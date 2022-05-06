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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион

2021-2022
Нефтехимик
4:2
Перерыв
Алания
0'
1:0
2' Гол
Баранов Павел
2:0
12' Гол в свои ворота
Кочиев Хетаг
3:0
18' Гол
Уридия Мераби
20' Желтая карточка
Котов Павел
3:1
35' Гол
Кобесов Давид
3:2
37' Гол
Хубулов Владимир
4:2
44' Гол
Уридия Мераби
Нефтехимик
Алания

История личных встреч

Нефтехимик
Алания

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
1:1
ФПД
0:0
ФПД
2:1
ФПД
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Юшин Александр 18 0.5
Уридия Мераби 8 (3) 0.22
Емельянов Данила 4 0.11
Галиулин Вагиз 3 0.08
Шоркин Максим 3 0.08
Хубаев Давид 2 0.06
Денисов Роман 2 0.06
Москвичёв Владимир 2 0.06
Баранов Павел 2 0.06
Котик Артём 2 0.06
Ситдиков Марат 1 0.03
Котов Павел 1 0.03
Дворецков Филипп 1 0.03
Калугин Никита 1 0.03
Терехов Антон 1 0.03
Яковлев Михаил 1 0.03
Данилин Максим Алексеевич 1 0.03
Потапов Лев 1 0.03
Пруцев Егор 1 0.03
Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Машуков Ислам 13 0.36
Гурциев Батраз 11 (1) 0.31
Хубулов Владимир 7 0.19
Кобесов Давид 7 0.19
Гиоргобиани Николай 6 0.17
Хадарцев Батраз 6 (3) 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 4 0.11
Хабалов Алан 3 0.08
Татаев Алексей II 3 0.08
Магомедов Бутта 3 0.08
Багаев Алан 2 0.06
Засеев Азамат 1 0.03
Бутаев Аллон 1 0.03
Шавлохов Давид 1 0.03
Хосонов Хетаг 1 (1) 0.03

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубаев Давид 12 1
Ширяев Максим 10 0
Москвичёв Владимир 10 0
Котов Павел 6 0
Котик Артём 6 0
Шоркин Максим 5 0
Калугин Никита 5 0
Талалай Денис 5 0
Денисов Роман 4 0
Бердников Алексей 4 0
Баранов Павел 2 1
Шарифуллин Линар 2 1
Родионов Кирилл 3 0
Емельянов Данила 3 0
Галиулин Вагиз 1 1
Юшин Александр 2 0
Мршуля Ариан 2 0
Потапов Лев 2 0
Пруцев Егор 2 0
Ситдиков Марат 1 0
Уридия Мераби 1 0
Данилин Максим Алексеевич 1 0
Голубев Андрей 1 0
Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хосонов Хетаг 11 2
Кочиев Хетаг 10 2
Багаев Алан 10 0
Хубулов Владимир 7 1
Шавлохов Давид 7 1
Магомедов Бутта 6 1
Кобесов Давид 7 0
Татаев Алексей II 3 2
Хабалов Алан 6 0
Цараев Алан 6 0
Гурциев Батраз 5 0
Хугаев Алан 5 0
Машуков Ислам 3 1
Бутаев Аллон 4 0
Хадарцев Батраз 3 0
Гиоргобиани Николай 3 0
Эльдарушев Абу-Саид 3 0
Засеев Азамат 2 0
Кокоев Батрадз 2 0
Солдатенко Ростислав 2 0
Качмазов Сослан 1 0
Сосранов Рустам 1 0
Кобесов Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
30
15 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 6
24 Не забивали 21
2
7%
5
17%
1-15
6
21%
5
17%
16-30
7
24%
4
13%
31-45
4
14%
6
20%
46-60
2
7%
5
17%
61-75
8
28%
5
17%
76-90

Пропущено

17
27
7 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 14
2
12%
7
26%
1-15
3
18%
3
11%
16-30
2
12%
4
15%
31-45
3
18%
3
11%
46-60
2
12%
3
11%
61-75
5
29%
29%
7
26%
76-90

