0.06
|Котик Артём
|2
|0.06
|Ситдиков Марат
|1
|0.03
|Котов Павел
|1
|0.03
|Дворецков Филипп
|1
|0.03
|Калугин Никита
|1
|0.03
|Терехов Антон
|1
|0.03
|Яковлев Михаил
|1
|0.03
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0.03
|Потапов Лев
|1
|0.03
|Пруцев Егор
|1
|0.03
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Машуков Ислам
|13
|0.36
|Гурциев Батраз
|11 (1)
|0.31
|Хубулов Владимир
|7
|0.19
|Кобесов Давид
|7
|0.19
|Гиоргобиани Николай
|6
|0.17
|Хадарцев Батраз
|6 (3)
|0.17
|Эльдарушев Абу-Саид
|4
|0.11
|Хабалов Алан
|3
|0.08
|Татаев Алексей II
|3
|0.08
|Магомедов Бутта
|3
|0.08
|Багаев Алан
|2
|0.06
|Засеев Азамат
|1
|0.03
|Бутаев Аллон
|1
|0.03
|Шавлохов Давид
|1
|0.03
|Хосонов Хетаг
|1 (1)
|0.03
Карточки
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубаев Давид
|12
|1
|Ширяев Максим
|10
|0
|Москвичёв Владимир
|10
|0
|Котов Павел
|6
|0
|Котик Артём
|6
|0
|Шоркин Максим
|5
|0
|Калугин Никита
|5
|0
|Талалай Денис
|5
|0
|Денисов Роман
|4
|0
|Бердников Алексей
|4
|0
|Баранов Павел
|2
|1
|Шарифуллин Линар
|2
|1
|Родионов Кирилл
|3
|0
|Емельянов Данила
|3
|0
|Галиулин Вагиз
|1
|1
|Юшин Александр
|2
|0
|Мршуля Ариан
|2
|0
|Потапов Лев
|2
|0
|Пруцев Егор
|2
|0
|Ситдиков Марат
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Данилин Максим Алексеевич
|1
|0
|Голубев Андрей
|1
|0
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хосонов Хетаг
|11
|2
|Кочиев Хетаг
|10
|2
|Багаев Алан
|10
|0
|Хубулов Владимир
|7
|1
|Шавлохов Давид
|7
|1
|Магомедов Бутта
|6
|1
|Кобесов Давид
|7
|0
|Татаев Алексей II
|3
|2
|Хабалов Алан
|6
|0
|Цараев Алан
|6
|0
|Гурциев Батраз
|5
|0
|Хугаев Алан
|5
|0
|Машуков Ислам
|3
|1
|Бутаев Аллон
|4
|0
|Хадарцев Батраз
|3
|0
|Гиоргобиани Николай
|3
|0
|Эльдарушев Абу-Саид
|3
|0
|Засеев Азамат
|2
|0
|Кокоев Батрадз
|2
|0
|Солдатенко Ростислав
|2
|0
|Качмазов Сослан
|1
|0
|Сосранов Рустам
|1
|0
|Кобесов Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
30
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
2
7%
5
17%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
7
24%
4
13%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
8
28%
5
17%
76-90
Пропущено
17
27
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
12%
7
26%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90
Забито
23
37
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
9%
6
16%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
5
14%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
26%
10
27%
76-90
Пропущено
20
21
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
25%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
2
10%
76-90
Забито
52
67
28 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
4
8%
11
16%
1-15
11
21%
10
15%
16-30
13
25%
9
13%
31-45
4
8%
9
13%
46-60
6
12%
13
19%
61-75
14
27%
15
22%
76-90
Пропущено
37
48
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
7
19%
9
19%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
4
11%
7
15%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
11
30%
30%
9
19%
76-90
Результаты последних матчей
Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0
Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|35
|23
|3
|9
|60 - 32
|72
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|58 - 33
|65
|3.
|Факел
|Заявка
|34
|19
|5
|10
|55 - 32
|62
|4.
|Енисей
|Заявка
|35
|18
|6
|11
|55 - 48
|60
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|35
|17
|8
|10
|45 - 35
|59
|6.
|Алания
|2:4 Заявка
|36
|16
|9
|11
|72 - 49
|57
|7.
|Балтика
|Заявка
|35
|14
|14
|7
|50 - 28
|56
|8.
