"Алания" заработала штрафной на чужой половине возле левого края поля, там Москвичёв сфолил против Давида Кобесова.

Хабалов напрямую попробовал закрутить мяч в дальний угол, но на практике получилось правее створа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4:2! Дубль Мераби Уридии! Пруцев ворвался в штрафную по левой зоне, оказался с глазу на глаз с Солдатенко и грамотно решил поделиться мячом с Уридией. Покатил ему коротко вправо, и тот переправил в цель.

Скользкая ситуация была в штрафной "Нефтехимика", могла забить "Алания", но удар с близкой дистанции был заблокирован.

Добавленное к первому тайму время составляет 2 минуты.

"Алания" разыграла угловой, чуть не нарвалась на контратаку, вернула себе мяч, и прозвучал свисток на перерыв.

Хубулов закрутился в левой части штрафной, не нашёл щёлочки для навеса, но зато заработал корнер.

Дальний удар Хосонова, но мяч срывается у него с ноги и летит гораздо выше створа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:1! Давид Кобесов! Хубулов прострелил от левой линии вратарской, и Давид Кобесов, получивший мяч, сначала его обработал, а затем поразил левый нижний угол.

Давид Кобесов сместился с левого фланга к центру и навесил, мяч выбил головой игрок хозяев, на подборе были хозяева.

Хитрый дальний удар от футболиста "Алании", мяч летит по замысловатой траектории, и Голубев переводит его на угловой.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:2! Владимир Хубулов! Хабалов навесил справа с корнера, последовала скидка в сторону дальней штанги, и Хубулов практически с ленточки головой переправил мяч в сетку.

Вполне в стиле "Алании" такие качельные события с забитыми голами, она весёлая команда, это в её духе. Ну и замены Гогниев вовремя сделал.

Игрок "Нефтехимика" из достаточно выгодной позиции с левого полуфланга прокатил мяч мимо дальней штанги.

Баранов с правой стороны отправил кручёный заброс в чужую штрафную, но Уридия не добрался до мяча для замыкания.

Хабалов навешивает с правого фланга на дальнюю штангу, и Бердников головой выбивает мяч за противоположную боковую линию.

Дальний удар гостей, рикошет, мяч следует мимо створа, и "Алания" готовит новый угловой. Хабалов подаёт на ближнюю - хозяева выносят мяч в аут.

Слишком много уже пропустила "Алания", но она весёлая команда, так что может ещё быть всякое-разное.

Сосранов вбросил аут на своей половине поля, и гости выбили мяч в центр поля, где им овладели нижнекамцы.

Хабалов навесил со стандарта, и верх выиграл "Нефтехимик", всё спокойно, нет опасного момента.

Продолжает "Алания" владеть территориальным преимуществом, но без воплощения его в острые моменты.

Пруцев продрался справа к лицевой, ушёл от Шавлохова и прострелил, но никто не замкнул, а первым на мяче был Хабалов.

Временами "Нефтехимик" организует вылазки, и они более перспективны, нежели позиционные потуги "Алании".

Кстати, "Алания" ведь не получила лицензию на выступление в РПЛ в следующем сезоне, поэтому таблица для неё не очень актуальна.

24' "Барсы" исполнили угловой справа, последовал высокий навес прямо в руки Голубева.

23' И вот она - двойная замена в составе "Алании". Сосранов вместо Бутаева и Цараев вместо Хугаева.

23' Шавлохов и Баранов пострадали в столкновении, на поле появились медики.

22' Готовятся две замены у команды гостей, Спартак Гогниев недоволен происходящим на поле и намерен повлиять на ситуацию.

21' Котов получил предупреждение за своё нарушение, а подачу Хабалова со штрафного кулаком отбил Голубев.

20' На фланге столкнулись Котов и Хубулов, медицинская помощь оказывается игроку "Алании", и гости готовят свой штрафной.

19' Возникли проблемы с видеотрансляцией, пропал сигнал. Бывает и такое, подождём немного, надеемся, что всё наладится.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3:0! Мераби Уридия!

Галиулин с правого фланга закинул мяч к линии штрафной на проекцию левой штанги, и Уридия низом вонзил его в дальний угол.

17' "Алания" больше атакует позиционно, однако ничего это ей не приносит. Сейчас вот неопасный дальний удар левее створа.

16' Солдатенко пришлось выбежать к центру поля, чтобы выбить мяч и не допустить выхода один на один. Ну вообще такая игра в стиле Ростислава.

15' Баранов сфолил впереди на левом фланге, судья увидел нарушение и свистнул. Как видим, не прочь хозяева продолжать давление.

14' Баранов вырвался один на один с Солдатенко по правому полуфлангу, но не переиграл голкипера. То есть 3:0 вполне могло стать.

13' Ужасное, конечно, начало для "Алании", с такими сюрпризами в Премьер-лигу владикавказцам не выйти, даже если была бы у них соответствующая лицензия.

12' АВТОГОЛ. 2:0! Хетаг Кочиев забивает в свои ворота.

Уридия прострелил с правой стороны, и Кочиев, чтобы не допустить мяч до Баранова, неудачно скорректировал его в левый угол.



11' Хугаев не по правилам сработал против Москвичёва на фланге, и Галиулин со штрафного сделал кросс в руки Солдатенко.

10' Шавлохов забросил мяч далеко с левого фланга, и он перелетел через Эльдарушева к вратарю хозяев Голубеву.

9' Засеев получил мячом по лицу на линии центрального круга, требуется ему какое-то время прийти в себя.

8' Галиулин совершил мелкий фол против Шавлохова в центральной части поля на правом для себя фланге.

7' Зассев, нанося удар с подступов к штрафной, попал по ноге Москвичёву. Оба футболиста немного полежали и потом поднялись.

6' Уридия попытался перехватить мяч, прессингуя Солдатенко, но именно голкипер гостей был первым на мяче.

5' Гости заработали штрафной на чужой половине, Хабалов разыграл его с партнёром и навесил с игры, а Шавлохов неопасно пробил головой правее створа.

4' Быстрый пропущенный гол, конечно, не входил в планы "Алании", которой нужна победа в свете борьбы за стыковые матчи. Правда, есть вопрос с лицензией.

3' Команды играют в своих традиционных цветах: "Алания" - в красно-жёлто-белых, "Нефтехимик" - в зелёно-чёрных.

2' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Павел Баранов!

Галиулин недалеко подал корнер, мяч заметался по зоне штрафной возле ближней штанги, и Баранов послал его в цель с помощью рикошета.

1' Пруцев, пробуя сделать прострел с правого полуфланга, заработал угловой.