Забито

23
37
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
23 Не забивали 20
2
9%
6
16%
1-15
5
22%
5
14%
16-30
6
26%
5
14%
31-45
0
0%
3
8%
46-60
4
17%
8
22%
61-75
6
26%
10
27%
76-90

Пропущено

20
21
10 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
5
25%
2
10%
1-15
1
5%
5
24%
16-30
4
20%
4
19%
31-45
1
5%
4
19%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
6
30%
2
10%
76-90

Забито

52
67
28 В 1-м тайме 30
24 Во 2-м тайме 37
16 Забивали первыми 17
12 Не забивали 6
4
8%
11
16%
1-15
11
21%
10
15%
16-30
13
25%
9
13%
31-45
4
8%
9
13%
46-60
6
12%
13
19%
61-75
14
27%
15
22%
76-90

Пропущено

37
48
17 В 1-м тайме 25
20 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 16
24 Не пропускали 26
7
19%
9
19%
1-15
4
11%
8
17%
16-30
6
16%
8
17%
31-45
4
11%
7
15%
46-60
5
14%
7
15%
61-75
11
30%
30%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спартак-2 - Нефтехимик 0:4 Нефтехимик - ФК Кубань 0:3 Енисей - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Торпедо Москва 0:1
Краснодар-2 - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - КАМАЗ 1:1 Ротор - Нефтехимик 2:1 Нефтехимик - Велес Москва 2:1 Нефтехимик - Акрон 0:0 Нефтехимик - Оренбург 2:1 Спартак Москва - Нефтехимик 3:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Факел - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Балтика 0:0 Металлург Липецк - Нефтехимик 1:2 Нефтехимик - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 3:1 Нефтехимик - Текстильщик 3:1 Алания - Нефтехимик 2:3 Нефтехимик - Спартак-2 5:0
Алания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Алания - Акрон 2:2 Оренбург - Алания 0:0 Алания - Зенит 2:2 Алания - Томь 3:0
Факел - Алания 2:1 Алания - Балтика 0:3 Металлург Липецк - Алания 0:3 Алания - Волгарь 0:1 СКА-Хабаровск - Алания 2:0 Алания - Олимп-Долгопрудный 2:0 Текстильщик - Алания 0:4 Алания - Арсенал Тула 1:0 Динамо Москва - Алания 2:2 Ахмат - Алания 2:0 Алания - Велес Москва 2:1 Алания - Спартак-2 2:3 ФК Кубань - Алания 5:5 Алания - Енисей 1:2 Алания - Торпедо Москва 5:1 Алания - Краснодар-2 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 35 23 3 9 60 - 32 72
2. Торпедо Москва Заявка 34 17 14 3 58 - 33 65
3. Факел Заявка 34 19 5 10 55 - 32 62
4. Енисей Заявка 35 18 6 11 55 - 48 60
5. СКА-Хабаровск Заявка 35 17 8 10 45 - 35 59
6. Алания 2:4 Заявка 36 16 9 11 72 - 49 57
7. Балтика Заявка 35 14 14 7 50 - 28 56
8. Нефтехимик 4:2 Заявка 36 16 7 13 55 - 40 55
9. Спартак-2 Заявка 35 15 4 16 41 - 54 49
10. Краснодар-2 Заявка 35 14 7 14 40 - 42 49
11. Акрон Заявка 35 13 10 12 38 - 39 49
12. Велес Москва Заявка 35 14 5 16 42 - 43 47
13. ФК Кубань Заявка 35 13 7 15 43 - 46 46
14. Томь Заявка 35 12 8 15 46 - 56 44
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 35 9 13 13 31 - 39 40
16. Волгарь Заявка 35 10 8 17 28 - 37 38
17. КАМАЗ Заявка 34 8 12 14 27 - 38 36
18. Металлург Липецк Заявка 34 9 4 21 27 - 63 31
19. Ротор Заявка 35 6 12 17 33 - 51 30
20. Текстильщик Заявка 35 4 8 23 28 - 69 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 18 14 1 3 30 - 12 43
2. Факел Заявка 17 12 3 2 27 - 10 39
3. СКА-Хабаровск Заявка 16 12 1 3 28 - 13 37
4. Торпедо Москва Заявка 17 9 8 0 33 - 13 35
5. Акрон Заявка 18 10 4 4 23 - 16 34
6. Алания 2:4 Заявка 17 11 1 5 38 - 20 34
7. Енисей Заявка 17 10 4 3 29 - 19 34
8. Томь Заявка 18 9 4 5 22 - 21 31
9. Нефтехимик 4:2 Заявка 19 9 4 6 33 - 19 31
10. Краснодар-2 Заявка 17 9 4 4 28 - 18 31
11. Балтика Заявка 17 7 7 3 21 - 11 28
12. Велес Москва Заявка 18 8 3 7 25 - 27 27
13. Спартак-2 Заявка 18 7 4 7 21 - 24 25