|Нефтехимик
|4:2 Заявка
|36
|16
|7
|13
|55 - 40
|55
|9.
|Спартак-2
|Заявка
|35
|15
|4
|16
|41 - 54
|49
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|35
|14
|7
|14
|40 - 42
|49
|11.
|Акрон
|Заявка
|35
|13
|10
|12
|38 - 39
|49
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|35
|14
|5
|16
|42 - 43
|47
|13.
|ФК Кубань
|Заявка
|35
|13
|7
|15
|43 - 46
|46
|14.
|Томь
|Заявка
|35
|12
|8
|15
|46 - 56
|44
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|35
|9
|13
|13
|31 - 39
|40
|16.
|Волгарь
|Заявка
|35
|10
|8
|17
|28 - 37
|38
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|34
|8
|12
|14
|27 - 38
|36
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|34
|9
|4
|21
|27 - 63
|31
|19.
|Ротор
|Заявка
|35
|6
|12
|17
|33 - 51
|30
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|35
|4
|8
|23
|28 - 69
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|18
|14
|1
|3
|30 - 12
|43
|2.
|Факел
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|27 - 10
|39
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|12
|1
|3
|28 - 13
|37
|4.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|9
|8
|0
|33 - 13
|35
|5.
|Акрон
|Заявка
|18
|10
|4
|4
|23 - 16
|34
|6.
|Алания
|2:4 Заявка
|17
|11
|1
|5
|38 - 20
|34
|7.
|Енисей
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|29 - 19
|34
|8.
|Томь
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|22 - 21
|31
|9.
|Нефтехимик
|4:2 Заявка
|19
|9
|4
|6
|33 - 19
|31
|10.
|Краснодар-2
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|28 - 18
|31
|11.
|Балтика
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|21 - 11
|28
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|18
|8
|3
|7
|25 - 27
|27
|13.
|Спартак-2
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|21 - 24
|25
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|17 - 18
|25
|15.
|КАМАЗ
|Заявка
|18
|6
|5
|7
|20 - 21
|23
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|20 - 31
|21
|17.
|Волгарь
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|12 - 18
|17
|18.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|11 - 24
|16
|19.
|Текстильщик
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|22 - 36
|15
|20.
|Ротор
|Заявка
|18
|2
|7
|9
|14 - 29
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|17
|8
|6
|3
|25 - 20
|30
|2.
|Оренбург
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|30 - 20
|29
|3.
|Балтика
|Заявка
|18
|7
|7
|4
|29 - 17
|28
|4.
|Енисей
|Заявка
|18
|8
|2
|8
|26 - 29
|26
|5.
|ФК Кубань
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|23 - 15
|25
|6.
|Нефтехимик
|4:2 Заявка
|17
|7
|3
|7
|22 - 21
|24
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|17
|8
|0
|9
|20 - 30
|24
|8.
|Алания
|2:4 Заявка
|19
|5
|8
|6
|34 - 29
|23
|9.
|Факел
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|28 - 22
|23
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|17 - 22
|22
|11.
|Волгарь
|Заявка
|18
|6
|3
|9
|16 - 19
|21
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|17 - 16
|20
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|12 - 24
|18
|14.
|Ротор
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 22
|17
|15.
|Акрон
|Заявка
|17
|3
|6
|8
|15 - 23
|15
|16.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|18
|3
|6
|9
|14 - 21
|15
|17.
|Металлург Липецк
|Заявка
|17
|5
|0
|12
|16 - 39
|15
|18.
|Томь
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|24 - 35
|13
|19.
|КАМАЗ
|Заявка
|16
|2
|7
|7
|7 - 17
|13
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|18
|0
|5
|13
|6 - 33
|5
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Прогнозы на матч Нефтехимик 4:2 Алания
Исход игры
Нефтехимик
14% (16)
Ничья
30.7% (35)
Алания
55.3% (63)
Тотал 2.5
Больше
43.52% (47)
Меньше
56.48% (61)
Обе команды забьют
Да
72.22% (78)
Нет
27.78% (30)
Популярный счёт
1:2 Алания
28.1% (32)
1:1 Ничья
27.2% (31)
0:1 Алания
15.8% (18)
2:1 Нефтехимик
7.9% (9)
1:3 Алания
4.4% (5)
1:0 Нефтехимик
4.4% (5)
0:0 Ничья
3.5% (4)
0:2 Алания
1.8% (2)
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