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 17 6 7 4 17 - 18 25
15. КАМАЗ Заявка 18 6 5 7 20 - 21 23
16. ФК Кубань Заявка 18 6 3 9 20 - 31 21
17. Волгарь Заявка 17 4 5 8 12 - 18 17
18. Металлург Липецк Заявка 17 4 4 9 11 - 24 16
19. Текстильщик Заявка 17 4 3 10 22 - 36 15
20. Ротор Заявка 18 2 7 9 14 - 29 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 17 8 6 3 25 - 20 30
2. Оренбург Заявка 17 9 2 6 30 - 20 29
3. Балтика Заявка 18 7 7 4 29 - 17 28
4. Енисей Заявка 18 8 2 8 26 - 29 26
5. ФК Кубань Заявка 17 7 4 6 23 - 15 25
6. Нефтехимик 4:2 Заявка 17 7 3 7 22 - 21 24
7. Спартак-2 Заявка 17 8 0 9 20 - 30 24
8. Алания 2:4 Заявка 19 5 8 6 34 - 29 23
9. Факел Заявка 17 7 2 8 28 - 22 23
10. СКА-Хабаровск Заявка 19 5 7 7 17 - 22 22
11. Волгарь Заявка 18 6 3 9 16 - 19 21
12. Велес Москва Заявка 17 6 2 9 17 - 16 20
13. Краснодар-2 Заявка 18 5 3 10 12 - 24 18
14. Ротор Заявка 17 4 5 8 19 - 22 17
15. Акрон Заявка 17 3 6 8 15 - 23 15
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 18 3 6 9 14 - 21 15
17. Металлург Липецк Заявка 17 5 0 12 16 - 39 15
18. Томь Заявка 17 3 4 10 24 - 35 13
19. КАМАЗ Заявка 16 2 7 7 7 - 17 13
20. Текстильщик Заявка 18 0 5 13 6 - 33 5
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  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Хубулов закрутился в левой части штрафной, не нашёл щёлочки для навеса, но зато заработал корнер.
  • Перерыв
    "Алания" разыграла угловой, чуть не нарвалась на контратаку, вернула себе мяч, и прозвучал свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    Добавленное к первому тайму время составляет 2 минуты.
  • Опасный момент
    45'
    Скользкая ситуация была в штрафной "Нефтехимика", могла забить "Алания", но удар с близкой дистанции был заблокирован.
  • 2 гола - дубль!
    44'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:2! Дубль Мераби Уридии!
    Пруцев ворвался в штрафную по левой зоне, оказался с глазу на глаз с Солдатенко и грамотно решил поделиться мячом с Уридией. Покатил ему коротко вправо, и тот переправил в цель.
  • 43'
    Хабалов напрямую попробовал закрутить мяч в дальний угол, но на практике получилось правее створа.
  • Фол, нарушение
    42'
    "Алания" заработала штрафной на чужой половине возле левого края поля, там Москвичёв сфолил против Давида Кобесова.
  • 41'
    Баранов с правой стороны отправил кручёный заброс в чужую штрафную, но Уридия не добрался до мяча для замыкания.
  • Опасный момент
    40'
    Игрок "Нефтехимика" из достаточно выгодной позиции с левого полуфланга прокатил мяч мимо дальней штанги.
  • 39'
    Вполне в стиле "Алании" такие качельные события с забитыми голами, она весёлая команда, это в её духе. Ну и замены Гогниев вовремя сделал.
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:2! Владимир Хубулов!
    Хабалов навесил справа с корнера, последовала скидка в сторону дальней штанги, и Хубулов практически с ленточки головой переправил мяч в сетку.
  • Угловой
    37'
    Хитрый дальний удар от футболиста "Алании", мяч летит по замысловатой траектории, и Голубев переводит его на угловой.
  • 36'
    Давид Кобесов сместился с левого фланга к центру и навесил, мяч выбил головой игрок хозяев, на подборе были хозяева.
  • Описание гола
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Давид Кобесов!
    Хубулов прострелил от левой линии вратарской, и Давид Кобесов, получивший мяч, сначала его обработал, а затем поразил левый нижний угол.
  • 33'
    Дальний удар Хосонова, но мяч срывается у него с ноги и летит гораздо выше створа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 32'
      Кстати, "Алания" ведь не получила лицензию на выступление в РПЛ в следующем сезоне, поэтому таблица для неё не очень актуальна.
    • 31'
      Временами "Нефтехимик" организует вылазки, и они более перспективны, нежели позиционные потуги "Алании".
    • 30'
      Пруцев продрался справа к лицевой, ушёл от Шавлохова и прострелил, но никто не замкнул, а первым на мяче был Хабалов.
    • 30'
      Продолжает "Алания" владеть территориальным преимуществом, но без воплощения его в острые моменты.
    • 29'
      Хабалов навесил со стандарта, и верх выиграл "Нефтехимик", всё спокойно, нет опасного момента.
    • Фол, нарушение
      28'
      Калугин на правом фланге обороны уронил Эльдарушева, ожидается подача штрафного.
    • 27'
      Сосранов вбросил аут на своей половине поля, и гости выбили мяч в центр поля, где им овладели нижнекамцы.
    • 26'
      Слишком много уже пропустила "Алания", но она весёлая команда, так что может ещё быть всякое-разное.
    • Угловой
      25'
      Дальний удар гостей, рикошет, мяч следует мимо створа, и "Алания" готовит новый угловой. Хабалов подаёт на ближнюю - хозяева выносят мяч в аут.
    • 25'
      Хабалов навешивает с правого фланга на дальнюю штангу, и Бердников головой выбивает мяч за противоположную боковую линию. 
    • Угловой
      24'
      "Барсы" исполнили угловой справа, последовал высокий навес прямо в руки Голубева.
    • Замена
      23'
      И вот она - двойная замена в составе "Алании". Сосранов вместо Бутаева и Цараев вместо Хугаева.
    • Травма, повреждение
      23'
      Шавлохов и Баранов пострадали в столкновении, на поле появились медики.
    • 22'
      Готовятся две замены у команды гостей, Спартак Гогниев недоволен происходящим на поле и намерен повлиять на ситуацию.
    • Желтая карточка
      21'
      Котов получил предупреждение за своё нарушение, а подачу Хабалова со штрафного кулаком отбил Голубев.
    • Травма, повреждение
      20'
      На фланге столкнулись Котов и Хубулов, медицинская помощь оказывается игроку "Алании", и гости готовят свой штрафной.
    • 19'
      Возникли проблемы с видеотрансляцией, пропал сигнал. Бывает и такое, подождём немного, надеемся, что всё наладится.
    • Описание гола
      18'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Мераби Уридия!
      Галиулин с правого фланга закинул мяч к линии штрафной на проекцию левой штанги, и Уридия низом вонзил его в дальний угол.
    • 17'
      "Алания" больше атакует позиционно, однако ничего это ей не приносит. Сейчас вот неопасный дальний удар левее створа.
    • 16'
      Солдатенко пришлось выбежать к центру поля, чтобы выбить мяч и не допустить выхода один на один. Ну вообще такая игра в стиле Ростислава.
    • Фол, нарушение
      15'
      Баранов сфолил впереди на левом фланге, судья увидел нарушение и свистнул. Как видим, не прочь хозяева продолжать давление.
    • Опасный момент
      14'
      Баранов вырвался один на один с Солдатенко по правому полуфлангу, но не переиграл голкипера. То есть 3:0 вполне могло стать.
    • 13'
      Ужасное, конечно, начало для "Алании", с такими сюрпризами в Премьер-лигу владикавказцам не выйти, даже если была бы у них соответствующая лицензия.
    • Гол в свои ворота
      12'
      АВТОГОЛ. 2:0! Хетаг Кочиев забивает в свои ворота.
      Уридия прострелил с правой стороны, и Кочиев, чтобы не допустить мяч до Баранова, неудачно скорректировал его в левый угол.
       
    • Фол, нарушение
      11'
      Хугаев не по правилам сработал против Москвичёва на фланге, и Галиулин со штрафного сделал кросс в руки Солдатенко.
    • 10'
      Шавлохов забросил мяч далеко с левого фланга, и он перелетел через Эльдарушева к вратарю хозяев Голубеву.
    • Травма, повреждение
      9'
      Засеев получил мячом по лицу на линии центрального круга, требуется ему какое-то время прийти в себя.
    • Фол, нарушение
      8'
      Галиулин совершил мелкий фол против Шавлохова в центральной части поля на правом для себя фланге.
    • Травма, повреждение
      7'
      Зассев, нанося удар с подступов к штрафной, попал по ноге Москвичёву. Оба футболиста немного полежали и потом поднялись.
    • 6'
      Уридия попытался перехватить мяч, прессингуя Солдатенко, но именно голкипер гостей был первым на мяче.
    • Фол, нарушение
      5'
      Гости заработали штрафной на чужой половине, Хабалов разыграл его с партнёром и навесил с игры, а Шавлохов неопасно пробил головой правее створа.
    • 4'
      Быстрый пропущенный гол, конечно, не входил в планы "Алании", которой нужна победа в свете борьбы за стыковые матчи. Правда,  есть вопрос с лицензией.
    • 3'
      Команды играют в своих традиционных цветах: "Алания" - в красно-жёлто-белых, "Нефтехимик" - в зелёно-чёрных.
    • Описание гола
      2'
      Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Павел Баранов!
      Галиулин недалеко подал корнер, мяч заметался по зоне штрафной возле ближней штанги, и Баранов послал его в цель с помощью рикошета.
    • Угловой
      1'
      Пруцев, пробуя сделать прострел с правого полуфланга, заработал угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Всем привет! В первом матче 36-го тура Футбольной национальной лиги нижнекамский "Нефтехимик" принимает владикавказскую "Аланию". Текстовый онлайн этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 114
    Нефтехимик 14% (16)
    X 30.7% (35)
    Алания 55.3% (63)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Алания
    3.79
    3.92
    1.99
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    Где смотреть матч Нефтехимик 4:2 Алания онлайн

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    Прогнозы на матч Нефтехимик 4:2 Алания

    Исход игры
    Нефтехимик
    14% (16)
    Ничья
    30.7% (35)
    Алания
    55.3% (63)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.52% (47)
    Меньше
    56.48% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    72.22% (78)
    Нет
    27.78% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Алания
    28.1% (32)
    1:1 Ничья
    27.2% (31)
    0:1 Алания
    15.8% (18)
    2:1 Нефтехимик
    7.9% (9)
    1:3 Алания
    4.4% (5)
    1:0 Нефтехимик
    4.4% (5)
    0:0 Ничья
    3.5% (4)
    0:2 Алания
    1.8% (2)
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    Нефтехимик
    Алания
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